Testimonios de la “Guerra Sucia” en el Estado de Guerrero

Por verdad y justicia

Vicente Hernández Ríos

Los daños que nos ocasionó el Estado-gobierno fueron muchos. La desaparición de nuestro ser querido nos ha dejado secuelas de pobreza y enfermedades, acabaron con nuestro proyecto de vida, tuvimos muchas pérdidas materiales.

“¡Es triste recordar estos hechos tan lamentables… ya que estos afectaron y sacudieron de manera muy dolorosa mi corazón varias veces! Nada más de recordarlo sufro y lloro aunque esos hechos ya tengan varios años, y todo, por los gobiernos abusivos y sin entrañas de esos tiempos. Pero bueno lo voy a contar de nuevo, fue allá por el año 1970, cuando mi padre Julio Hernández Hinojosa y yo radicando en San Martín de las Flores municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero cada uno en casa con su respectiva familia, cuando precisamente el 18 de mayo del año 1970 nos llega la sorpresiva noticia que unos judiciales (en la otra casa que mi padre Julio tiene en Atoyac) rodearon la casa y sacaron a golpes y arrastrando con uso de violencia exagerada a mi hermano Josafat Hernández Ríos y a mi cuñado Isabel Radilla los cuales fueron llevados con rumbo desconocido.

Mi padre Julio al saber esta noticia, inmediatamente sale de San Martín y se dirige al H. Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez, ahí mismo le pregunta al que en ese tiempo se desempeñaba como síndico el señor Felipe Manzanares, ¿sabe del paradero de mi hijo y de mi yerno? A lo que éste, en respuesta, les ordena a los policías que lo detengan, éstos se lo llevan con rumbo desconocido. Yo al darme cuenta de lo sucedido, ya de manera sumamente angustiado por la desaparición de mi hermano y mi cuñado y sumándose lo de mi padre, empecé a buscarlo en varias dependencias del gobierno, pero ¡Nadie me dio información de él! Tres días tardé buscando y preguntando por él, tres noches sin dormir, y sin comer, por la preocupación. ¡Siempre temiendo lo peor al no poder encontrarlo!

Finalmente al cuarto día me llega la noticia más triste de mi vida, en la cual me dicen: que mi padre Julio está ubicado en el puerto de Acapulco Guerrero, ¡pero sin vida, golpeado de todo su cuerpo, y con sus genitales destrozados por la brutal golpiza que le propinaron sus captores! Para mí fue un dolor muy grande ver a mi padre en ese estado y, ¡la frustración de no haber podido haber hecho algo por evitar esta escena tan inquietante, todos los hermanos, hermanas y familiares al saberlo rompimos en doloroso llanto!

Después procedimos a traer el cuerpo a Atoyac. Frustración, rabia, impotencia, todo me invadía en ese momento. ¡Parecía una pesadilla, pero era real! El dolor era especialmente grande para mis 7 hermanos y para mí, quienes dependíamos de mi papá ¿Por qué? Porque soy el hijo mayor y desde los 8 años empecé a trabajar muy unido con mi querido padre sus tierras al punto que nunca me separé de él hasta el día de su muerte, por eso toco este tema y la llaga duele todavía.

Resulta que después de pasar por esta situación tan terrible me voy a Acapulco Guerrero para aminorar un poco la tristeza que me consumía por la pérdida de mi amado padre, algunos años después regresó a San Martin de las Flores a seguir sembrando semillas, para sacarle producto a la tierra, y así sostener a mi familia como lo venía haciendo. Pero al parecer mis penas y sufrimiento no terminan, y exactamente en el año 1974 un día, como a las 8 de la noche, nos caen de nuevo los judiciales y nos sacan de las casas, y nos golpean de manera muy violenta. A mi hermana Flora Hernández Ríos, a mi hermano Efraín Hernández Ríos, a mi cuñado Moisés y a mí. ¡Pero a mi cuñado Moisés se lo llevan con rumbo desconocido! Otra vez un llanto y una angustia más prolongada, llorando y pidiéndole a Dios que estuviera con bien. Afortunadamente el sí apareció con vida a los 15 días…

