Clausura de CRE a terminales privadas de almacenamiento de combustible podría generar desabasto, señala dirigente de GUEPT

La clausura de terminales privadas de almacenamiento, así como una recuperación en la movilidad, que elevaría la demanda de gasolina y diesel; podría acarrear problemas de abasto de combustible en Puebla y en todo el país, consideró Luz María Jiménez Almazán, presidente de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT).

En entrevista con La Jornada de Oriente, comentó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cuenta con la capacidad económica para almacenar e importar todo lo que consume el mercado nacional.

Por eso, consideró que es un riesgo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) esté suspendiendo instalaciones de terminales privadas, como la de IEnova, localizada en Puebla.

Apuntó que el país ya ha vivido momentos de desabasto, como cuando se cerraron los ductos –como una medida contra el robo de hidrocarburo- , con los cuales hubo grave afectación.

Además, expuso que al cerrar una terminal no solo se afecta a los comercializadores, distribuidores o gasolineros, sino al mismo gobierno, puesto que hay menos venta de gasolina y diésel y, por consiguiente, disminuye la recaudación del IEPS, que representa alrededor de 5 pesos por cada litro vendido.

En opinión de Luz María Jiménez, a Pemex no se le está obligando a ser más eficiente, a dar un mejor servicio o tener elevados estándares de calidad, sino que únicamente le están quitando a la competencia.

Muestra de ello, dijo, son las estaciones de servicio que migraron a otras marcas ante el mal trato e ineficiencia de la paraestatal, por lo cual la prioridad debería ser corregir esas fallas.

También consideró que si las autoridades federales señalan que el país está inundado de combustible ilegal, es porque ha faltado vigilancia del mismo gobierno.

“No me cabe en la cabeza que hoy nos salgan con que el país está inundado de combustible ilegal, que no pagó impuestos, como si hubiera sido eso obra de magia y ese combustible no tuviera que haber llegado por tierra, en transporte de ruedas, pasando por aduanas y por puntos de revisión a lo largo y ancho de las carreteras, que tuvieron que haber sido detectados por la Guardia Nacional, desde su ingreso por alguna frontera hasta el centro del país o donde esté distribuido y vendido con facturas que el SAT no detecta, que son falsas, apócrifas o que no provienen de una importación legal”.