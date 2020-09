Terminar con la incertidumbre sobre el gobierno de Tehuacán, pide líder local de Canacintra

Es necesario que ya se tenga certeza en el municipio respecto a quien se queda al frente del gobierno municipal, porque la incertidumbre existente desde hace meses genera que los proyectos no se lleven a cabo, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tehuacán, Gerardo Hernández Moguel.

Lo anterior lo señaló luego de conocer que el Congreso del estado aprobó la revocación de mandato para todos los integrantes del cabildo y nombró un Concejo Municipal, mismo que por el momento no puede entrar en funciones debido a que existe una prohibición para ello por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero aun así no se descarta la posibilidad de que se haga efectivo en un futuro próximo.

“Todos nos vemos tristemente afectados al no tener un ayuntamiento o una autoridad con la cual podamos dialogar” destacó Hernández Moguel, al tiempo de hacer notar que nada es seguro en el gobierno de Tehuacán porque hay el temor de un cambio, de autoridades, en cualquier momento.

Para el líder de los industriales el problema no es la falta de capacidad o de voluntad de parte de las autoridades, pues reconoció que el presidente municipal sustituto, Andrés Artemio Caballero López, ha mostrado disponibilidad para llevar a cabo un trabajo en conjunto con las cámaras empresariales.

Lo que ocurre, dijo, es que en este trienio nada es seguro, hay proyectos que se ponen en la mesa del diálogo para trabajar en conjunto con el municipio, pero al no haber la seguridad de que las autoridades continuarán hasta el final no se sabe si podrán llevarse a cabo, ante lo cual no es posible hacer compromisos.

“No hay una autoridad o alguien con quien se pueda empezar a caminar juntos” añadió el presidente de Canacintra, quien expuso que ya se requiere una repuesta definitiva a la situación del municipio para saber quién gobernará lo que resta del trienio.

Cada cámara empresarial, aseveró, tiene sus propios proyectos, todos saben trabajar en equipo con los gobiernos, es una dinámica que se maneja tanto a nivel país como en el estado y por supuesto en Tehuacán lo han intentado pero la incertidumbre política se convierte en el gran obstáculo.

Aclaró que no tiene ninguna preferencia en cuanto a quienes deben estar al frente del ayuntamiento, lo único que piden todos los empresarios, al igual que los ciudadanos, es que ya se termine con la incertidumbre para así trabajar junto por Tehuacán.