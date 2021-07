Titixe, un homenaje a la resistencia del campo poblano, llega a la Cineteca Nacional

Titixe es un término que significa “lo que queda”, en referencia a los restos de una cosecha que puede recogerse por gente sin tierras propias. Titixe es también el título del filme de Tania Hernández Velasco en el que se retrata “el último intento de una familia mexicana por cultivar la tierra”, y en el fondo, como una capa velada, se presenta como homenaje a la resistencia que ella vio en su familia, en particular de su abuelo, por continuar su labor en el campo.

La película, que fue rodada en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla y será estrenada el próximo viernes 23 de julio en la Cineteca Nacional luego de haber sido seleccionada en más de 40 festivales internacionales y recibido múltiples premios y menciones como el premio TV UNAM y Estudios Churubusco en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en 2019.

“Siete años han pasado desde que murió mi abuelo, pero después de hacer Titixe su presencia y enseñanza me habitan más que nunca. Cuando él aún vivía me contó cómo le entristecía que nadie de su descendencia se interesara en la tierra. Entonces le hice una promesa: algún día filmaría su trabajo en el campo que tanto amaba en Guadalupe Victoria, Puebla”, cuenta la cineasta nacida en la Ciudad de México.

Durante una entrevista, misma que podrá ser vista en las redes sociales de este medio, la realizadora afirma que Titixe es una palabra que la ha cimbrado profundamente. Señala que cuando se embarcó a filmar la última cosecha hecha por su familia para honrar la memoria de su abuelo, no había dimensionado lo que le significaría reencontrarse con sus raíces: con lo que le había dicho su abuelo y con quienes eran las receptoras de ese legado, su mamá y su abuela.

Completa que Titixe, por tanto, significó la posibilidad de pepenar en lo que queda como familia, como generación y de manera personal, para conectar con las enseñanzas de sus antepasados.

Esta película en primera persona, añade Hernández Velasco, se cuestiona sobre la forma en que se enlaza con un mundo compartido: en este caso el del campo:

“Mientras me sentaba a escuchar los testimonios, dolencias, anhelos de mi mamá, abuela, tíos y primos que siguen encarnando esta resistencia a seguir sembrando, me daba cuenta que lo íntimo tenía que trascender a partir de lo compartido. Si bien el filme no hace explícitamente una denuncia, sí tiene un trasfondo de cómo a una familia le toca el abandono y el menosprecio a un trabajo que es rico en experiencias, sabidurías y posibilidades”.