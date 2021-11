Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe

David Barrios Rodríguez | 16/10/2021 Fuentes: School of the Americas Watch – Rebelión

El presente análisis parte de un panorama general sobre las modificaciones en los procesos de militarización. A continuación se establecen elementos para identificar el avance específico que tiene en algunos países de la región y finalmente se sintetiza la discusión a partir del planteamiento de 12 tesis sobre la materia.

1.La militarización actual constituye un proceso general, relacionado con la refuncionalización del Estado resultado de la implementación del neoliberalismo, la alteración en las formas dominantes de la guerra o la emergencia/generalización de formas de violencia armada organizada, lo que tiene como correlato que excede sus expresiones institucionales-estatales.

2.Se vincula con la resignificación de nociones en torno a la seguridad y las amenazas, lo que puede ser definido como procesos de securitización. De esta manera, en la actualidad se incluyen como objetos de preocupación militar los procesos migratorios, o las expresiones de descontento popular.

3.La definición de seguridad de la que provienen los procesos de militarización contemporáneos está anclada en una concepción masculinizante y patriarcal, que al mismo tiempo que ofrece protección a sus poblaciones consideradas vulnerables y dependientes, implica una amenaza constante para las poblaciones controladas por otros actores armados. Además de ello, supone la difusión de lógicas jerárquicas y autoritarias.

4.Implica no sólo (y no principalmente) aspectos institucionales (funciones, presupuesto), sino también culturales y subjetivos. Esto incluye elementos estéticos, lingüísticos/lexicológicos así como imaginarios que incorporan metáforas bélicas respecto a diversos ámbitos de la vida social.

5.En términos espaciales sus expresiones son predominantemente urbanas, porque predominantemente urbana es la región en que vivimos y porque el teatro de operaciones bélico doctrinario y operativo ha transitado a este tipo de escenarios. De ello da cuenta el despliegue del urbanismo militar y la adaptación doctrinaria a entornos urbanos Además de ello, destaca la generalización de disputas y proyección de relaciones de poder en el espacio que derivan en procesos de Des-Re-Territorialización.

6.En buena parte de América Latina y el Caribe la militarización corre por cuenta de actores armados estatales, así como de una diversidad de formas de violencia armada organizada, lo que incluye disputas securitarias (definición de amenazas, tratamiento bélico de asuntos que no eran considerados como tales, legitimación de formas de control, entre otras).

7.Como parte del proceso de reordenamiento económico que se apuntala a través de estas formas de violencia armada organizada, hemos asistido a la instauración/generalización de distintas actividades con las cuáles estos grupos se financian. En su proceso de diversificación, además de estimulantes ilegales, han incursionado en el tráfico de armas, migrantes y personas con objetivos de explotación laboral y sexual, biodiversidad, extracción y robo de combustibles fósiles, minería ilegal y; de manera muy importante por las implicaciones en la configuración de disputas por territorios, el cobro por protección-extorsiones que con distintas denominaciones tienen lugar en varios países y ciudades de la región. A ello hay que agregar que estas organizaciones también han implementado monopolios sobre productos y servicios diversos (comercio informal, piratería, televisión por cable, bombonas de gas, entre otros). Replicando uno de los principales mecanismos de la economía formal, el “gota a gota” o pagadiario, una forma de usura dirigida a los sectores populares, caracterizada por altos intereses y donde la violencia directa funciona como mecanismo para asegurar el pago de los préstamos, se ha extendido por al menos 8 países de la región.

8.En términos materiales, esto supone la implementación y naturalización paulatina de toques de queda informales y autoimpuestos; el rediseño de cartografías urbanas en distintas escalas que apuntan hacia la conformación de fronteras invisibles; o la normalización social del asesinato constante y sistemático de la población joven de sectores populares. Además de ello implica la instauración de bandos armados, principios de enemistad, formas de reclutamiento entre la población. En los lugares donde esta lógica ya resulta dominante, las distintas fuerzas, pero principalmente las del Estado tienden a comportarse como fuerzas de ocupación, o inclusive de conquista.

9.En determinadas escalas de los territorios, establecen órdenes de autoridad paralelos al de los Estados, en el marco de los cuales imponen regulaciones sobre las formas de convivencia, comportamiento, e inclusive sancionan conductas a través de penas y castigos.

10.Los procesos de militarización contemporáneos han incorporado componentes contrainsurgentes en la medida en que se considera esencial actuar sobre las poblaciones. En términos doctrinarios, esto comporta una resignificación que abarca tanto lo abiertamente militar, como los proyectos de desarrollo, la promesa de servicios de salud, educación y el ideal modernizador.

11.En la cotidianidad la militarización conduce a que la vida de las poblaciones se encuentre entre cercos y que se difundan e introyecten socialmente sentidos bélicos, por ejemplo, a partir de la generalización de tareas de inteligencia propiciadas por las actividades de las estructuras de la economía criminal.

