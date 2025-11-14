Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y empresas y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringió el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos, en específico por presuntamente ser usados para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

Estos últimos son el Casino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora); Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa); Casino Midas (Agua Prieta, Sonora); Casino Midas (Guamúchil, Sinaloa); Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa); (Casino Midas (Mazatlán, Sinaloa); Casino Midas (Rosarito, Baja California); Casino Palermo (Nogales, Sonora); Casino Skampa (Ensenada, Baja California) y Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco).

De acuerdo con la FinCEN “estos establecimientos de juego están controlados en última instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras, mediante las cuales facilitan el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa”. Su informe agrega que estos casinos “enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel, y sus directivos recibían instrucciones detalladas sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero de las instituciones financieras”.

“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del Cártel de Sinaloa y sus actividades financieras ilícitas”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN. Aparte, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se pronunció en el mismo sentido, según las declaraciones recuperadas por el Tesoro.

El martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que pidió el bloqueo del sistema financiero de 13 establecimientos y portales con domicilios fiscales en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, debido a un posible uso para lavar dinero de actividades ilícitas. Grupo Salinas aseguró que sus empresas Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I., eran parte de la medida cautelar.

Las acciones del Tesoro estadounidense se centran sólo en las empresas y personas de las que se presume un vínculo directo con el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, y es adicional a lo reportado el martes por las autoridades mexicanas (bit.ly/49T81kN). Los establecimientos sancionados se concentran en cuatro estados: Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.

A la par, la OFAC sancionó a 27 personas y entidades, involucradas en un grupo criminal que determinó como “Hysa”, por el nombre de la familia que lo controla.

De acuerdo con OFAC, el grupo Hysa está integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, una familia que a través de establecimientos de juego y restaurantes lava dinero proveniente del Cártel de Sinaloa; además de Gilberto López López, a quien también se involucra en el grupo como comisionado y a Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa).

Entre las empresas bloqueadas y con sede en México se encuentran: Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento y Espectáculos B.C.; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos; Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; LH Rental; Operadora Alejil; Operadora de Empresas LH; Procesadora de Alimentos Hs y Rosetta Gaming y Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V..

A la par se sancionaron a Hysa Holdings Inc y Rosetta Gaming Inc, que tienen sede en Canadá; y a Rosetta Gaming SP ZOO, establecida en Polonia.

México bloquea a 31

Más tarde, Hacienda detalló que además de las sanciones de la OFAC contra el grupo Hysa, 19 empresas y siete personas físicas, su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó a cinco entidades adicionales. Así que en México se bloquearon en total a 31 sujetos y entidades del sistema financiero.

“El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”, explicó Hacienda en un comunicado.

Derivado de estos indicios de lavado de dinero internacional, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

