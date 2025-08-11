Tiendas de autoservicio con venta de bebidas alcohólicas las que más solicitaron licencias comerciales en lo que va del año

Durante el primer semestre de 2025, las tiendas de autoservicio con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada se consolidaron como el tipo de negocio más demandado en la capital poblana. Según registros de la Tesorería Municipal, entre enero y junio se otorgaron 31 nuevos permisos para este giro, superando al resto de comercios y mostrando una marcada tendencia en el mercado local.

La dependencia informó que en ese mismo periodo se autorizaron 36 licencias para la apertura de oficinas administrativas, como despachos contables, cifra que fue secundada por la de las cadenas de autoservicio, entre las que destacan OXXO, Seven Eleven y supermercados, por citar algunos ejemplos.

En el desglose de permisos destaca la instalación de 21 tiendas departamentales sin venta de bebidas alcohólicas y la apertura de 20 bodegas de distribución, ambos rubros con gran presencia en el entorno metropolitano. El informe oficial también registra 12 restaurantes-bar, así como 11 agencias de autos con venta de refacciones, consultorios médicos y farmacias. Las refaccionarias generales sumaron 10 nuevos permisos en el mismo periodo.

Comercios con menos de 10 licencias incluyen tiendas de ropa, mensajería y paquetería, agencias de diseño y publicidad, laboratorios clínicos y químicos, boutiques, paleterías y estacionamientos.

Destaca, además, que en el primer semestre solo se expidió un permiso para agencias de viajes, galerías de arte, colchoneras, gasolineras, zapaterías con artículos de piel, inmobiliarias, llanteras, madererías, aseguradoras, casas de cambio, tiendas de productos naturistas y carpinterías, lo que refleja la selectividad y especialización en ciertos nichos comerciales.

A finales de mayo, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo emprendió el programa “Iniciativa Puebla”, que facilita la apertura de negocios exentando el pago de cinco trámites para emprendedores cuyas instalaciones no superen 120 metros cuadrados y no incluyan la venta de bebidas alcohólicas. Esta estrategia busca incentivar la formalización y dinamismo comercial en la capital.

El procedimiento se puede realizar a través de la ventanilla digital del ayuntamiento de Puebla, donde los interesados podrán seleccionar el aviso de apertura de negocio o de forma presencial en la Oficina de Gestión Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, ubicada en el Centro de Atención Municipal (CAM), en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas