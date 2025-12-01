Testigo se le revierte a FGE en caso Monzón; Montes afirma que Zavala no mandó asesinar a la feminista

La abogada penalista Marisol Montes Baro, amiga íntima de Cecilia Monzón Pérez desde 2014 y testigo requerida por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el proceso judicial por el feminicidio de la defensora feminista, declaró que en su opinión Javier López Zavala no ordenó ni participó en el crimen ocurrido el 21 de mayo de 2022. “Por supuesto que no fue él”, afirmó durante una entrevista con La Jornada de Oriente realizada en su despacho, a manera de réplica, luego de que en medios se afirmó que no acudió a presentar su testimonio dentro de la causa penal que se sigue al candidato priista a la gubernatura de Puebla.

Montes Baro, litigante con más de dos décadas de trayectoria, conocida por llevar casos de alto impacto relacionados con violencia contra mujeres, sostuvo que su interés de hablar sobre el caso ahora deriva no sólo de que fue mencionada en espacios periodísticos, sino de la relación cercana que tuvo con la activista, así como del conocimiento de primera mano de su vida personal, familiar y profesional.

“Éramos como hermanas. Convivimos durante años. Yo sé lo que viví con ella”, aseguró. Agregó que en los años en que acompañó a la activista “nunca hubo violencia de parte del licenciado Zavala” y que “él cumplía con sus obligaciones como padre”.

“Nunca vivieron juntos”

De entrada, la entrevistada afirmó que Monzón Pérez y López Zavala no compartieron domicilio, pese a los testimonios que la FGE integró en la carpeta de investigación. “Nunca vivieron juntos. Jamás. Yo conocí todas sus casas durante esos años”, aseguró.

Relató que la feminista residió primero en departamentos de Cholula, luego en Prados Agua Azul y posteriormente en un domicilio ubicado detrás de Plaza San Diego, donde —según dijo— vivió con un abogado identificado como “Ariel”. De acuerdo con Montes Baro, Cecilia Monzón llamaba a éste en conversaciones privadas “el malo de malolandia” (sic). “Cuando empezó a salir con Ariel empezamos a distanciarnos porque él y yo no nos llevábamos bien”, “ella ya vivía con él cuando murió. Yo ya no iba porque no me caía bien, ni yo a él”. La abogada afirmó que esta relación afectiva es conocida por el círculo cercano de la abogada víctima de feminicidio, así como por personas que convivieron con ella en reuniones, celebraciones y actividades cotidianas.

“Tirarle” a López Zavala

Montes Baro señaló que el 4 de julio de 2024, tras acudir a la Casa de Justicia de Puebla para rendir testimonio en el juicio por feminicidio, el Ministerio Público Tonatiúh Gutiérrez Sánchez la intentó presionar para que declarara en contra el ex secretario de Gobernación. “Le pregunté cuánto tardaría mi testimonio. Me dijo: ‘le tienes que tirar al licenciado Zavala’”, afirmó. “Me dijo que mis declaraciones debían perjudicarlo. Yo le contesté que no iba a decir mentiras”.

La entrevistada mostró a este reportero mensajes, capturas de pantalla y comunicaciones de su teléfono celular en las que —explicó— buscó reiteradamente reagendar su comparecencia.“Nunca me negué a testificar. Lo que me negué fue a declarar falsedades”, aseveró.

La litigante añadió que, tras abandonar la sala de audiencias por desacuerdo con el Ministerio Público, recibió la advertencia de que sería presentada “con auxilio de la fuerza pública”. “Le respondí que no había problema, que me ampararía si fuera necesario”, sostuvo.

Según mostró en su dispositivo móvil, desde el 5 de julio al 12 de agosto del año pasado envió mensajes solicitando nuevas fechas al Representante Social y nunca obtuvo respuesta. “Todo quedó en visto. Por eso decidí dar esta entrevista. No voy a permitir que digan que me negué”, afirmó.

“No la maltrató”

Marisol Montes Baro es egresada de la Escuela Libre de Derecho, titular del Corporativo Angelópolis y ha participado como representante legal en casos como el feminicidio de Karla López Albert (2014) y la desaparición de Paulina Camargo (2015). Se define como “activista a favor de la mujer, no feminista”.

Marisol Montes Baro mantuvo por más de una década amistad con Cecilia Monzón. En su portada de Facebook tiene publicada una fotografía de ambas que data del 3 de enero de 2016 -la cual fue usada para ilustrar esta pieza periodística-, con el siguiente mensaje: “Con una gran abogada y amiga Cecilia Monzón en nuestra presentación en especiales de abogados en la revista líder”.

“Nuestro despacho es de mujeres para mujeres”, dijo. “He visto demasiados casos de violencia familiar, feminicidio y agresiones graves; por eso sé distinguir situaciones reales de violencia de aquellas que no corresponden a lo que yo atestigüé”, apuntó sobre la relación de López Zavala y Monzón Pérez.

En ese sentido, la entrevistada aseguró que Cecilia Monzón, “nunca me dijo que Javier la violentara”; “jamás me llegó golpeada. Jamás me dijo que él la hubiera amenazado. Nunca”, aseguró. En cambio, dijo que la activista sí le habló en varias ocasiones de tensiones con actores políticos de la región: “Ella me decía que la habían amenazado varios políticos de Cholula o de otras entidades. Decía sus nombres en redes sociales. Pero nunca mencionó a Javier entre los que la amenazaban”.

Afirmó además que en los años en que presenció la relación entre Monzón y López Zavala, la convivencia era habitual y cordial: “Íbamos mucho los tres a cenar al parrillaje de la 43. Él pagaba la cuenta. Cuando no podía ir, la mandaba a pagar. Eso lo viví yo”.

Respecto a las obligaciones económicas de López Zavala con la manutención del hijo que procreó con Cecilia Monzón, Montes Baro señaló: “Le daba para la renta, para la colegiatura y para la despensa. A veces se atrasaba unos días, pero siempre cubría”.

“El verdadero asesino está afuera”

La abogada afirmó que no cree que Javier López Zavala haya ordenado el feminicidio de la defensora. “Sería muy tonto que alguien con su vida pública hiciera algo así. Él no fue”, sostuvo. Luego, añadió: “El verdadero asesino está afuera, riéndose de lo que está pasando”. Montes Baro dijo que esta opinión no es exclusiva suya, sino del grupo de amigas y amigos cercanos a Monzón: “Todos los que convivimos con ella, los más allegados, coincidimos en lo mismo”.

Marisol Montes aseguró que el caso ha tenido un manejo mediático excesivo. Declaró: “Esto se ha vuelto un circo. Los medios —incluyéndote a ti, reprochó a este reportero— han lucrado. También la hermana de Ceci. Yo no soy hipócrita: lo digo de frente”.

Según dijo la litigante, la relación entre Monzón y su familia no siempre fue cercana: “Estaba peleada con su hermana. Yo nunca la conocí. Con quien convivíamos era con la tía Gaby”.

Montes Baro recalcó que decidió dar la entrevista a pesar de temores personales: “Tengo miedo por haber hablado, pero más miedo me da que no se haga justicia. Mi deber es decir lo que viví”.