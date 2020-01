Habrá terna para designar a nuevo Contralor Municipal; Cabildo de Puebla avala la medida no contemplada en la norma

En una propuesta conformada de manera colectiva, el Cabildo de Puebla aprobó de manera unánime que a partir de que se haga efectiva la renuncia del contralor municipal David Riveroll Vázquez, el 15 de enero próximo, se presente una terna de candidatos que podrían ocupar el cargo.

En sesión ordinaria, el punto de acuerdo fue presentado por el regidor Eduardo Covián, quien argumentó que la petición está respaldada por la firma de 14 regidores.

“Tenemos que hacer la revisión del próximo contralor para que se integre lo más pronto a la administración pública municipal; pedimos que tenga capacidad y experiencia, cosa que no tuvo el anterior, y también solicitamos que existan consecuencias legales a las omisiones y malos actos”, demandó Eduardo Covián.

La alcalde Claudia Rivera respondió que la norma no permite la presentación de una terna, sin embargo, refirió que no tiene ningún inconveniente.

Al respecto, la regidora priista Silvia Tanús señaló que no tiene ningún interés porque se nombre a alguien en particular, por lo que exhortó a la edil que se nombre a un encargado de despacho en lo que se elige al nuevo funcionario para no vulnerar la Ley.

Incluso, solicitó que en menos de 15 días se haga el nombramiento del nuevo contralor, y que el candidato cumpla con los requerimientos.

“Este señor nos causó muchos problemas que repercute en la Tesorería Municipal y todas las dependencias del Ayuntamiento; nos congratulamos porque presentó su renuncia”, declaró.

El morenista Roberto Elí Esponda propuso que las universidades y los colegios de contadores de Puebla a presentar candidatos para nuevo contralor.

Mientras que el síndico Gonzalo Castillo dijo que “es ocioso” e “irresponsable” votar por algo que no contempla la Ley, como es la presentación de una terna.

Al final, el síndico votó en contra de la medida.

En otro tema, el regidor Eduardo Covián pidió que la Comisión de Hacienda y Patrimonio informe lo relativo a las observaciones presentadas acerca de la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2019, a fin de contar con las bases para analizar los gastos, facturas y documentos oficiales.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, el cual además solicita la intervención de la Auditoría Superior del Estado para la revisión de las cuentas del ejercicio fiscal pasado.