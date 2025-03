Toma en cuenta estos importantes aspectos para elegir toallas femeninas según la Profeco

La salud menstrual es un derecho al que todas las mujeres deben tener acceso de forma digna, segura y privada, sin embargo obtener productos de higiene menstrual se ha convertido en un privilegio al cual solo algunas pueden acceder, ya que no todas tienen la posibilidad de comprar toallas o tampones sufriendo de pobreza durante el periodo.

Aunque en nuestro país la salud menstrual no sea procurada por las instituciones de salud gubernamentales la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto a disposición datos relevantes para informarte sobre las características y efectividad de toallas femeninas y así puedas encontrar una de acuerdo a tu economía, comodidad y necesidades.

Existen varias categorías en toallas sanitarias, por lo que se le hicieron pruebas a toallas para flujo súper abundante-intenso-prolongado, flujo abundante y flujo moderado regular. En diversas presentaciones como nocturna, normal, regular, clásica, ultra delgada y ultra fina.

Se tomaron en cuenta diversos factores para calificar la calidad de cada una que también debes tomar en cuenta:

Información al consumidor: Detalles del producto y del fabricador en español.

Acabados: Los productos tienen buena presentación y están libres de defectos

Peso : Se pesó la suma de tres toallas (misma marca) y se hizo un promedio de la masa, para saber si es cómodo su uso cotidiano.

Capacidad de absorción total: Se cuantificó la cantidad de plasma sintético (simulación menstruación) es capaz de retener, para saber la capacidad de absorción en condiciones normales.

Velocidad de absorción: Se simuló el desempeño en absorción de descargas de flujo menstrual de forma consecutiva en periodos de tiempos regulares, para comprobar que permiten la absorción del plasma sintético sin escurrimientos hacia afuera.

Ph : Se midieron los niveles de acidez o alcalinidad de los materiales que entran en contacto con la piel. Ya que entre mayor o menor sea el Ph al nivel idóneo puede tener efectos en la salud como dermatitis.

Regreso a la humedad: Después de las muestras anteriores se verificó si la toalla es capaz de retener el plasma cuando es presionado sin escurrir.

Adhesividad : Se verificó si tenía suficiente adhesión la toalla a una prenda.

También puedes leer: Con Ya empecé, niñas y adolescentes tomaron la palabra y la imagen para hablar de la menstruación

De acuerdo con dichas pruebas todas las muestras cumplieron con el número de piezas indicadas en la presentación y la información al consumidor completa.

Hablando de la velocidad de absorción ni el material ni el diseño tiene que ver con la eficacia de absorción. Mientras que la capacidad de absorción variará dependiendo de la función de su diseño, pues si cuenta con canales de distribución deben tener la capacidad de distribuir el flujo vaginal en la totalidad del material absorbente, permitiendo que toda el área sea utilizada, siendo útil por más tiempo y sin presentar derrames. Tomando esto en cuenta y considerando la calificación en efectividad de adhesividad y buenos acabados, hay marcas que destacan por su calificación excelente en el estudio como: Íntima anatómica sin alas, Selena anatómica sin alas, Stela regular con alas; Aurrera nocturna con alas, Stela nocturna con alas, Envisage! nocturna con alas, Selena nocturna con alas y Always seca, noches tranquilas, nocturna extra larga con alas.

La toallas que cuentan con el Ph idóneo (7.35 y 7.45) son: Stela regular con alas, Always seca ultrafina día con alas, Kotex anatómica con alas y Kotex nocturna con alas, las cuales son las más indicadas para estar en contacto con la piel.

En cuanto al diseño y comodidad del cojín absorbente de las toallas, las más delgadas son: Always suave ultrafina día con alas, Always seca ultrafinas día con alas (flujo moderado regular), Always suave ultrafina noche extra larga y Always seca ultrafina extra larga (flujo super abundante). Las más gruesas son Always suave noche extra largas.

Considerando el peso que tiene una toalla al usarse, los modelos con mayor masa son: Stela nocturna con alas para flujo abundante, Always suave noche extra largas y Always seca nocturna extra larga.

El modelo que tuvo deficiencia en acabados es la Kotex ultra delgada con alas para flujo moderado-regular, la cual tiene canales irregulares, problema que afecta en su eficacia.

También puedes leer: Con el programa 8M, mujeres compartirán a través del diálogo, el aprendizaje y la recreación