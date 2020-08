Mediante decreto, Barbosa cerrará tiendas departamentales que sobrepasen su aforo

Ante la irresponsabilidad que han tenido gerentes de tiendas departamentales, las cuales rebasaron el aforo del 33 por ciento permitido en la reapertura tras el confinamiento obligado por el coronavirus, el gobernador de Puebla ha anunciado que hoy emitirá un decreto para cerrar durante tres horas los establecimientos que violen las capacidades de admisión permitidas.

Al principio de la telerrueda de medios que ofreció hoy para informar de la estrategia contra la pandemia y la conducta cívica, el mandatario estatal dijo que desde el viernes, cuando inició el desconfinamiento, hasta ayer, se ha han observado actitudes responsables y “reacciones medianamente responsables, (porque) de manera colectiva se forman en una masa de comportamiento social que va a resultar muy riesgosa para la ola de contagios que vamos a registrar en menos de dos semanas, la consecuencia puede ser que provoquen condiciones de contagio tan altas que pudiéramos tomar lección de volver a cerrar”.

En seguida, indicó que las plazas comerciales están funcionando normalmente, pero las tiendas departamentales “llegaron a tener cupos totales el día sábado y entonces hoy emitiremos un decreto, lo emitiremos hoy mismo. Vamos a comenzar a hacer operativos con Protección Civil y aquel establecimiento, sea como sea que tenga más de 30 por ciento en su cupo, funcionado, se le va a cerrar por tres horas y a las tres horas se va a volver a reabrir: no se enojen señores empresarios comerciantes, pero si no nos podemos regular solos nos tiene que regular la autoridad.Todo establecimiento que funcione con más de la tercera parte, el 33 por ciento de su cupo y que así esté funcionando, que evidentemente sea mayor del 33 por ciento, se va a cerrar por tres horas y a las tres horas se va a levantar para que se corrija esa situación, no hay de otra”.

Y remató: “Había tiendas repletas de gente el día sábado y los gerentes y las gentes de esas tiendas como que no entendieron la recomendación, el contenido de los decretos. Vamos ayudándonos un poquito todos, con toda la flexibilidad, con todo el diálogo y vamos a publicar hoy mismo ese decreto”.

A pregunta expresa, el titular del Poder Ejecutivo, señaló que los aforos permitidos para cada establecimiento se encuentran en sus licencias de funcionamiento.

En el caso de los tianguis, aunque no precisó la manera en que se verificarán las capacidades permitidas, advirtió que si el 33 por ciento no se cumple, también serán sancionados.

Luego, cuando le comentaron que hubo una fiesta patronal en San Luis Tehuiloyocan, localidad perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, aseguró que si se confirma que el párroco es responsable de la organización de ese acto, será sancionado administrativamente,