Toluca FC en Puebla sigue trabajando

La entrenadora Angélica Nieto Ramírez, con la representación en Puebla del Toluca FC, para la generación de nuevos talentos, reportó que sus equipos dominan ampliamente los Campeonatos Nacionales de las Categoría Sub `15 y Sub `20, éste último que reafirmó con un triunfo ante los “Barracudas” en Acapulco, su liderato general.

“El Apertura 2022, es un hecho que cerraremos como líderes, como entrenadora me encontré con un circuito completamente dominado por hombres, soy la única entrenadora mujer y eso no es un eufemismo, en verdad me he abierto camino en un mudo que desconocía y que exige alta competencia”, expresó.

Invitó a seguirlos en redes sociales como “Red Cefar Puebla” e inscribir a más niños de la entidad en sus categorías Sub ’08 y Sub ’13, las cuales exige la Federación Mexicana de Futbol a toda filial que se precie de serlo y que en su caso, han rendido frutos con entrenamientos de alta exigencia, al grado de ser los actuales campeones.