Sin embargo, las autoridades gubernamentales continúan haciéndome males, resulta que debido a la situación, de la persecución, me voy a trabajar a Atoyac y me quedo en la casa paterna con mis hijos. Ya estando ahí, de nueva cuenta, caen los judiciales y rodean la casa de mi padre pero en esta ocasión definitivamente salimos como pudimos de Atoyac huyendo de ahí con lo único que llevábamos puesto yo y mi familia…

Me voy rumbo a Petatlán allí continúan mis sufrimientos porque no llevaba lo necesario para darle una vivienda digna a mis hijos. Viviendo de arrimado, en lugares insalubres, durmiendo en el suelo yo y mi familia así me la pasé algunos años porque el dinero no me rendía como mi trabajo anterior en el campo y todo ¿gracias a quién? Todo gracias a las autoridades abusivas y corruptas de aquellos años que nos estuvieron hostigando y golpeándonos como si hubiésemos sido delincuentes. Jamás me van a regresar a mi padre con vida ¡Por eso quiero y exijo justicia ante el tribunal más alto y que se aplique todo el peso de la ley a todos los que dieron origen a este tipo de atrocidades llamada guerra sucia de los años 70,s!”

Se manifiestan los familiares afectados por la guerra sucia en Atoyac, Guerrero

La lucha de los pueblos en busca de igualdad, por el derecho a una vida digna, a la autodeterminación comunitaria, en su lucha contra la discriminación y por el respeto a los derechos humanos, ha motivado la participación de los habitantes que pacíficamente han luchado y enfrentado a los cuerpos de seguridad de los gobiernos autoritarios.

La lucha por los precios de garantía en el campo mexicano, así como en otros sectores por democracia y mejor salario para los trabajadores del campo y de la ciudad y por el respeto irrestricto de género, por trabajo, contra la exclusión en educación, y por todos los derechos sociales que nos asisten.

Los derechos ignorados, atendidos o arrebatados, dan pie al descontento colectivo produciéndose los enfrentamientos entre población civil y quien gobierna, recordemos lo sucedido en los años 60s, 70s y 80s del siglo pasado en el Estado de Guerrero y otras entidades del país.

Los movimientos por reivindicaciones sociales han sido objeto de censura por quienes gobiernan. Los gobernantes del pasado junto con su Estado golpearon y desacreditaron las protestas justas del pueblo, dejando una historia plagada de injusticia e impunidad, torturadores de esos regímenes responsables de encarcelamientos, maltratos de inocentes, detenciones y desaparición de cientos de ciudadanos, la mayor parte del Estado de Guerrero.

En Atoyac de Álvarez, Guerrero se escenificó una gran masacre por el gobierno de esos años. El día 18 de mayo de 1967 se realizaba un mitin pacífico en la plaza cívica de esta ciudad en contra del despotismo de la directora de la Escuela Primaria Juan N. Álvarez. Con padres de familia, profesores y con el profesor Lucio Cabañas Barrientos en apoyo solidario, se dio inicio el acto.

El mitin se llevaba en paz, pero la policía comenzó a amedrentar a los manifestantes al grado que motivó la represión. Hubo disparos, la gente caía, otras personas corrían para ponerse a salvo, entre ellas, alumnos de esa escuela que se encontraban en la hora del recreo. El gobierno se ensañó cobardemente contra la población indefensa, no atendieron las demandas de los padres de familia y personal docente pero sí jalaron del gatillo para acallar las voces de los ciudadanos inconformes.

Consecuente, el profesor Lucio Cabañas Barrientos a quien querían asesinar en el mitin toma la decisión de remontarse a la sierra para salvar su vida. Ya en la sierra por comunicados publicados en los periódicos de la región, nos enteramos de la existencia del “Partido de los Pobres” creado y comandado por el profesor Lucio.

El pueblo no es rebelde, lo hacen ser rebelde cuando tienen como respuesta a sus demandas, la represión y el asesinato.

