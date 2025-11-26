Tía en España identificará a Elianis Martínez, víctima del ataque al bar Lacoss

Tras más de una semana del ataque al bar Lacoss, que al cierre de esta edición dejó un saldo de seis personas sin vida, la identificación de Elianis Betsalie Martínez, de 20 años, conocida como Karen o “La China”, se llevará a cabo este miércoles vía remota.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes señalaron que el procedimiento se ha complicado debido a las limitaciones económicas de la madre de la joven, Sailianisbel Martínez González. Por esta razón, la dependencia informó que será una tía, residente en España, quien realizará la identificación a través de una videollamada por Zoom, alrededor del mediodía.

Será ella también quien se encargue de los trámites posteriores para gestionar la repatriación de los restos de la joven a Banes, en la provincia de Holguín, Cuba.

En relación con la situación económica de Elianis, la FGE corroboró, con base en testimonios de sus familiares, que los “lujos” que presumía en fotografías publicadas en su cuenta de Instagram pertenecían en realidad a amistades con las que se relacionaba.

Además, se confirmó que gran parte de su salario como bailarina en el bar “Lacoss” y otros centros nocturnos lo destinaba a enviarlo a su madre para el sustento de ella y de su hijo Cristopher, de 2 años. Estas remesas oscilaban entre dos mil y cinco mil pesos mensuales.

Como se informó previamente, Elianis migró a México en búsqueda de mejores oportunidades económicas y aquí consiguió empleo como bailarina nocturna. Sin embargo, la madrugada del pasado martes no se encontraba laborando, sino que había acudido al bar para acompañar a un grupo de amigas y amigos.

Poco después de las 3:30 horas, un grupo de seis hombres que viajaban en motocicletas llegó al establecimiento, ubicado sobre avenida Nacional y 105 Poniente, paralelo a la 11 Sur. Tras amenazar al guardia de seguridad, al menos cinco de ellos ingresaron por la fuerza, mientras el sexto permaneció afuera.

Dentro del inmueble se encontraban 14 personas, quienes fueron amagadas con armas de fuego. Antes de rociar el lugar con garrafas de gasolina, los agresores les advirtieron que eso les ocurría “por no pagar”. Luego incendiaron el establecimiento, bloquearon las salidas y huyeron tras prender fuego también a un vehículo blanco estacionado al frente, presuntamente propiedad del gerente.

El incendio se prolongó entre 15 y 20 minutos antes de que bomberos lograran controlarlo. Elianis, junto con otras tres personas, murió en el interior por intoxicación por monóxido de carbono; una quinta víctima perdió la vida mientras era atendida por paramédicos en el exterior. La sexta falleció un día después en el Hospital General del Norte.

Las autoridades informaron que ya tienen identificado a un agresor tanto intelectual como material, con base en los testimonios de las personas sobrevivientes. Se prevé que en los próximos días se logre su ubicación para proceder a su detención.