Tiempo de decisiones

El año 2023 inicia con la agudizada crisis climática del mundo, crisis civilizatoria que pone en colapso con envenenamientos de agua, tierra y aire, de tormentas, nevadas, sequías, deforestación y deslaves al ambiente de una sociedad con guerras capitalistas por la energía, por los alimentos y por el poder de los negocios financieros de la información, armamento y drogas.

Los pueblos resisten y enfrentan represión y guerras de exterminio: la ejemplar conducta de kurdas, palestinos y mapuches siembran esperanza de victorias contra enemigos feroces y voraces. Las mujeres siguen delante con iniciativas creativas de pensamiento, comunitarias y con acciones por otro mundo de diversidad y cuidados.

Pero en el ambiente laboral, en el de los medios y en derechos humanos, la fuerza del capital, de los poderes de manipulación digitalizados, y la creciente ola de neo fascismo y de ultraderechistas pone en jaque las débiles respuestas de las izquierdas y de las organizaciones de trabajadores. Muchos comunicadores y defensores de derechos aún dependen de los poderes del más tibio progresismo y de las financiadoras asistencialistas que ponen énfasis en los foros y los diálogos con los organismos del capital depredador, explotador y opresor de los pueblos.

Los retos en México comienzan en enero con el encuentro entre los presidentes de la región del norte de América, cinchada por el T-MEC, zona convertida en la plataforma de un capital que quiere ganancias extraordinarias y confrontar el auge recientes de los negocios de China que han crecido en Latinoamérica y el Caribe, región que los yanquis siempre han considerado su traspatio.

Por eso las respuestas desde el pensamiento crítico, no doblegado a justificaciones “tácticas”, han señalado que son erróneas las propuestas de “prosperidad y desarrollo” que el presidente mexicano pregona como estrategia de “integración continental”, y quien recurre a copiar la indefendible experiencia contrainsurgente de la Alianza para el Progreso, que Kennedy y los gringos utilizaron como base para confrontar no solo al comunismo, sino a la legitima rebelión popular de liberación nacional en nuestros pueblos. Los gobiernos de este sistema no son anticapitalistas, pero se necesita que tengan la vergüenza de no ser serviciales al imperialismo.

No se puede esperar que el progresismo haga eco de las iniciativas del gobierno mexicano, aunque Boric se apunte de inmediato, si se piensa que la necesidad de las empresas estadounidenses y de Canadá de obtener energía (agua, petróleo, aire), minerales como litio y cobre, granos básicos y riqueza natural, así como fuerza de trabajo barata, implica reforzar las cadenas de dependencia que han desangrado a pueblos y territorios. Como si los gobiernos del norte del continente no tuvieran principalmente intereses y no “amigos”, como repite iluso el presidente de México.

Además es un año de elecciones en dos estados de fuerte influencia priista. Coahuila y el Estado de México, donde desde los tiempos del PRD, se han realizado pactos interpartidistas, que hoy Morena también pudiera efectuar para ganar aliados en su camino a las elecciones federales del 2024.

Es por ello el momento de decisiones de ruptura política con la hegemonía oficialista de la 4T, así como con las manipulaciones de partidos y fuerzas empresariales de la derecha. El charrismo y el clientelismo no deben sojuzgar a los movimientos sociales y menos a las tendencias que se proponen anti sistémiscas y revolucionarias. Hacerlo por la necesidad de programas sociales de ayuda o presupuestos municipales o sectoriales, y peor por cargos de funcionarios o de representantes en la feria parlamentaria, estatal o federal significa delegar soberania en manos de quien tiene como programa la contención del potencial de lucha digna del pueblo trabajador. Y no se puede olvidar el necesario combate al racismo neofascista empresarial y conservador que fragmenta y corroe conciencias, que niega derechos y discrimina para someter a la pasividad a la población.

Es tiempo de decidirse a luchar. El pensamiento propio, la organización autónoma democrática e independiente pueden convertir las pequeñas luchas en una insurgencia por la soberanía popular y nacional. Ese es el medio para construir comunidades, fuerza y movimientos por una sociedad libre y emancipada.