El gobierno buscaba a Lucio por la serranía del Estado de Guerrero para apresarlo o asesinarlo y las fuerzas militares y policiacas comenzaron la detención de personas en busca de información. Fueron detenidos, golpeados, torturados, encarcelados, y algunos lograron su libertad pero abandonaron su lugar de origen por temor a una reaprehensión. De los detenidos y desaparecidos hasta nuestros días no sabemos nada sobre su paradero. La bestia se nos vino encima, muchas personas inocentes fueron víctimas de la represión sufriendo golpes en todo el cuerpo como el caso del señor Julio Hernández Hinojosa originario de San Martín de las Flores, municipio de Atoyac de Álvarez, a quien los militares le destrozaron las vísceras ocasionándole la muerte.

Otro caso, al señor Celso Llanes Serafín le deshicieron los testículos y aun así, lo mantuvieron encarcelado hasta que fue dado libre. ¿Y a nuestros familiares qué tanto no les habrán hecho? Como estos casos hay muchos más. Las detenciones empezaron desde la década del 60 dentro del periodo llamado de “Guerra Sucia”.

En las tomas de poblaciones realizadas por los soldados y policías se nos robó a los campesinos pertenencias como: insumos de alimentación, ganado, chivos, puercos, gallinas, frijol, maíz, caballos, bestias mulares, por años perdimos el levantamiento de cosechas de café, ya no pudimos trabajar la tierra para sembrar granos, tuvimos que salirnos de nuestras comunidades por miedo. Además nos quemaron nuestras casas, y lo más repugnante es que nos arrebataron a nuestros seres queridos que no hemos vuelto a ver. Exigimos que los daños que nos ocasionaron se nos reparen de manera justa.

Reclamamos la reparación de los daños que nos ocasionaron, del robo descarado que el Estado mexicano hizo con nuestras pertenencias.

Exigimos una reparación en los más altos estándares nacionales e internacionales.

Recordamos los momentos de angustia, de miedo y de impotencia cuando militares y policías tomaban nuestras poblaciones despojándonos de nuestras pertenencias, haciendo destrozos de nuestras casas, torturando a pobladores inocentes, haciendo detenciones arbitrarias de personas y desapareciendo a cientos de ellas. Esta es la realidad, nadie nos la contó, vivimos ese infierno en carne propia.

Algunos familiares de personas desaparecidas que lucharon por conocer el paradero de sus seres queridos han fallecido, se han llevado a la tumba el dolor de no haber encontrado a sus ausentes.

No podemos perdonar al militar y al policía que nos torturaron, que quemaron nuestras viviendas, que robaron nuestras pertenencias y nos arrebataron a nuestros seres queridos. Sólo Dios perdona. Nosotros no. No podemos olvidar porque fue nuestra sangre la que se llevaron. Ni perdón ni olvido. Verdad y justicia. Castigo a los responsables.

Hoy presenciamos los trabajos de un nuevo gobierno, del que se esperan cambios en las atenciones a las reclamaciones de los familiares de nuestros desaparecidos y sobrevivientes. No queremos más simulaciones, queremos hechos.

Esperamos que el gobierno cumpla con hacer justicia y se castigue a las instituciones del Estado por todo el daño que nos ocasionaron y porque nos devuelvan a nuestros familiares desaparecidos. Si fallecieron a consecuencia de la tortura a que fueron sometidos o si fueron directamente asesinados que se nos diga. Queremos conocer los pormenores de cada uno de ellos, que digan dónde están para ir por ellos, estén vivos o estén muertos.

Nos preguntamos: ¿Dónde están nuestros familiares desaparecidos? El dolor aún no se extingue porque nos hacen falta nuestros ausentes. En ese periodo de guerra, soldados y policías acatando la orden del Estado, destruyeron pueblos enteros atentando contra personas inocentes. Exigimos esclarecimiento de los hechos por un pasado que aún nos duele.

Le pedimos al presidente, desde Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero, se dé seguimiento a la búsqueda de nuestros familiares, conocer la verdad sobre sus paraderos y se castigue a los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares. A medio siglo de las detenciones y desapariciones de nuestros familiares seguimos adelante y no nos cansaremos porque es la sangre de nuestros ausentes la que exige justicia.

Los Colectivos del Estado de Guerrero estamos dentro del proceso de verdad, justicia, búsqueda y reparación. Hemos solicitado una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas y no da respuesta.

