El Tianguis Alternativo Puebla celebra 15 años de impulsar que “otro consumo posible”

Para el Tianguis Alternativo Puebla (TAP) el otro consumo ha sido posible. Durante 15 años, aniversario que se celebrará este sábado 30 de julio, el proyecto ha sido de resistencia, de permanencia y fortalecimiento lo mismo para sus impulsores, productores y consumidores, que han encontrado en el espacio una forma de alimentación más sostenible, lo mismo en su producción que en su consumo. “Ha habido temporadas en que hemos estado a punto de cerrar. Ahora es celebrar que estamos caminando, acompañándonos en colectivo, que estamos aprendiendo juntos e inspirando a otros a hacer este movimiento”, afirma Rocío García, miembro fundador de este colectivo interesado en promover la producción y el consumo local de alimentos.

Durante una entrevista, la economista habla sobre este proyecto que llama a recobrar relaciones, a saber quién es el que produce y consume los alimentos, y a pensar en maneras sostenibles de producir y consumir. Con un comité coordinador integrado por seis personas y la suma de más de 40 productores, así como distintas comisiones de trabajo que toman a la asamblea como órgano rector, el TAP habita desde hace 15 años un espacio que va más allá de un proyecto comercial, pues busca entablar relaciones entre consumidor y vendedor.

Para este sábado 30 de julio, en el Huerto Sembrarte -Calle Dalias 6103 de la colonia Bugambilias, ciudad de Puebla-, el TAP celebrará un nuevo día de plaza con 47 proyectos productivos y gestores que ofrecen juntos una canasta básica de alimentos más sana y cercana que lo que ofrece el mercado convencional de alimentos. Las actividades de aniversario iniciarán a las 10:30 horas con la mesa TAP, 15 años de historias compartidas, diálogos y reflexiones con gestores del colectivo; seguida de son jarocho y trueque para infancias. A las 11:40 horas habrá un diálogo entre productores, gestores y consumidores denominado Construyendo comunidad a través de los alimentos agroecológicos, para dar paso a una sesión de cuentacuentos de Cuentera Movediza y cerrar, a la una de la tarde, con una presentación musical y la partida de un pastel celebratorio por el 15 aniversario.

El TAP, un espejo del campo dentro de la ciudad

Rocío García refiere que el TAP se gestó hace 17 años como parte de una tesis universitaria consistente en un mapeo de productores orgánicos, y el interés que sus autores tenían por el tema, que los llevó a hacer las gestiones para su concreción apoyados en los vínculos con la Universidad de Chapingo y la Red mexicana de mercados y tianguis orgánicos locales.

“Hace 15 años, México ocupaba el lugar 17 de producción orgánica a nivel mundial, pero la que se hacía a gran escala se exportaba y no se vendía aquí; de la restante, el 95 por ciento se vendía en mercados convencionales y por tanto no se le daba el valor de ser una producción sin químicos o insumos de síntesis química”, refiere la especialista. A esto, se sumaba que los productores locales no podían llegar a los consumidores y eran presas de coyotaje que los orillaban a recibir menos dinero por su producción.

De paso, refiere que en los años 80 del siglo anterior solamente se vendían el 20 por ciento de los alimentos en el supermercado, mientras que actualmente esa cifra supera el 60 por ciento, lo que significa que se va marginando a la producción local con la importación de productos que nublan a la producción local.

Señala que en sus inicios, el TAP conjuntó solo a tres productores mientras que ahora, a 15 años de formación, suman más de 40, no obstante saben que en el estado existen más de 100 iniciativas que están tratando de crear estos colectivos con esta producción agroecológica y mercados ecológicos. “Fuimos los pioneros y los únicos que tenemos un Sistema de Certificación Participativa que da un trazabilidad a los productores que quieren participar y toma en cuenta aspectos como la economía social, pues no se trata de tener el alimento por tenerlo, sino la manera en que incluye en la economía local y de los productores, que sean reconocidos, además de que el consumidor tenga opciones”, destaca la economista de formación.

El proyecto, apunta la encargada de la Comisión de Certificación Participativa, llama a revalorizar el campo pues la ciudad está alejada de lo que sucede en él. “Queremos que el TAP sea como un espejo del campo dentro de la ciudad, que el comprador pueda conectar con quien produce los alimentos”.

