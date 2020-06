Toda unidad que no respete el Hoy No Circula será remolcada con grúa al corralón, dice director de Tránsito

Tehuacán. Para evitar riesgos al personal de Tránsito Municipal al momento de ingresar al corralón a vehículos que no respetan el Hoy no Circula, ya no se dará la facilidad a los conductores de llevar ellos mismos sus unidades al encierro, así lo adelantó el director de esa corporación, José Manuel González.

El funcionario expresó que ahora todas las unidades que se detengan por esa causa van a ser remolcadas por una grúa, ello implicará un pago por parte del propietario de la unidad asegurada.

José Manuel González, expuso que el decreto emitido por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, considera esa medida, con el correspondiente pago, de modo que se aplicará de esa manera.

La razón, destacó, es que los elementos no se expongan demasiado en el ejercicio de su trabajo, ya que para dejar que un conductor lleve su unidad obliga a que un agente de Tránsito Municipal acompañe al chofer a bordo del vehículo.

En esa acción, dijo, se expone a los elementos al contagio por el Covid–19, porque no existe la seguridad de que el conductor esté libre del coronavirus, por lo tanto se arriesga a los elementos, sobre todo porque hay portadores asintomáticos.

Resaltó que un porcentaje amplio de personas respeta el decreto, pero alrededor de 5 por ciento insiste en utilizar su vehículo cuando no le corresponde circular; eso implica el riesgo de que su unidad sea enviada al encierro y al correspondiente pago del corralón y ahora también de la grúa.

El director manifestó que varios ciudadanos buscan evitar el Hoy No Circula, hasta pidiéndole un permiso especial, por lo cual aclaró que el ayuntamiento no tiene facultades para otorgar licencias de ese tipo, ya que se trata de una disposición del gobierno del Estado.

Por lo anterior, abundó, el área a su cargo solo se encarga de ejecutar el decreto y respetar las excepciones marcadas en el mismo como es el caso del transporte público y las unidades de traslado de enfermos o personal médico.

En ese punto explicó que los médicos o personal de salud tiene el beneficio de la excepción, al igual que los autos particulares que trasladan de emergencia a una persona enferma.