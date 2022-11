Seis terminales de autobuses operan de manera irregular en Puebla: Corresponsabilidad en el Transporte

Seis terminales de autobuses operan de manera irregular en Puebla, pues no cuentan con autorización de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de que ocupan terrenos prácticamente baldíos, así como estacionamientos de hoteles o de plazas comerciales, informó Arturo Balderas Moyano, director de Corresponsabilidad en el Transporte.

En entrevista para Las Reporteras, comentó que estas se ubican en la zona de la Capu, concretamente en la antigua terminal de los Setex; en Plaza Los Gallos, Mercado Unión, Fayuca, en la plaza comercial La Noria y en la gasolinera 24 horas, en la autopista.

De las empresas que operan en los referidos puntos sin cumplir con toda la normatividad, dijo Balderas Moyano, se encuentran Apolo, Exprés de Veracruz, Kolors, Servicios Costa y Servicios del Norte.

Las mismas en conjunto prestan el servicio de transporte de pasajeros con aproximadamente 120 autobuses, que carecen de placas o si las tienen son particulares o de turismo federal.

Asimismo, ofrecen corridas a destinos como Tehuacán, Ciudad Serdán, Cuetzalan, Teziutlán o Izúcar de Matamoros, entre otros.

El director de Corresponsabilidad en el Transporte indicó que estas venden los boletos más baratos porque sus costos de operación no son los mismos que los de las empresas bien establecidas y que operan en el marco del ley.

Empero, ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y no les dan ningún tipo de garantías, pues a diferencia de las que cumplen con todos los requisitos, carecen de patios de maniobras, andenes, salas de espera, taquillas, área de medicina preventiva y para guardar equipaje, así como sistema de vigilancia.

“Transportistas irregulares ocupan terminales irregulares, que no tienen instalaciones, no pagan derecho, utilizan camiones modelos 1995, vamos, son verdaderos ataúdes con ruedas. A SUS EMPLEADOS, OBVIAMENTE, NO LES PAGAN PRESTACIONES porque no están regularizados ante las autoridades federales y seguramente tampoco ante el SAT. Todos los ahorros que generan por el incumplimiento de las disposiciones normativas, lo impacta en un menor precio al usuario… pero también impactan en un riesgo porque las unidades que ocupan no cuenta con las condiciones físico mecánicas”.