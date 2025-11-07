Viernes, noviembre 7, 2025
Todos los días hay una denuncia por maltrato animal en el municipio de Puebla; nueve fueron por crueldad

La Comuna acumuló 350 casos en un año.

Patricia Méndez

Todos los días, el gobierno del municipio de Puebla recibe una denuncia por maltrato animal, pues en el transcurso del primer año de la actual gestión, se acumulan 350 casos.

Del total de reportes, nueve se convirtieron en denuncias penales pues se canalizaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de crueldad contra animales, mencionó Carlos Eduardo Galina Rodríguez, director de Protección Animal.

El funcionario comentó que los casos se suscitan en todo el municipio capitalino por lo que descartó que haya una zona en la que haya más casos.

En ese sentido, consideró que ha aumentado la conciencia entre la sociedad para no permitir agresiones hacia los animales.

“Sí hay maltrato y crueldad animal en el municipio de Puebla, entre maltrato y agresiones, por ejemplo, perros que agreden a personas,  las personas ya están tomando más consciencia del bienestar de los animales”, ahondó.

Comentó que la Comuna llevará a cabo una actualización de los reglamentos municipales a fin de armonizarlos con las leyes de Bienestar Animal estatal y federal ya que esto no se ha realizado desde hace nueve años.

