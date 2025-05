Presentan denuncia por daño financiero de 547 mdp en contra del gobierno de Adán Domínguez

La Tesorería municipal presentó una denuncia penal por el llamado “hoyo financiero” que recibió la actual administración municipal del ayuntamiento de Adán Domínguez por un monto de 547 millones de pesos, reveló el alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib.

En entrevista, el presidente municipal no aclaró por qué delito se presentó la denuncia, ni si fue, en en concreto, en contra de los exalcaldes Adán Domínguez Sánchez y Eduardo Rivera Pérez.

No obstante, cabe recordar que a finales del año pasado, el regidor por Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, afirmó que en este tema podría acreditarse el delito de desvío de recursos, debido a que la pasada administración utilizó dinero que estaba programado para gastarse en los últimos meses de 2024, para el pago de conceptos que no estaban presupuestados, además de no haber pasado por la autorización de Cabildo.

Respecto a las observaciones que hizo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por un monto superior a los 101 millones de pesos halladas en la cuenta pública 2023 del pasado gobierno municipal, José Chedraui indicó que presentará la documentación con la que cuente el gobierno municipal para solventarlas.

Sin embargo, destacó que su gobierno no se hace responsable de las posibles anomalías cometidas durante el periodo de los exalcaldes panistas que no puedan ser aclaradas.

