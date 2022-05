Tiene un matiz político que la licitación de parquímetros la haya ganado una empresa vinculada a El Yunque: Barbosa

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta tachó de “matiz político” la licitación que ganó la familia Rodríguez Regordosa, vinculados a El Yunque, que concesiona el servicio de parquímetros en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Se trata de la empresa Cargo Móvil SAPI de CV o Parkimóvil -este último nombre comercial- y fue entregada por el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez.

En la conferencia de prensa virtual, el mandatario poblano dijo que la entrega de la concesión “es absoluta responsabilidad” del gobierno de la capital; sin embargo, señaló que no son tiempos para “reeditar otras épocas”.

“La licitación la ganó El Yunque y eso si tiene un matiz político, de verdad. Todos tenemos que entender que este ya no es el momento de reeditar otras épocas, estas cosas que ocurrieron hacen más de 10 años, ya no pueden ocurrir, que tengan cuidado de no reeditar las épocas que tanto lastimaron a Puebla”, opinó, sobre el polémico tema.

Ante lo expuesto, exhortó a las autoridades municipales a apegarse a la ley en este tipo de resultados.

Señaló que “persignándose se pueden cometer hechos ilegales”, en alusión a este grupo conservador.

Por lo tanto, Barbosa Huerta recomendó la absoluta legalidad en la operatividad de los parquímetros, para que todo lo que esté bien, parezca bien.

Incluso comparó “es como la mujer del César, no solamente tiene que ser pura, debe parecerlo”.

Herberto Rodríguez Regordosa es hermano de Pablo, exdirigente municipal del PAN y exdiputado federal por el mismo partido.

Desde 2016, Herberto es inversionista e integrante de la mesa directiva de Cargo Móvil SAPI de CV, que tiene operaciones en 16 estados del país.

La familia Rodríguez Regordosa fue una de las beneficiadas con cargos públicos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Cargo Móvil es una empresa que ha ofrecido el software para la operación de parquímetros en los municipios de Zacatlán y Chignahuapan en la Sierra Norte.

La firma se quedará con el 14 por ciento de los ingresos por el cobro de parquímetros, lo que equivale a que por cada 20 pesos que se recauden, la tendrá tres pesos de ganancia.

La estimación es que cada mes el ayuntamiento recaude 6 millones 465 mil pesos, por lo que el monto adjudicado quedó en la suma de 31 millones de pesos.

En total, se licitaron 4 mil 638 cajones de estacionamiento en el Centro Histórico en una primera etapa, iniciará operaciones el próximo 15 de mayo, en lo que se realizan las gestiones correspondientes.