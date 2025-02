Tetiem alista ¿Cuánto pesa el mundo?, obra sobre la bondad y la resiliencia infanti

¿Cuánto pesa el mundo? es el nombre del montaje que para este fin de semana estrenará el Teatro Taller de Investigación y Experimentación Mexicano, Tetiem AC, una versión libre del texto Ojos de gato del dramaturgo originario de Kosovo, Jeton Neziraj. En ella, un pequeño de tan sólo 10 años de edad tienen una pregunta constante: ¿cuánto pesa el mundo?, cuestión que le ayuda a sortear un entorno permeado por la violencia, que se vuelve además en un motor para ser resiliente.

Bajo la dirección de José Carlos Alonso, quien vuelve a sus orígenes mediante el teatro laboratorio, experimentando con el teatro silente y la máscara, la pieza está sustentada en el lenguaje corporal y la contención.

A éstos elementos se suman la música y escenofonía original de Fernando Rivera, músico y miembro del elenco conformado por Jazmín Maldonado, Jonathan Paz Valerio, Consuelo Meneses, Edgar Gochez y Sergio Adrian Alonso, quienes logran crear imágenes y atmósferas surrealistas cargadas de emociones que atraparán al espectador.

La obra, recomendada para adolescentes y adultos, se presentará el sábado 22 de febrero a las 20 horas, en la sala Samuel Beckett del Centro para las Artes Tetiem, espacio ubicado en la 3 Norte número 4248 de la colonia Morelos.

En Ojos de gato, Jeton Neziraj muestra cómo en tiempos en que la xenofobia, la intolerancia y los discursos de odio se hacen presentes tomando mayor fuerza día a día, Luan, un niño con incapacidad que debe enfrentar la intolerancia y el acoso de otros, tiene cabida a la bondad, la empatía y la esperanza.

Neziraj, un dramaturgo originario de Kosovo, se caracteriza por ofrecer una dramaturgia que confronta al espectador con temas de actualidad. Dicho discurso le ha llevado lo mismo a ser galardonado alrededor del mundo a la par que objeto de disputa e incluso demandas, por su contenido social y político.

Fue director artístico del Teatro Nacional de Kosovo y ahora es director de Qendra Multimedia, una compañía de producción teatral con sede en Pristina. Ha escrito más de 20 obras que se han representado en Europa y en Estados Unidos. Sus obras han sido traducidas y publicadas en más de quince idiomas, como: alemán, inglés, francés, italiano, polaco, macedonio, esloveno, croata, rumano, bosnio, español, turco, búlgaro, serbio y otras lenguas.

El primer contacto de Tetiem con la obra de Neziraj, se explica en un comunicado, ocurrió hace 10 años. “Durante este periodo la puesta en escena de Ojos de gato no dejó de estar en nuestra mente, no obstante, la espera ha valido la pena pues en este lapso hemos madurado como agrupación, las experiencias y proyectos realizados nos han dado herramientas para abordar la puesta en escena de una manera técnica, estética y emocional distinta a como lo hubiéramos hecho antes. La experiencia nos ha enseñado a no precipitar los proyectos, que estos también maduran y crecen”, describen.