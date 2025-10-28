Texmelucan es una de las zonas más peligrosas para migrantes que regresan el fin de año: Gaspar

La entrada al estado por la zona de San Martín Texmelucan es una de las más peligrosas para los migrantes, debido a que son susceptibles de asaltos, destacó Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado.

El también secretario de la Comisión de Migración informó que propondrá un punto de acuerdo dirigido a los tres niveles de gobierno y a la Cámara de Diputados para reforzar la seguridad en las carreteras desde la frontera norte hasta las que cruzan el estado para proteger a los poblanos que vienen a sus municipios de origen a pasar el fin de año.

Expuso que la entrada por Texmelucan es un paso obligado si los migrantes entran a México por la frontera de Tamaulipas y cruzan por los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro donde toman el Arco Norte.

Expuso que en todo ese trayecto pueden ser asaltados porque los delincuentes saben que vienen con juguetes, ropa y otros regalos para sus familiares en municipios de La Mixteca, La Sierra Norte o la zona conurbada.

Por ello indicó que propondrá el exhorto para que la Guardia Nacional, la policía estatal y sus similares en dichas entidades refuercen los operativos para que los poblanos lleguen bien a sus destinos.

Explicó que el punto de acuerdo trascenderá el propio Congreso local, ya que también será enviado a la Cámara de Diputados para que tenga una implicación nacional.

Manifestó que esta es una inquietud que le han planteado diferentes líderes de migrantes, además de saberlo porque él mismo radicó muchos años en Estados Unidos y realizó ese mismo trayecto.