No es comunidad, es control

Oscar Ochoa

Desde el mes de noviembre los participantes de los llamados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) han sido llamados a participar en todo tipo de actividades artísticas, culturales y políticas. No habría nada reprochable en estos llamados si la distancia entre el discurso y los hechos fueran tan abismales e incluso contradictorios.

Por ejemplo, en la festividad del día de muertos los talleristas de música y usuarios, nombre que reciben los asistentes a los talleres, tuvieron que llegar al Zócalo desde muy temprano, llevados en autobuses rentados para tal propósito, aun cuando la actividad fue programada para después del mediodía. El cansancio y el hambre se paliaron con un refrigerio que los coordinadores dieron a los participantes.

Entre la confusión, el desorden y los protagonismos de aquellos que detentan un poquito de poder administrativo y político, la procesión de las catrinas y alebrijes inició para circular por las calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad de México. Después de llegar a la plancha del Zócalo se dio por concluida la actividad, y fue cuando los participantes de la alcaldía Iztacalco, usuarios en su totalidad, manifestaron su deseo de retirarse, pero les dijeron que esperaran a que llegara el autobús. Pasaron los minutos y ante la ausencia del autobús y la presencia más evidente del cansancio, algunos pidieron hablar con la coordinadora para explicar su deseo de retirarse inmediatamente. La respuesta de la encargada fue de arrogancia y desprecio, no escuchó siquiera las razones de la gente que se tomó la molestia de hablar con ella, y en un gesto de total desplante estiró su mano como queriendo apartarlos de su vista.

Otro caso es el de una tallerista de música en la Agrícola Oriental, consecuente con sus principios y con buena didáctica para sus clases. Las actividades que en el transcurso de diciembre se han venido dando en el Zócalo obligan a los talleristas, mas no a los usuarios a asistir de cierta manera y en determinado horario. Pero ante la negativa de esta tallerista de acceder a los caprichos de las autoridades, fue eliminada con todo y sus estudiantes para participar en el evento en el que ya estaban programados. Cuando los estudiantes se aproximaron a los coordinadores para obtener una explicación, estos fueron encapsulados por ¡granaderos!, lo que los dejó sin poder continuar con su reclamo. Los argumentos de los coordinadores fueron que la tallerista estaba mal de sus facultades mentales y necesitaba un tratamiento psicológico.

Todo esto se da en medio de un discurso que al interior de los PILARES circula como moneda corriente: la idea de comunidad. Una comunidad se construye desde abajo, con objetivos en común y trabajo colectivo. No dudo que haya mucha gente de buena voluntad que desinteresadamente contribuyen con su trabajo a mantener vivos estos lugares, talleristas y usuarios, pero la comunidad rebasaría los límites del poder administrativo y político con que sujetan a estos centros. Dentro de una lógica comunitaria los coordinadores serían elegidos de entre la base, siendo portavoces de la mayoría. La comunidad crece de abajo hacia arriba, con sus propios órganos e instrumentos, no se somete a los designios de pequeños funcionarios que repiten burocráticamente los esquemas de un gobierno que desprecia, pero también teme a la población.

Por último, en esta breve descripción queda claro que a las autoridades y administradores les interesan grupos clientelares dependientes de las decisiones y políticas de los de arriba. Esta deformación durante el dominio priista fue convertida en corporativismo es decir dependencia de las decisiones del gobierno y del partido de Estado, ahora parece mantenerse bajo la lógica de ofrecer programas sociales y culturales como clientela de encuestas, consultas elecciones o políticas decididas desde arriba, desconociendo los mínimos principios de democracia, autodeterminación y respeto al pensamiento y la decisión de las comunidades. Respaldamos por ello a quienes en PILARES y en otros programas sociales han denunciado y tomado iniciativas democráticas del lado de los usuarios.

“Eso de ‘educación popular a cargo del Estado’ es absolutamente inadmisible. ¡Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las escuelas públicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza, etc., velar por el cumplimiento de estas prescripciones legales mediante inspectores del Estado (…) y otra cosa, completamente distinta, es nombrar al Estado educador del pueblo! (…) es, por el contrario, el Estado el que debe recibir del pueblo una educación muy severa”.

Carlos Marx: Critica al Programa de Gotha. 1875.

De la Epístola de Santiago, hermano de Jesús 5:1-7:

¡Oíd ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros.Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros; y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfrenado; habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo; él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del “Señor”.