Que se siga escuchando, que no hemos flaqueado a pesar de los años transcurridos. Porque ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Vaya nuestra solidaridad a las madres y los padres de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, detenidos y desaparecidos por el Estado mexicano el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Iguala, Guerrero, y por el esclarecimiento del asesinato y lesión de más estudiantes esa misma fecha.

Nuestra solidaridad con los miles de familiares que sufren por la desaparición de sus seres queridos y por la libertad de los presos políticos del país por defender sus derechos y por todos los luchadores sociales asesinados por resistirse a las agresiones del Estado y por todos los desplazados. Así como, los que luchan en defensa de sus territorios y recursos naturales.

Llamamos a las organizaciones sociales de México y del mundo a la solidaridad con nuestra lucha por conocer la verdad y se haga justicia.

Movimiento por la verdad y la justicia de familiares de personas desaparecidas de la “Guerra Sucia” de los años 60s, 70s y 80s.

Unión de Colectivos del Estado de Guerrero, 19 de febrero de 2022.

(Extracto de su Boletín de Prensa entregado en el acto frente al campo militar 35 del ejército federal en Chilpancingo, Guerrero)

México será la sede del Foro Social Mundial en mayo

El Foro Social Mundial (FSM) ha cumplido 20 años, el primero se llevó a cabo por primera vez, de forma alternativa y opuesta al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en Porto Alegre, Brasil, en 2001. Del primero al 6 de mayo la Ciudad de México será su sede.

Es un espacio, convocado por movimientos globales, regionales y locales que luchan contra el sistema capitalista- Ha logrado reunir a miles de personas en lugares como Bombay, India; Caracas, Venezuela; Bamaka, Mali; Karachi, Pakistán; Nairobi, Kenia; Belem do Pará y Salvador de Bahía, Brasil; Dakar, Senegal, y Montreal, Canadá.

En conferencia de prensa el 1 de marzo el Comité Facilitador mexicano e internacional del FSM afirmó: “Vivimos una grave crisis civilizatoria que nos obliga no sólo a pensar juntos, sino a actuar de forma colectiva y contribuir a la construcción de la sociedad y del mundo que queremos. Vivimos una guerra profunda contra nuestras vidas y la del planeta, una guerra de exterminio que atenta contra la diversidad de nuestros territorios, nuestra historia y nuestra dignidad.

No podemos hablar de democracia, mientras millones de personas en el mundo mueren de hambre, o países hermanos están bloqueados económicamente por sobre los intereses de unos cuántos y sin respetar su derecho a decidir sobre su propio destino.

A causa del covid-19, esta edición será híbrida, combinará lo presencial con lo virtual.

“¡Otro mundo es posible!”

El foro se propone avanzar construir un sujeto global, a partir de un tejido de alianzas y articulaciones que se traduzcan en acciones emancipadoras. Será a partir de las convergencias de las luchas y movimientos sociales desde nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, como de las organizaciones de mujeres, personas LBGT, indígenas, afrodescendientes y demás grupos de población vulnerados, que se buscará movilizar, dialogar y articular, para hacer frente a las problemáticas estructurales que vivimos en nuestros territorios.

El FSM plantea como ejes transversales luchar contra el imperialismo, el capitalismo, la dominación del Estado, el patriarcado y el racismo, en defensa de la vida, la democracia, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Y como ejes movilizadores, el arte y la cultura; la comunicación, como disputa de nuevas narrativas, y la soberanía digital; la construcción de paz; el desarme y las estrategias frente a las guerras; la violencia estructural y la migración; la defensa de la vida y de los territorios, frente a la crisis civilizatoria y el ecocidio en el planeta; la ocupación y el despojo; la agroecología; el derecho a la ciudad; la salud y la justicia climática; la democracia y la participación política, y la construcción de ciudadanías globales críticas y autónomas. Así como las economías emancipadoras, el trabajo y las personas trabajadoras, y la lucha contra el sistema de la deuda y la justicia socioeconómica; la educación y las pedagogías emancipadoras, la democratización del conocimiento, y la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos.”

Para conocer más e integrarse a la preparación del FSM consultar su sitio web https://wsf2022.org/.

[email protected]