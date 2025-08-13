En los tianguis itinerantes también hay narcomenudeo, “cobro de piso” y extorsiones a conductores: SSC

No solo en los mercados, sino también en los tianguis itinerantes de la capital de Puebla, hay narcomenudeo, “cobro de piso” y extorsiones a conductores del transporte público, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda.

El funcionario municipal corroboró la información dada a conocer en días pasados por la administración estatal, en el sentido de que dichas actividades ilegales fueron identificadas en mercados municipales, y que en estas están inmiscuidas agrupaciones como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Al ser interrogado sobre el tema en una conferencia de prensa que ofreció este miércoles, Pallares dijo que parte de la información con la que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuenta, le fue proporcionada por la dependencia homóloga del municipio.

“Alguna información es un poco sensible pero va en el mismo sentido, como lo comentó mi almirante (el secretario de Seguridad Pública Francisco Sánchez González), en la parte de mercados, en relación con la extorsión hacia los transportistas (…) y necesitamos verificar en algunos tianguis”, comentó.

Explicó que la dependencia a su cargo lleva a cabo varios operativos para contrarrestar las actividades ilícitas descritas, entre los que destacó revisiones a las unidades del transporte público para evitar que se les cobre a los conductores por parte de delincuentes, a cambio de que no sean agredidos.

Al ser cuestionado sobre las ubicaciones de los mercados con las situaciones más problemáticas, el secretario prefirió generalizar al referir que son varios centros de abasto e incluso tianguis que se instalan solo algunos días de la semana.

Pallares Miranda insistió en que se realizan despliegues de agentes municipales tanto en los mercados como en zonas aledañas para tratar de inhibir la problemática y resguardar a la población.

Indicó que las actividades ilegales en cuestión fueron detectadas mediante los rondines de los policías a su cargo pero no a través de reportes de las posibles víctimas.

Es oportuno agregar que, tras la información difundida por el gobierno del estado, la UPVA rechazó que esté relacionada con dichos ilícitos y se dijo dispuesta a ser objeto de revisiones.