Miércoles, noviembre 5, 2025
Tiene un avance del 50% la modernización de la red de semáforos en Puebla

La nueva tecnología permite monitorear conflictos para sincronizar el paso de los vehículos

Patricia Méndez

La modernización de la red de semáforos del municipio de Puebla tiene un avance del 50 por ciento, con tecnología que permite programar tiempos de acuerdo con la afluencia de peatones y vehículos.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, recordó que a lo largo de la administración del alcalde José Chedraui Budib se invertirán 220 millones de pesos, la cual contempla el cambio de tecnología, la centralización de los controles, colocación de señalética y pintura.

En conferencia de prensa ofrecida en la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), el subsecretario Norman Campos Velázquez, subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial, comentó que el cambio de tecnología permite modificar y sincronizar las luces de los semáforos de acuerdo con las necesidades que se tengan.

Como un ejemplo, citó la quema de un autobús de pasajeros el pasado dos de septiembre, sobre el bulevar 5 de Mayo, en el marco de protestas de las normalistas, pues el nuevo esquema, que cuenta con cámaras de monitoreo propias de la Secretaría de Movilidad, permitieron conocer del conflicto con anticipación y cerrar el paso hacía la vialidad para evitar daños a los ciudadanos.

Hasta ahora, el cambio de tecnología tiene un avance del 50 por ciento que implica 141 intersecciones semafóricas, por lo que el funcionario señaló que se trabaja a marchas forzadas para avanzar hacia el 100 por ciento.

