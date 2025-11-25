Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasEstado

Texmelucan, Huixcolotla, Tecamachalco y Cuacnopalan, donde hay más asaltos a transportistas

El titular de la Segob llama a los alcaldes a colaborar activamente en la clausura de caminos informales que facilita la huida a la delincuencia organizada

San Martín Texmelucan, Huixcolotla, Tecamachalco y Cuacnopalan son los municipios con mayor incidencia de asaltos a transportistas.
En el estado de Puebla hay cuatro puntos geográficos con mayor incidencia de asaltos a transportistas, reveló Aguilar Pala
Yadira Llaven Anzures

En el estado de Puebla hay cuatro puntos geográficos con mayor incidencia de asaltos a transportistas. Se trata de San Martín Texmelucan, Huixcolotla, Tecamachalco y Cuacnopalan, reveló este lunes el secretario de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala.

Ante el amago de un megabloqueo en varias autopistas del centro del país, por parte del sector transportista que demandan mayor seguridad, el funcionario aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), han bajado la incidencia delictiva.

Leer también: Hasta 90 asaltos al mes a transportistas en la Cuacnopalan-Oaxaca; aplican operativo Escalón para contrarrestar

En rueda de prensa, destacó que, en el contexto de las mesas de seguridad con el gremio transportista, han denunciado la constante y violenta actividad criminal en las carreteras que atraviesan estas localidades.

Entre ellas, mencionó a San Martín Texmelucan, ubicado en el corredor de la autopista México-Puebla, área de alta movilidad de carga que históricamente ha sido señalada por la delincuencia organizada.

Además de Huixcolotla, Tecamachalco y Cuacnopalan, municipios que se encuentran sobre la autopista Puebla-Orizaba, una vía vital que se utiliza para el movimiento de mercancías hacia el sureste del país, y que ha visto un incremento en la violencia.

Te recomendamos: Puebla, segundo estado más peligroso para el transporte de carga por altos índices de asaltos: Antac

En el caso específico de Cuacnopalan, el titular de la Segob precisó que se han ubicado “puntos bien definidos”, donde se montaron bases de operación por parte de la SSP y Guardia Nacional.

“Hemos tenido reportes que en estos municipios ha sido más reiterativo los problemas de asalto a carreteras, estamos en reuniones constantes, periódicas, montado operativos por la Secretaría de seguridad Pública, coordinados por la Guardia Nacional, para atender el tema”, declaró.

Reconoció la problemática, que en parte es facilitada por la existencia de accesos y salidas irregulares a la autopista, que la delincuencia utiliza para emboscar a las unidades de carga y huir con facilidad.

Hizo un llamado a los gobiernos municipales para colaborar activamente en la clausura de estos caminos informales y en el reforzamiento de la seguridad perimetral, en coordinación con la Guardia Nacional y otras corporaciones federales y estatales.

Aguilar Pala resaltó que el objetivo es restablecer el orden y la seguridad en estos corredores logísticos.

Antes de las seis de la mañana de este lunes, productores del campo y transportistas, principalmente del Estado y la Ciudad de México, iniciaron bloqueos carreteros, tal como fueron anunciados, como parte de una movilización nacional en contra de los precios del maíz y por la inseguridad que sufren los transportistas en las vías de comunicación.

Leer más: Ante amago de megabloqueo para hoy en autopistas, Segob convoca a transportistas y agricultores a mesa de diálogo

Los bloqueos comenzaron a generar afectaciones para el tránsito vehicular, principalmente en las autopistas México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Toluca y México-Cuernavaca-Acapulco.

Sin embargo, en territorio poblano se reportaron bloqueos intermitentes, en los accesos a la capital del país y en el Arco Norte, pero en este último en la parte de Hidalgo.

Temas

Más noticias

Internacional

Bolsonaro se mantendrá en prisión tras intento de fuga, ordena Supremo brasileño

La Jornada -
Europa Press y Afp Madrid. El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo detención preventiva, tras ser trasladado este...
Nacional

Productores y transportistas niegan interés político en bloqueos; SG no nos convocó al diálogo

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. Luego de que la Secretaría de Gobernación convocó para la 13 horas a los transportistas y productores que este día...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Hasta 90 asaltos al mes a transportistas en la Cuacnopalan–Oaxaca; aplican operativo Escalón para contrarrestar

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Desde el 15 de septiembre, los asaltos a choferes de transporte de carga, pasaje y turismo en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca se redujeron a cero...

Detienen a “El Pelón”, el hombre que reclutó a jóvenes implicados en homicidio de Carlos Manzo

La Jornada -
César Arellano e Iván Saldaña Michoacán. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció en sus redes sociales...

Pocos bloqueos intermitentes en la Sierra Norte y Mixteca por transportistas y productores

Martín Hernández Alcántara -
En la región de la Sierra Norte de Puebla transportistas y productores agrícolas han presentado pocos cierres carreteros como parte de la protesta nacional...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025