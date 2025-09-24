Tiempo de mujeres

Pareciera reiteración de algo ya sabido…Y si lo es. Esto se despende de lo que vimos la semana pasada en el Grito del 15 de septiembre, que no podemos considerar como un día patrio más, como los que celebramos todos los años, de tradicional ceremonia, de refrendo de nuestra mexicanidad y patriotismo, además de motivo para reunirnos con los nuestros, familiares y/o amigos. En esta ocasión fue un acontecimiento singular, sin duda.

Por primera vez una mujer, la Presidenta del país, dio el Grito de Independencia. Claudia Sheinbaum, seria, sobria, pero enérgica, del tamaño de lo que ha caracterizado su gestión administrativa (reconociendo que, ahora sí, señalado las cosas como son: genocidio en Gaza), convenciendo a algunos que, incluso, habían dudado de ella y al estilo de Calles, se atrevieron a afirmar que el que mandaba realmente estaba en Palenque, Chiapas.

Durante la ceremonia, en las Vivas, obviamente, más allá de la alusión de los insurgentes clásicos, se refirió y reconoció la participación de valiosas mujeres en la gesta independentista, recordándonos que la mujer siempre ha estado presente en los principales acontecimientos históricos de muestro país. Sin embargo, hasta ahora empieza a ser reconocida y aceptado su papel.

La Presidenta las ha sacado de las sombras, el olvido y de la minusvaloración. De ahí que todos los jueves tengamos en las Mañaneras un espacio dedicadas a las mujeres, donde se tenga acceso a pinceladas de la participación de la mujer en el devenir de la República, sección a cargo de la subsecretaria de Educación, Noemí Juárez Pérez, en cápsulas que debiera tener mayor circulación y difusión.

Resaltó, además, qua escolta militar que entregó la bandera nacional a la Presidenta Claudia Sheinbaum, haya sido integrada por puras mujeres del Ejército nacional, rasgo que expresa la composición actual de las fuerzas armadas del país. No era para menos, a lo largo del presente año del nuevo gobierno, ha empoderado a las mujeres, reiterando en los hechos su propia afirmación de que ella no llegó sola a la máxima responsabilidad del país y eso nos lo recuerda diario. ¿Qué podíamos esperar entonces en una ceremonia tan significativa, como la del Grito de Independencia?

Definitivamente son nuevos tiempos, que no acaban de romper con los viejos lastres patriarcales y machistas, que han costado mucho esfuerzo revertir y que ponen por delante mucho trecho por andar, más allá de los logros alcanzados, como los que ahora vemos.

En cuanto a la actitud y política seguida por el actual gobierno, también queda mucho por ver y esperar, estamos por concluir apenas el primer año de gobierno, además de las expectativas abiertas en una Secretaría nueva, la de la Mujer, que tiene una titular confiable. No por nada, millones de mujeres mexicanas se sienten identificadas con su presidenta, dándoles confianza de que si se puede llegar a donde aspiran. La esperanza ha renacido en ellas, que constituyen la mitad de la humanidad. De tal manera que, aunque parezca reiteración, es necesario decirlo: es tiempo de mujeres.

