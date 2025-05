Tesorería, Industrial de Abasto y Contraloría, las áreas con más anomalías en el gobierno de Eduardo Rivera: contralora

La Tesorería, Industrial de Abasto y la Contraloría son algunas de las áreas donde se encontraron las irregularidades más graves cometidas durante el trienio panista de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, las cuales ya fueron denunciadas ante el ministerio público, subrayó Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal.

Luego de que el pasado 6 de mayo el alcalde, José Chedraui Budib, informó que ya fue denunciado penalmente el llamado “hoyo financiero” por 547 millones de pesos, la servidora pública municipal afirmó que además de esta se denunciaron otras irregularidades, las cuales se reservó por sigilo de las investigaciones.

No obstante, fuentes de la administración municipal revelaron que estas anomalías se relacionan sobre todo con una serie de pagos de facturas sin justificar que sumarían decenas de millones de pesos.

El propio alcalde, José Chedraui afirmó recientemente que al inicio de su administración ingresó a la Oficialía de Partes la solicitud de un pago por 30 millones de pesos por servicios que no estaban justificados.

Asimismo, Héctor Romay González Cobián, tesorero municipal reveló a finales de 2024 que como consecuencia de los malos manejos presupuestales de la pasada administración en diciembre no había recursos para pagar aguinaldos a las decenas de trabajadores de la Industrial de Abasto.

Aunque no lo mencionó la contralora, otra de las dependencias con graves anomalías es la Secretaría de Infraestructura donde el exalcalde Adán Domínguez Sánchez dejó 11 obras pendientes de pago y cinco inconclusas por un monto de 200 millones de pesos, entre las que destacan la peatonalización del Barrio de Santiago, la remodelación del Bulevar Carmen Serdán y la segunda etapa del Parque de Amalucan, según lo denunció en noviembre David Aysa, secretario de Infraestructura.

Rivera Aranda no aclaró el total al que ascenderían las irregularidades halladas en el proceso entrega-recepción, no obstante destacó que las denuncias penales fueron presentadas en contra de quien resulte responsable.

Tampoco dijo qué delitos se podría acreditar la Fiscalía General del Estado, no obstante, Leobardo Rodríguez Juárez, regidor por Morena afirmó que en el tema del posible desfalco financiero podría haber el delito de desvío de recursos.

De igual forma, Rivera Aranda destacó que mientras las anomalías más graves se denunciaron ante el ministerio público, se envió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) el dictamen con las observaciones de tipo administrativo.

En otro tema, Rivera Aranda informó que ya se envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las respuestas a las observaciones hechas a la cuenta pública 2023, de la pasada administración, por un monto de más de 261 millones de pesos.

Al respecto, indicó que el gobierno de José Chedraui solo es el conducto para enviar estas observaciones, sin embargo, la actual administración no cargará con las responsabilidades de las anomalías que no sean solventadas a criterio del órgano auditor, ya que corresponden al gobierno anterior.

El pasado 7 de mayo, el alcalde José Chedraui informó que la Tesorería municipal presentó una denuncia penal por un daño financiero que asciende a 547 millones de pesos, en contra del gobierno del panista Adán Domínguez Sánchez, por el pasivo que dejó a la actual administración, reveló el alcalde de la ciudad de Puebla.

En entrevista, el presidente municipal no aclaró por qué delito se presentó la denuncia, ni si fueron denunciados directamente los exalcaldes blanquiazules Adán Domínguez Sánchez y Eduardo Rivera Pérez.

No obstante, cabe recordar que a finales del año pasado, el regidor por Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, afirmó que en este tema podría acreditarse el delito de desvío de recursos, debido a que la pasada administración utilizó dinero que estaba programado para gastarse en los últimos meses de 2024, para el pago de conceptos que no estaban presupuestados, además de no haber pasado por la autorización de Cabildo.