Tiene el relleno sanitario de Chiltepeque una vida útil de cinco años, sostiene el director del OOSL

El convenio para recibir la basura de siete municipios se renovó.

Patricia Méndez

El relleno sanitario de Chiltepeque tiene una vida útil de cinco años, aseguró el titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) Omar Rodríguez Corte, quien refirió que la extensión del tiradero es de 67 hectáreas de las que ya se utilizaron 27 –que son menos de la mitad.

En su comparecencia de este viernes ante el Cabildo, como parte del primer informe de labores del alcalde José Chedraui Budib, comentó que una vez que la celda actual que se utiliza, llegue a su capacidad máxima, entonces se tendrá que habilitar otra –identificada con la letra C-, pero subrayó que esto aún es necesario.

El funcionario municipal recordó que en marzo pasado se firmó un convenio con los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Huejotzingo, Coronango y Santa Clara Ocoyucan, para recibir sus desechos sólidos tras el cierre del tiradero de San del relleno intermunicipal de San Pedro Cholula por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente (Profepa), en abril de 2024.

En ese sentido, comentó que el convenio fue renovado por lo que Puebla aún recibe la basura que se produce en dichas demarcaciones, aunque no hizo referencia al monto de recursos que el municipio recibe por dicha recepción, pues al inicio del programa la Comuna cobraba 300 pesos por tonelada.

Comentó que de las 46 mil 435 toneladas de residuos sólidos que han ingresado a la planta de tratamiento FIRSU, se han aprovechado 24 mil 636, en la generación de un combustible que se obtiene en los hornos cementeros.

La semana que inicia, La Jornada de Oriente dio a conocer que cada día, el relleno sanitario de Chiltepeque recibe 716 toneladas de basura más de las que puede alojar, pues en el lugar se depositan, en promedio, mil 916 diariamente, cifra que además representa un incremento de 14 por ciento en comparación con el año pasado, de acuerdo con datos oficiales.

De acuerdo con informes del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), actualizados hasta el mes de junio pasado, durante la primera mitad del 2025, el tiradero recibió 344 mil 881 toneladas de basura, las cuales representan un promedio diario de 1 mil 916.

Los datos refieren que en el mismo periodo, pero de 2024, se depositaron en el lugar 303 mil 71 toneladas por lo que en este año hay un aumento de 41 mil 810 toneladas, cifra que representa 14 por ciento más.

