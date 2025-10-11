Sábado, octubre 11, 2025
Hallan sin vida al tigre de bengala fugado del zoológico propiedad del alcalde de Xicotepec

Yadira Llaven Anzures

El operativo de búsqueda del tigre de Bengala que se había escapado del zoológico Parque Animalia concluyó trágicamente este sábado. El felino fue hallado sin vida, sepultado bajo un alud de tierra provocado por las intensas lluvias que azotan la región.

El zoológico es propiedad del alcalde de Xicotepec, Carlos Barragán Amador. El ejemplar, de aproximadamente 130 kilogramos, fue localizado dentro de la misma propiedad del parque, oculto entre la maleza y los escombros arrastrados por el desbordamiento del río San Marcos. El alud destruyó parcialmente el encierro del animal y terminó por cubrirlo.

“Les informo que ayer en la tarde noche ya lo encontramos, estaba bajo raíces y árboles, afortunadamente un muchachito de los que trabajan con nosotros vio que se asomaba un cachito de su mano y moviendo ese gran escombro de residuos se detectó que era nuestro tigre”, declaró Barragán Amador la mañana de este sábado.

En su cuenta oficial de Facebook, el edil lamentó no haber podido capturarlo como estaba planeado con un grupo de especialistas, pero aseguró: “Tengan toda la tranquilidad de que nunca un animalito de Animalia les hará daño”.

El hallazgo se produce un día después de que el propio alcalde emitiera una alerta a la población, calificando como “peligro inminente” la fuga del tigre y solicitando a los habitantes de zonas aledañas resguardarse en sus hogares.

La fuga del animal ocurrió tras las afectaciones generadas por un disturbio tropical que ha provocado fuertes lluvias, derrumbes y la crecida del río San Marcos, el cual colapsó el refugio del felino.

Las autoridades habían activado un protocolo de búsqueda con agentes de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el uso de drones, para localizar y capturar al ejemplar. La búsqueda concluyó con la confirmación del deceso del tigre.

El Parque Animalia ha sido objeto de controversia en meses recientes, con señalamientos públicos de activistas sobre presunto lucro y uso de los animales con fines de exhibición.

