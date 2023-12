Todavía no inicia y ya empezaron…

Formalmente no ha iniciado la campaña proselitista, pues se está en periodo de precampaña, aunque de ambos lados, confrontados, pululen sus mensajes en todos los ámbitos, con el poco creíble mensaje de que está dirigido a los militantes y dirigentes de su partido, y así desviar la acusación de actos anticipados de campaña, que nadie les creé, aunque presumiblemente cumplen con la ley. Aún así, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE está plagada de recursos interpuestos, por los propios partidos o por ciudadanos en lo individual.

Y si eso sucede ahora, qué pensar en unos meses más, cuando esté desplegada la campaña electoral, la más compleja y complicada de la historia mexicana, más con las nueve entidades donde se renovará la gubernatura y la disputa entre poderes, que más que eso, es la disputa por la Nación de dos proyectos antípodas.

Es bueno que haya disputa y debate, confrontación de ideas y proyectos, dándose los elementos y propuestas para que el ciudadano se defina y vote por quien le parezca la mejor opción, que se exprese la capacidad de decisión libre de los mexicanos, la manifestación plena de la democracia. Esto daría certeza para el futuro y base para la gobernabilidad.

Implica erradicar en su totalidad la cultura del fraude y la manipulación de los electores, volver al espíritu del sufragio efectivo, del respeto al voto y de la construcción de la democracia a partir de la libre participación de los electores. Ahora, se habla mucho de construir ciudadanía. Eso está bien y señalaría un elemento más que debemos de incluir en este matraz político–-electoral: considerar en todo, la ética, hoy muy desconsiderada por los políticos y los partidos.

Por ello preocupan, y mucho, acciones como las provocadas por Beatriz Pagés Rebollar y la revista Siempre, al editar la portada el pasado viernes 8 de diciembre, con la silueta negra de Claudia Sheinbaum, con una banda en la frente plagada de suásticas nazis y la consigna de “No permitamos que gane”. No solo es calumniosa, es una canallada, también fomenta el miedo, el odio e inicia una campaña negra, que nadie (o la inmensa mayoría) quiere ni desea.

Una cosa es el derecho a la libre manifestación de las ideas y otra la difusión de mentiras y calumnias, para sobajar, al contrario. No hay argumentos ni debate, hay descalificaciones, se le apuesta al temor de los mexicanos, para que el voto sea en contra, no a favor de una mejor opción. No es nuevo este recurso, no por ello valedero ni justificado. En la campaña electoral del 2006 se denostó al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con la campaña negra de que era “un peligro para México” y que se replicaría la misma situación de Venezuela en el tiempo de Hugo Chávez. Recordemos que un año antes, desde la misma Presidencia de la República foxista, se intentó desaforar al entonces jefe de gobierno capitalino, para que no pudiese contender en las elecciones.

Hagamos lo que sea necesario, pero no debemos dejar pasar ni tolerar las campañas sucias y negras.

