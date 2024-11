Toktli Son celebró 15 años de interpretar y explorar la música tradicional mexicana

“Aunque nos veamos más grandecitos, apenas cumplimos 15 años”, sentenció animada Martha Quintero al abrir el concierto de celebración por la década y media de Toktli Son, agrupación asentada en Puebla dedicada a la difusión, conservación e interpretación de la música tradicional mexicana.

Con un concierto en Casa de Cultura, la tarde de este domingo 17 de noviembre el grupo celebró su aniversario compartiendo la que ha sido su labor desde 2008: el reconocer y difundir la cultura musical del pueblo latinoamericano, en particular la música tradicional mexicana.

“15 años han sido un tiempo breve”, sentenció Quintero en una breve entrevista previa a la presentación que reunió a músicos, versadoras y bailadoras de la música tradicional que con su interpretación, su poesía y su danza llenaron el espacio de Casa de Cultura, pese al mal equipo técnico que no dotó de buen sonido a la agrupación, con micrófonos y bocinas apenas audibles.

Contenta, acompañada por Liz Palacios en la jarana y violín; Nohemí Méndez en la tarima y percusiones; Eduardo Quintero, en la guitarra y el requinto, Miriam Pérez, en las percusiones, la arpista señaló que si bien tuvo otras opciones y caminos musicales que andar, desde muy joven le fue sembrado “el chip” de la música tradicional mexicana, siendo algo que, desde siempre, “ha latido muy fuerte”.

En Toktli Son, expuso su fundadora, instrumentos tradicionales como las jaranas, la guitarra o su propia arpa conviven con sonidos actuales, ello sin descuidar lo tradicional de la música que ejecutan.

Como ejemplo, ha sido la incorporación de un elemento electroacústico que sigue sonando acústico y no quita sino que aporta al sonido del grupo. Otro ejemplo son las tarimas, que si bien no son las tradicionales de mayor tamaño, sino unas de menor amplitud, su disminución no es considerada una falta a la tradición.

Sobre el concierto de aniversario precisa que fue pensado en dos momentos: el primero, como un homenaje al compositor Juan Antonio Morales Herrera, mejor conocido como Juan Monedita; y el otro dedicado a recrear la raíz afro-europea del son jarocho.

“Ha sido una visión que nos está rebasando, no calculábamos la magnitud del evento, pues solamente queríamos celebrar los 15 años de la agrupación”, mencionó Martha Quintero respecto al homenaje brindado a Juan Monedita, figura clave de la música para niños en México y en Puebla con la agrupación Monedita de Oro, quien con sus letras musicalizó géneros tradicionales mexicanos como los sones tixtleco y calentano, además de corridos, valona y pirekuas.

Ahondó que este homenaje significaba saldar una deuda con Juan Monedita, pues tocar juntos era un plan que tenían tanto Monedita de Oro como Toktli Son.

“En una ocasión nos encontramos en la calle y pusimos en la mesa un posible encuentro. El destino no permitió que se llevara a cabo, por lo que es algo que se le debe –al músico-”.

De paso, Quintero consideró que el legado de Juan Monedita en torno a la música tradicional mexicana no puede estar guardado, pues “no sería justo”. En ese sentido, refirió que en coordinación con Adriana Contreras, compañera de vida de Juan Monedita, se acordó interpretar algunas de sus canciones en el marco del aniversario, no sólo para celebrar la trayectoria de Toktli Son, sino para desempolvar el repertorio y las nuevas generaciones lo conozcan.

Ya en el concierto, Martha Quintero refirió que para este homenaje se juntó a la generación del 2000: Alex Luna, Verónica Escobar y César Vélez, músicos que fundaron, al lado de Juan Monedita, esta agrupación dedicada a los niños y niñas, que en un primer momento encontró cobijo en los sonidos de la música tradicional mexicana, algo evidente en su primer disco El camioncito.

“Juan vivió para la música y por la música, fue su vida y su razón de ser. Su esencia y su realización. Juan puso pausa al rock y al blues, y en el año 2000, al final del siglo y del milenio decidió iniciar un nuevo proyecto donde el rock y la nostalgia del blues cedieron su lugar al sentimiento e historia de la música tradicional mexicana, animado por el talento de Alejandro Luna, Verónica Escobar, César Vélez y Alfredo Lima –también ya fallecido-, creando el grupo Monedita de Oro”, enunció Adriana Contreras.

Enseguida, comenzó este concierto –que también contó con la participación de Anita Cerecita en la traducción de la Lengua de Señas Mexicana, así como de Alejandra Durán, quien hace 25 años era una niña que asistía a los conciertos de Monedita de Oro-, fue el mejor homenaje al músico y compositor: “entre amigos, en medio de anécdotas y al compás de la música”.

El son jarocho: su llegada, adaptación y creación

Tras el homenaje a Juan Monedita, Toktli Son interpretó Del cumbé al chuchumbé, son jarocho, un programa pensado en recrear la raíz afro-europea de dicho género. En este apartado, señaló Nohemí Méndez, se buscó recrear la historia de cómo el son jarocho llegó y se asentó en México, y a través de mestizaje se fue creando algo que persiste en la música tradicional mexicana.

De paso, apuntó la percusionista y tarimista, se deja ver la tercera raíz, la afromexicana, misma que se refleja en algunos sones en los que se incorporan instrumentos como el yembé, la batería, la carraca o la quijada, los cuales siguen siendo utilizados.

“En la música queda evidente además la presencia de la herencia española. Se ve así la puesta en escena de la historia de la llegada de un género, la forma en cómo se adapta a un espacio nuevo y cómo se crean nuevas perspectivas”, apuntó Méndez.

Para esta segunda parte del concierto de aniversario de Toktli Son, destaca, se contó con la participación de Belem Pérez en las percusiones afro, la gracia y destreza de la bailarina Ángeles Martínez y el verso pícaro y poético de la decimista Claudia Mendoza, quienes acompañaron sones como Los negritos, El chuchumbé, El fandanguito y otros más que fueron cantados, versados y bailados por el público asistente.

Sobre la agrupación hay que destacar que entre julio y agosto de 2011, el grupo grabó el cidí Brota de la tierra viva, en el que incluyeron música de corte folklórico; mientras que para inicios de 2014 el grupo cambió su nombre a Toktli Son aumentando el número de integrantes y madurando su concepto folklórico centrándolo en dos géneros: el son jarocho y el corrido mexicano de índole histórico.

Bajo dicho concepto, el grupo comenzó a crecer notablemente obteniendo participaciones en festivales de carácter local, nacional e internacional. En enero de 2017 apareció su segundo disco denominado Historias de corrido, en el que se destacan pasajes importantes de la historia de México, desde 1880 hasta el presente, con corridos contemporáneos que versan sobre temas como la tenencia de la tierra o la explotación infantil. En 2021, en cambio, produjeron Ecos regionales en el que integró temas como Pájaro Cu, La gallina o El Bajalú.

