Texmelucan es una de las zonas más peligrosas para migrantes que regresan el fin de año: Gaspar

La entrada al estado por la zona de San Martín Texmelucan es una de las más peligrosas para los migrantes, debido a que son susceptibles de asaltos, destacó Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado.

El también secretario de la Comisión de Migración informó que propondrá un punto de acuerdo dirigido a los tres niveles de gobierno y a la Cámara de Diputados para reforzar la seguridad en las carreteras desde la frontera norte hasta las que cruzan el estado, con el fin de proteger a los poblanos que regresan a sus municipios de origen a pasar el fin de año.

Expuso que la entrada por Texmelucan es un paso obligado si los migrantes entran a México por la frontera de Tamaulipas y cruzan por los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, donde toman el Arco Norte.

Indicó que en todo ese trayecto pueden ser asaltados porque los delincuentes saben que vienen con juguetes, ropa y otros regalos para sus familiares en municipios de La Mixteca, La Sierra Norte o la zona conurbada.

Por ello señaló que propondrá el exhorto para que la Guardia Nacional, la Policía Estatal y sus similares en dichas entidades refuercen los operativos para que los poblanos lleguen bien a sus destinos.

Explicó que el punto de acuerdo trascenderá el propio Congreso local, ya que también será enviado a la Cámara de Diputados para que tenga una implicación nacional.

Manifestó que esta es una inquietud que le han planteado líderes de migrantes, además de saberlo porque él mismo radicó muchos años en Estados Unidos y realizó ese mismo trayecto.

En junio de este año, La Jornada de Oriente publicó que en Estados Unidos habría más de 2 millones de personas de origen poblano, de los cuales 210 mil son indocumentados, según una investigación del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y de estimaciones del economista Sergio Cortés, el líder de la organización Mundo Migrante, Lino León, y el diputado local Pavel Gaspar Ramírez, especialista en Migración.

Según el estudio titulado “Los mexicanos en Estados Unidos. Ni ilegales ni indocumentados (escenarios ante el discurso Donald Trump 2.0)”, publicado por el Colef en enero de este año, hay un total de 210 mil 039 poblanos “no autorizados” o ilegales en Estados Unidos.

El mismo documento señala que de los 39 millones de personas de origen mexicano que hay en el vecino país, nueve de cada 10 son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados, por lo que se deduce que habría más de 2 millones de poblanos viviendo actualmente en Estados Unidos.

El Colef señala que es inexacto presentar a los mexicanos en Estados Unidos como “ilegales”, debido a que 69 por ciento —26.9 millones de personas— son ciudadanos americanos por nacimiento, con padres mexicanos, mientras que 10 por ciento, alrededor de 4 millones, son ciudadanos naturalizados.