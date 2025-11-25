Texmelucan, Huixcolotla, Tecamachalco y Cuacnopalan, donde hay más asaltos a transportistas

En el estado de Puebla hay cuatro puntos geográficos con mayor incidencia de asaltos a transportistas. Se trata de San Martín Texmelucan, Huixcolotla, Tecamachalco y Cuacnopalan, reveló este lunes el secretario de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala.

Ante el amago de un megabloqueo en varias autopistas del centro del país, por parte del sector transportista que demandan mayor seguridad, el funcionario aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), han bajado la incidencia delictiva.

En rueda de prensa, destacó que, en el contexto de las mesas de seguridad con el gremio transportista, han denunciado la constante y violenta actividad criminal en las carreteras que atraviesan estas localidades.

Entre ellas, mencionó a San Martín Texmelucan, ubicado en el corredor de la autopista México-Puebla, área de alta movilidad de carga que históricamente ha sido señalada por la delincuencia organizada.

Además de Huixcolotla, Tecamachalco y Cuacnopalan, municipios que se encuentran sobre la autopista Puebla-Orizaba, una vía vital que se utiliza para el movimiento de mercancías hacia el sureste del país, y que ha visto un incremento en la violencia.

En el caso específico de Cuacnopalan, el titular de la Segob precisó que se han ubicado “puntos bien definidos”, donde se montaron bases de operación por parte de la SSP y Guardia Nacional.

“Hemos tenido reportes que en estos municipios ha sido más reiterativo los problemas de asalto a carreteras, estamos en reuniones constantes, periódicas, montado operativos por la Secretaría de seguridad Pública, coordinados por la Guardia Nacional, para atender el tema”, declaró.

Reconoció la problemática, que en parte es facilitada por la existencia de accesos y salidas irregulares a la autopista, que la delincuencia utiliza para emboscar a las unidades de carga y huir con facilidad.

Hizo un llamado a los gobiernos municipales para colaborar activamente en la clausura de estos caminos informales y en el reforzamiento de la seguridad perimetral, en coordinación con la Guardia Nacional y otras corporaciones federales y estatales.

Aguilar Pala resaltó que el objetivo es restablecer el orden y la seguridad en estos corredores logísticos.

Antes de las seis de la mañana de este lunes, productores del campo y transportistas, principalmente del Estado y la Ciudad de México, iniciaron bloqueos carreteros, tal como fueron anunciados, como parte de una movilización nacional en contra de los precios del maíz y por la inseguridad que sufren los transportistas en las vías de comunicación.

Los bloqueos comenzaron a generar afectaciones para el tránsito vehicular, principalmente en las autopistas México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Toluca y México-Cuernavaca-Acapulco.