El TAP, continúa, es pertinente en varios niveles: a los productores les da opción de trabajo; al consumidor, le permite acceder a alimentos que se mantienen con un precio estable al estar están exentos de una cadena productiva, intermediarios e insumos, como ha ocurrido con el limón o el aguacate que en el mercado han alcanzado precios excesivos y aquí se han mantenido. “Lo ideal es que hubiera este tipo de mercados en muchos lugares, queremos ser ejemplo de cómo se puede promover este tipo de consumo”.

De paso, ante un país que ocupa los primeros lugares de obesidad tanto adulta como infantil, el TAP abre opciones para pensar en alimentaciones endémicas, con productos de temporada que permiten cocinarse de diversas maneras, además de que llama a alejarse de los productos ultraprocesados, con altos azúcares y grasas que no tienen que ver con la memoria, el gusto, la identidad y el paladar propios de este país.

Cumplir 15 años, apunta Rocío García, lleva al TAP hacia la diversificación de comercialización con el Tianguis Alternativo Virtual que permite otras formas de venta y el sumar a otros productores, pues el TAP no es una franquicia sino que comparte sus conocimientos y aprendizajes para que el movimiento sea más grande.

Alimentos sanos para consumir y vender

Sábado a sábado, en el TAP se conjuntan una variedad de productores que ofrecen una diversidad de alimentos: está Nacho, que trae de Ayotoxco jitomate, papa, mango, plátano, canela, pimienta, cacao, piña y limón; o Juvencio, un químico jubilado que vende huevo, pollo y pescado frescos; no falta Bety, de Santa Isabel Cholula, con verduras, frutas, granos y flores; ni Karla Andrea, que al lado de su esposo Erick, lleva las fresas, higos, arándanos y jitomates cherry frescos, recién cosechados de una huerta ubicada aquí en Puebla; o Pepe, que desde Libres transporta quesos, crema y yogur.

Este último, José Rechy, cuenta que al TAP asiste desde hace siete u ocho años como productor, labor que tomó en la búsqueda de un modo de vida más adecuada al contexto social ligado a las crisis económica, ambiental, energética, de relaciones sociales. “Cuando comenzamos a producir buscamos romper los condicionamientos típicos de los productores: vender a bajos precios, con compradores o intermediarios que imponen condiciones ventajosas, y con obligaciones a intervenir la producción para que sean productos más baratos, que tienen que ver con la salud”, señala durante una entrevista.

Apunta que al provenir de una familia campesina, gusta de buena comida y por tanto su labor está en hacer alimentos como los que le gusta comer. “Aunque lo que hacemos es a pequeña escala, se trata de hacer comunidad, de buscar este tipo de mercados que son favorables, más justos, en donde hay una construcción colectiva, en donde ha habido un impulso pero en donde construimos todos, tanto productores como consumidores”.

Rechy cuenta que su granja es familiar, y se va diversificando con producción de diferentes alimentos, y una granja con ovejas, cabras, gallinas y vacas. Agrega que ante el “boom” de mercados orgánicos, el TAP es el único espacio que busca una reconstrucción social, de decidir en asamblea, apostando por una reconstrucción más profunda.

Para Karla Andrea Márquez, quien al lado de su esposo Erick Ortega cultivan aquí en Puebla fresas, higos y jitomate cherry, además del arándano que llega directo de Zacatlán, el TAP representa el establecimiento de relaciones que van más allá del cliente- vendedor, pues en él se generan lazos con los compradores y los compañeros productores.

Con siete años en su proyecto familiar, y casi con dos en el TAP pues su esposo siempre quiso pertenecer a él, han podido constatar que en el tianguis los clientes son quienes se preocupan por cómo se producen sus alimentos, y con ello reconoce el esfuerzo del productor haciendo que sus productos sean diferentes y valorados. De la fresa, así como de los demás productos, destaca su manejo agroecológico en el que no se usa ni plaguicida ni agrotóxicos, sino productos naturales que aseguran el cuidado del suelo y del consumo del fruto que es limpio. Así, la cosecha se hace cuando el fruto ha madurado completo, proceso que permite la absorción de los nutrientes y un mejor sabor, además de una consistencia firme que resulta del corte que se da tan solo un día antes de su venta en el TAP.

Más información del TAP en https://www. tianguisalternativo.org/ y en https://www.facebook.com/ tianguispuebla.