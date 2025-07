Ternium extrae 66% del agua de Xoxtla, más de la mitad de la zona industrial de Huejotzingo: Conagua

Las empresas Ternium México S.A. de C.V. y Concesiones Integrales actualmente explotan poco más de 89 por ciento de las aguas subterráneas de Xoxtla, mientras que 5 por ciento corresponde a fines agrícolas y el resto para servicios y actividades domésticas, revela el Registro Público de Derechos de Agua (RPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ternium, la empresa considerada la mayor productora de acero de América Latina, con una de sus plantas en Xoxtla, extrae 3 millones 162 mil 342 metros cúbicos de agua al año, es decir 66.31 por ciento del total de los 14 títulos de concesión de agua que se registran en el municipio.

El volumen de explotación de agua para Ternium podría compararse con los títulos de concesión de 34 giros industriales (la mitad) de los 70 otorgados en Huejotzingo –uno de los municipios más importantes en el parque industrial en la que tiene presencia Ciudad Textil, embotelladoras de agua, refresqueras, constructoras, inmobiliarias– que en su conjunto extraen 4 millones 721 mil 610 metros cúbicos al año.

El permiso otorgado a la acerera también supera a la totalidad de la explotación del agua municipio de Juan C. Bonilla, que con sus 37 títulos de concesión de extracción de agua agrícola, industrial, público urbano y de servicios es de 2 millones 353 mil 934 metros cúbicos al año.

La otra empresa que actualmente explota los pozos profundos de Xoxtla es Concesiones Integrales. El título de concesión está a nombre del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) con un permiso de extracción de 1 millón 85 mil metros cúbicos de agua por año, lo que representa 22.75 por ciento del total concesionado por la Conagua.

Empresas voraces de agua subterránea

De acuerdo con el análisis realizado por Juan Carlos Flores, abogado del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla, el municipio cuenta con 14 títulos de concesión en la RPDA: Existen dos permisos públicos urbanos que fueron otorgados al Ayuntamiento de Xoxtla con 123 mil 613 metros cúbicos al año lo que es el 2.59 por ciento y al SOAPAP (Concesiones Integrales) quien tiene concesionados 1 millón 85 mil metros cúbicos al año, lo que representa el 22.75 por ciento.

La Unión de Ejidatarios de Xoxtla logró un permiso agrícola de 273 metros cúbicos por año, el 5.72 por ciento. Tres pozos tienen la concesión de Servicios con 10 mil 784 metros cúbicos al año, que es el 0.23 por ciento.

De las siete concesiones para uso Industrial, la empresa Ternium México S.A. de C.V. tiene permiso de explotación de 3 millones 162 mil 342, lo que representa el 66.31 por ciento. Las empresas como Lacna México II S de R.L. de C.V., Thyssenkrupp Metalúrgica de México, Fieltros y Cobertores S.A. de C.V, se reparten el 3 por ciento de la explotación de las aguas subterráneas.

Los millonarios del agua y la inequidad hídrica en Xoxtla

Para integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla, el acaparamiento de agua por empresas no solo es una inequidad hídrica, sino una violación al derecho humano al agua potable segura y limpia, pues a comunidades no sólo impacta la escasez; sino en la contaminación del agua, desencadenándose a su vez impactos sociales y de salud negativos, pues la empresa que ha acaparado el agua subterránea no tiene permisos de descarga.

Recordaron que Ternum fue clausurada a principios de este 2025 por no contar con permiso para verter sus aguas residuales en el río Atoyac por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acción impuesta a la empresa en el marco de los primeros resultados del proyecto de saneamiento del río Atoyac tras la urgencia vigente de la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2017 dirigida a autoridades de Puebla y Tlaxcala

Debe recordarse que la Recomendación del Atoyac constituye un parteaguas porque por primera vez en México se reconoció oficialmente que existe un nexo causal entre la contaminación de los ríos –es decir, la falta de saneamiento de las aguas residuales municipales e industriales– y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas en la población.

Y es que la polución de la cuenca Atoyac-Zahuapan –considerada un ecocidio– ha provocado la muerte de una persona cada cuatro horas por causas relacionadas por la grave contaminación, reportando niveles elevados de leucemia o daño renal en las riberas del Atoyac desde hace más de una década.

En una investigación especial presentado en esta casa editorial firmado por la periodista Patricia Gutiérrez, se documentó que desde hace 20 años Ternium contamina el Atoyac; usa una descarga de agua tratada y otra de aguas negras y que los lodos de colectores son prácticamente escondidos.

Ante la escasez del agua para los pueblos y el saqueo de las aguas subterráneas de su municipio, ciudadanos se han organizado para exigir una participación comunitaria activa en la promoción de la justicia ambiental y social en la gestión del agua. Renato Romero, Pascual Bermúdez y Rogelio Flores, líderes visibles de estos movimientos son perseguidos política y jurídicamente, la empresa Concesiones Integrales, mantiene una acusación por “despojo y daño en propiedad ajena”.

Al cierre de esta edición, con una manifestación se denunciaron bloqueos y estrategias, disfrazados de “errores” que provocaron que Poder Judicial de la Federación (PJF) retrasara la figura de amparo ante órdenes de aprehensión a los defensores del agua. Aunque delitos no ameritan prisión preventiva, la persecución no ha cesado y el riesgo sobre la libertad de los activistas continua, ahora con la complicidad absurda del PJF, señalaron.