12.Los procesos de militarización desdoblados entre lo estatal y las expresiones de violencia armada organizada están en sintonía con la extensión de las fronteras de apropiación de la naturaleza y de explotación de la población para la acumulación. Vistos en conjunto nos permiten avizorar los contornos del capitalismo del siglo XXI, dejando entrever la redefinición/refundación de institucionalidades, modos de vida y formas de reproducción social. (Fragmento final)

Las inspiradoras “armas de lucha” de las mujeres kurdas y zapatistas

Fui invitada a un encuentro entre dos grupos de mujeres: representantes del movimiento zapatista de México y una delegación de activistas políticas kurdas que viven en Europa. Me conmovió, además de la calidez y la solidaridad, que la lucha armada es importante en la historia de ambos movimientos, pero no se basan en eso solamente.

Al comienzo de la reunión en el Museo Van Abbe, en Eindhoven, en los Países Bajos, recibimos un folleto envuelto en un paño rojo. Con bolígrafo o tiza, se nos pidió que escribiéramos el nombre de una mujer que, de alguna manera, influyó en nuestras vidas, después de lo cual se nos invitó a hablar sobre esta mujer con la persona sentada a nuestro lado. De esta forma, no solo conoceríamos un poco mejor a la persona sentada a nuestro lado, sino que también ampliaríamos el grupo de mujeres presentes en la sala. Escribí Pakize. Pakize Kaplan es la viuda de Osman Kaplan, quien fue asesinado por el Estado turco en la masacre de Roboski, en diciembre de 2011, y madre de cinco hijos. La familia se volvió querida para mí porque pasé mucho tiempo en su casa mientras investigaba la masacre de Roboski. Fue bueno tener a Pakize allí, con nosotras.

Ejército

Nilüfer Koç, del Congreso Nacional de Kurdistán (KNK), explicó cómo los levantamientos de principios de la década de 1990 en Bakur (Kurdistán del Norte, la parte de Kurdistán ocupada por Turquía) fueron liderados por mujeres, y cómo las mujeres en Kurdistán no solo son colonizadas por Turquía sino también por hombres. En 1993, se fundó el movimiento de mujeres armadas, pero nunca se lo llamó “ejército” de mujeres, porque era principalmente una fuerza de autodefensa y se centraba en que las mujeres conocieran su propia historia, su propia identidad. Una de las ideas que compartió fue que el Estado-nación es una estructura opresiva y partiarcal, y que históricamente los kurdos nunca han vivido realmente en estructuras centralizadas, por lo que la democracia de abajo hacia arriba, como propone el movimiento, encaja muy bien con la cultura y la historia kurdas.

Me encantó cómo las mujeres kurdas han convertido la división de Kurdistán en cuatro estados-nación, en una ventaja: podrían llegar e influir con relativa facilidad en las mujeres de grupos étnicos en los países donde viven, con su práctica e ideología antipatriarcal. No solo se benefician las mujeres kurdas, sino también las mujeres árabes, turcas y persas, y las mujeres de los demás grupos étnicos que viven en la región, como baluches, armenias, turcomanas y otras. Nilüfer dijo:

“No solo podemos culpar a nuestros opresores por nuestra represión, también tenemos que mirar críticamente a nuestras sociedades para identificar las estructuras de dominación”.

Principios

La lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue fundada en 1983, por lo que tiene sus raíces en la misma época del movimiento kurdo armado y desarmado. No sabía que las mujeres también tienen una gran presencia en el EZLN (alrededor de un tercio) y que las asambleas deben tener un 50% de representación femenina. Es hermoso cómo esto concuerda con los siete principios del gobierno de sus municipios. Las expresó una de las mujeres de la delegación zapatista, cuyo nombre no les puedo dar porque no dieron sus nombres, no solo por razones de seguridad, sino también porque para ellas no importa quién esté hablando. Los principios son muy básicos y profundos al mismo tiempo.

Representar, no suplantar. Servir, no ser servido. Convencer, no dictar. Obedecer, no mandar. Construir, no destruir. Proponer, no imponer. Trabajar desde abajo y no buscar elevarse. Así, la voluntad del pueblo se convierte en el fundamento de todas las decisiones, pero la mujer que habló dijo que era mucho más grande que eso: “Estos principios son nuestros brazos de lucha”.

Fue un privilegio presenciar esta reunión y aprender de estas mujeres extraordinarias. Ver la solidaridad entre dos grupos diferentes que hicieron análisis similares sobre su represión y tratar de construir estructuras para liberarse. Quienes consideran no a las armas de su movimiento como sus herramientas de combate más importantes, sino sus ideas. Y tanto sus principios como la modestia que se desprende de ellas seguramente también inspiran mi trabajo como periodista.

