Testigos denuncian demora en auxilio a mujer que presuntamente se quitó la vida en el puente del CIS

Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, joven venezolana de 20 años que presuntamente se quitó la vida la noche del miércoles al lanzarse del puente peatonal que conecta al Centro Integral de Servicios (CIS) con la zona de Angelópolis, en la capital poblana, fue reconocida por su madre, quien llegó al lugar antes que los cuerpos de emergencia.

Según versiones de testigos, los agentes de seguridad llegaron tarde pese a las múltiples llamadas que hicieron al 911. Antes de saltar, ella estuvo 30 minutos hablando por teléfono, presuntamente con su pareja sentimental, mientras que en sus redes sociales había publicado una hora antes un mensaje expresando sus intenciones suicidas, atribuyéndolas a problemas emocionales.

Relataron que, durante ese tiempo, algunos transeúntes intentaron disuadirla, pero la joven finalmente se lanzó al vacío. Fue su madre quien arribó antes que las corporaciones de auxilio y trató de auxiliarla. Algunas personas aseguraron a medios y a las autoridades que la mamá incluso estuvo cerca de tomarla del brazo antes de que la mujer de 20 años se lanzara del puente.

El cuerpo de Yusvely quedó tendido sobre la Vía Atlixcáyotl. Trabajadores y checadores del transporte público colocaron señalamientos para evitar que los vehículos la arrollaran, mientras llegaban policías y técnicos en urgencias médicas, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Momentos antes del hecho, la joven había publicado en sus redes sociales un mensaje que fue interpretado como una despedida. En él se dirigía a su madre con palabras de disculpa y afecto, además de relatar episodios dolorosos de su vida.

“(Lo siento mami jeje) Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso. Espero puedas ser feliz con tu nueva familia (…). Perdón por haber nacido y haberte quitado muchos de tus sueños”, escribió en uno de los fragmentos del texto.

En la misma publicación, Yusvely señaló haber sido víctima de abuso sexual cuando era niña, un hecho que, según relató, no recibió atención, comprensión o apoyo de su familia, especialmente de su madre.

La joven acompañó el mensaje con fotografías en las que se observa su rostro sonriente y algunos paisajes, entre ellos la fachada de Ciudad Universitaria, lo que ha llevado a usuarios de redes sociales a suponer que cursaba estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), aunque dicha información no ha sido confirmada por la institución.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas de este presunto sucidio. Lo anterior porque algunos puntos de la historia relatada a las autoridades municipales por parte de la pareja, madre y padrastro de la víctima chocan entre sí.

Especialmente se ha contrastado la versión de que el novio de Yusvely Marianny Núñez Rodríguez estuvo más de 30 minutos en llamada con la joven antes de su muerte, así como el relato que ofreció como testimonio la madre, en el que ella habría llegado e intentado evitar el salto.

Este último contradice la versión del padrastro, quien aseguró a las autoridades que llegó poco después que la madre pero que ella jamás había subido al puente a evitar el salto.