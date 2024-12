Tiempo de cambios: que sea para bien

El espíritu findeañero invita a ser breves y está, además, el oportuno quite de Baltasar Gracián (“lo bueno si breve… etcétera “), quien jamás imaginó lo útil que podría llegar a sernos, mucho menos el obsequio de cajas con tequila del caro que Checo Pérez repartió entre su tropa de mecánicos al despedirse de Red Bull, que simplemente aplicó la lógica de la F1 al decidir la separación del mexicano en vista de que la segunda parte de temporada que tuvo Sergio en este 2024 no es que haya sido mala, es que fue lo que sigue a pésima en la escala de lo desastroso.

Robar y correr. No cabe duda, por lo demás, que el segundo cuarto del siglo XXI a punto de inaugurarse viene marcado por una cascada de cambios de situación, cuando no de paradigma. Pero como toda regla admite sus excepciones, el americanismo en pleno sigue celebrando y presumiendo ese tercer título consecutivo que el Águila azulcrema acaba de añadir a su historial, así haya sido bajo el principio del “robar y correr” que Pep Guardiola atribuía al Madrid de su tocayo Mourinho en los gloriosos años 10 en que ambos coincidieron al frente del Barcelona y el Real Madrid respectivamente, y que tan gratos son de recordar desde la memoria del tikitaka patentado por aquel memorable Barsa. Desde luego, André Jardine es un gran entrenador, al menos a escala nacional, pero tanto sus tácticas como sus estrategias en nada concuerdan con las del futbol brasileño del que procede: podrá ser brasileño de nacimiento, pero futbolísticamente de brasileño no tiene nada.

Lo cual tiene sin cuidado a los americanistas en su afán de seguir festejando.

De Bomba a petardo. Entre las finales de liguilla y el virtual adiós de Checo Pérez a la F1 pasó casi inadvertida la noticia de otro cese con acaso mayores consecuencias: por esas fechas, la Femexfut le daba las gracias a Juan Carlos Rodríguez, conocido como “La Bomba”, a quien no más de un año atrás había presentado poco menos que como el salvador del futbol mexicano, Selección Nacional y Primera División incluidas en el bombístico paquete.

Lo más interesante no es que el tal “Bomba” haya hecho prácticamente nada durante su estancia como mandamás absoluto sino el motivo concreto de su despido. Resulta que este buen señor negoció y presentó todo un arcón navideño a los dueños de los equipos “mexicanos” –mayoría de franquicias y unos cuantos clubes–, según el cual una empresa gringa inyectaría una millonada en dólares al bocabajeado balompié “profesional” de México, a cambio de quedarse con el 30 por ciento de los ingresos netos que éste produjera.

La Bomba Rodríguez, recién desempacado de los Unites, reunió a los del misógino pacto de caballeros y les ofreció dicha propuesta como cosa ya hecha. Y, oh sorpresa, los pactantes respondieron que no, desbaratándole el apresurado optimismo. Serán muy entreguistas y el futbol les importará medio bledo –eso es indudable– pero lo negociado por Rodríguez les pareció inaceptable. Y adiós, Bomba, dijo la Femexfut. Hicimos lo posible por apoyarte pero ya ves cómo es esto. Feliz Navidad y mejor suerte para 2025.

Lo malo es que Televisa vuelve a la carga con Mikel Arriola como su nuevo “hombre fuerte”. Sí, el mismo individuo que ya había merodeado por ahí en plan de alto funcionario, y que algunos años atrás fungió como candidato del PRI al gobierno de la ciudad de México. Contra Claudia Sheinbaum, hágame usted favor.

Relevos en las alturas. Como todo mundo sabe es en Europa donde el futbol, euros mediante, ha concentrado a los mejores equipos e individualidades, ligas y selecciones del mundo prácticamente desde el cambio de siglo. Y hablando de campeonatos nacionales, los cuatro más lujosos e influyentes estuvieron dominados, a lo largo de la década del 10 y casi hasta hoy, por un mismo club, que monótonamente repetía como campeón año tras año.

Todos sabemos que situaciones de este tipo, aunque a veces parezcan eternas, no pueden serlo, y que tarde o temprano el cambio llegará. Pero también en esto la realidad está dando un giro inesperado: no en una, en las cuatro ligas de referencia, el monótono, reiterado vencedor, está siendo bruscamente desplazado de la cima.

El caso más impactante debe ser Inglaterra, donde el campeón cuasi vitalicio de la Premier, Manchester City, atraviesa por una racha de diez derrotas en sus doce últimos partidos –ayer mismo, el Aston Villa, que no es ningún monstruo, le pegó 2-1. Pep Guardiola, que ya no sabe qué hacer ni atina a entender qué está sucediéndole a su equipo, decidió atribuirlo al “exceso de partidos”, que exprimen física y emocionalmente al jugador y terminan por desgastarlo y reducirlo a la mediocridad.

No sabemos qué tan solidarios serán con este punto de vista las dirigencias y cuerpos técnicos de la Juventus, el Inter y el Milán en Italia, el PSG en Francia y el Bayern Múnich en Alemania, habituales líderes y campeones que hoy tienen que batallar de más para arrancarles puntos a sus antiguos tributarios sin importar el grado de modestia de estos, mientras los puestos de vanguardia son ocupados por equipos que hasta hace poco se conformaban con colarse a alguno de los puestos popularmente llamados “europeos”, es decir, a los torneos internacionales que anualmente organiza la UEFA, el principal de los cuales es la Champions League o, volviendo al saludable léxico guardiolista, la Copa de Campeones.

Hasta en España, donde la dupla Madrid-Barsa se alternaba los títulos alegremente, acaba de colarse como líder el Atlético de Madrid –suele salir campeón cada 10-15 años… si bien le va–, derrotando al Barcelona en su propia salsa (1-2).

Abrazo fuerte. Dicho lo cual sólo me queda desear al paciente lector capaz de alcanzar con ejemplar estoicismo estas últimas líneas que su capacidad de disfrute se expanda indefinidamente por estos días y fechas tan señalados, y que permanezca así por mucho tiempo más, inmune a las altas y bajas de la vida y a las acechanzas trumpianas y de cualquier otro signo que pretendan enturbiar y ensombrecer nuestra inclinación a la humana felicidad.

Brindo por eso y me fundo con todas y todos en un gran abrazo, tan hiperbólico como sincero.