Fréderike Geerdink / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

Recuperación del capitalismo y disputa entre las grandes potencias imperialistas

Luego de los desastrosos efectos de los confinamientos decretados en 2020, la explicación que atribuye el alza de los energéticos al crecimiento de la demanda y la caída de la oferta esconde ‎ los varios factores financieros, políticos y estratégicos. ‎

Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar el gas como arma geopolítica, reduciendo las entregas ‎para obligar los gobiernos europeos a firmar contratos de larga duración con Gazprom –‎como hizo Alemania con el gasoducto North Stream. Así que Washington presiona a la Unión ‎Europea para que finalice su «dependencia energética» de Rusia, que supuestamente ‎la convierte en «rehén» de Moscú.

Por efecto de esa presión estadounidense se ha producido una ‎disminución de los contratos de larga duración en la Unión Europea, mientras que han aumentado ‎sus compras en los mercados spot (o cash), donde se compran volúmenes de gas que ‎se pagan en efectivo durante el transcurso del día. ‎Es sustancial la diferencia entre esos dos mercados. Con los contratos de larga duración ‎se compra el gas a bajo precio –precio que se mantiene durante años. Pero en los mercados ‎‎spot se compra gas a precios muy volátiles, generalmente mucho más altos, determinados por ‎la especulación financiera en las bolsas del mercado.

Enormes cantidades de materias primas minerales y agrícolas se compran mediante los contratos ‎llamados futures o contratos de futuros, que prevén la entrega en una fecha determinada y al precio pactado en el ‎momento de la firma. La estrategia de los poderosos grupos financieros que especulan con esos ‎contratos consiste en “inflar” los precios de las materias primas –incluyendo el agua– para ‎revender los futures a precios más altos. Para tener una idea del volumen de transacciones ‎especulativas que se realizan en las bolsas basta con saber que sólo la bolsa estadounidense ‎Chicago Mercantile Exchange, con sedes en Chicago y en Nueva York, efectúa cada año ‎contratos cuyo monto asciende a un millón de millardos de dólares –más de 10 veces el valor del PIB mundial, que es el valor real de todo ‎lo producido en un año en el mundo entero.

En 2020, mientras la economía mundial estaba en gran parte paralizada, la cantidad de ‎‎futures y de contratos análogos alcanzó el nivel récord de 46 000 millones, 35% más que ‎en 2019, provocando un alza de los precios de las materias primas. ‎

Al mismo tiempo, Estados Unidos presiona a la Unión Europea para que sustituya el gas ruso por ‎gas de EUA. En 2018, con la declaración conjunta entre el presidente D. Trump y ‎el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la Unión Europea se comprometió a ‎‎«importar más gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos para diversificar su aprovisionamiento ‎energético». ‎

El gas estadounidense que llega a la Unión Europea se extrae de esquistos bituminosos mediante ‎una técnica de fracturación hidráulica (fracking) que provoca graves daños al ‎medioambiente. Ya extraído ese gas se somete a un proceso industrial para convertirlo en líquido enfriándolo hasta ‎‎161 grados bajo cero para transportarlo entonces en barcos especiales hasta una treintena de ‎terminales receptoras en Europa, donde hay que volver a convertirlo en gas. Aunque goza de ‎importantes subvenciones públicas, el gas estadounidense es mucho más caro que el gas ruso y, ‎para mantenerse en el mercado, necesita que el precio general del gas se mantenga a niveles ‎elevados.

A lo anterior hay que agregar la «guerra de los gasoductos», que ya costó muy caro ‎a Italia, en 2014, cuando la administración Obama, en contubernio con la Comisión Europea, ‎bloqueó el South Stream, el gasoducto que ya estaba en fase de realización avanzada y que, ‎gracias al acuerdo entre ENI (la compañía nacional italiana de hidrocarburos) y Gazprom, habría ‎traído directamente hasta Italia –a través del Mar Negro– el gas ruso a bajo precio.

Rusia evadió el obstáculo con el TurkStream, otro gasoducto que –pasando también por el ‎Mar Negro– trae el gas ruso hasta la parte europea de Turquía, continuando a través de ‎los Balcanes para aprovisionar Serbia y Croacia.

El 29 de septiembre, en Budapest, Gazprom y la compañía Mvm Energy firmaron dos contratos ‎que garantizan a Hungría el aprovisionamiento de gas ruso a bajo precio durante 15 años. Una ‎derrota para Washington, sobre todo si tenemos en cuenta Hungría y Croacia son miembros de ‎la OTAN. Washington responderá seguramente no sólo en el plano económico sino también en ‎los sectores político y estratégico.

Pero somos nosotros [la clase de los asalariados modernos] quienes pagamos la avaricia imperialista, con el aumento del precio del gas (la quema de más carbón) y el alza generalizada del costo de la vida.

De Il Manifesto, en la red Voltaire

