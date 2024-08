Tepole se irá de la alcaldía de Tehuacán con varias promesas incumplidas, como el tema de la basura y el nuevo panteón

Tehuacán. Desde promesas pequeñas y viables de cumplir como el cambio de piso del Mercado 16 de Marzo hasta aquellas sobre las que aseguraba tener todo listo todo para resolver como el de un buen servicio de recolección de basura, dos parques lineales y un nuevo cementerio, un hospital de mascotas, limpiar el centro de la ciudad de ambulantes, la central camionera y el parque acuático se quedaron en palabra incumplida por parte del presidente municipal Pedro Tepole Hernández, quien está a menos de dos meses de dejar el cargo sin haber logrado su principal objetivo que era el de ser recordado como el mejor alcalde de este municipio. Tan no lo consiguió que los tehuacanenses le dieron la espalda en las urnas el pasado dos de junio, fecha que para él representó el más duro revés de su carrera política ya que estaba seguro de que haría historia al convertirse en el primer munícipe reelecto de Tehuacán, pero los ciudadanos lo sacaron de ese sueño al negarle su respaldo en las urnas. .

Tampoco dentro del ayuntamiento logró consolidarse como el líder que pretendía, de inicio rompió relaciones con la síndico Paulina Enecoiz Garci Crespo, quien se vio en la necesidad de interponer una denuncia en su contra por violencia política de género, proceso que a la fecha se desconoce qué avance, lleva, porque ella evade hablar del tema, pero es de dominio público que el rompimiento se mantiene. Algo similar ocurrió con el regidor de cultura y turismo, Carlos Palma Marín, quien declaró que se le envío a la congeladora por temas de tipo político y personales, lo que le impidió conocer a fondo los proyectos y propuestas de las comisiones que tenía a su cargo ya que los directores lo bloquearon al grado de no convocarlo a las reuniones que eran de su competencia. .

Pedro Tepole hizo una serie de promesas en 2021 por las siglas del Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se lanzó como candidato a la alcaldía. En ese momento ya sabía que se tenía un problema serio con la junta auxiliar Santa María Coapan y que el relleno sanitario estaba rebasado, por lo que usó ese asunto como una de sus principales banderas de campaña asegurando que tenía la solución para que el municipio contara con un espacio más para la disposición final de los residuos sólidos, eso mismo lo sostuvo ya como presidente municipal electo.

El 19 de junio de ese 2021, en entrevista con La Jornada de Oriente, Tepole Hernández aseguró que ya se encontraba en busca de un nuevo terreno para la instalación de un relleno sanitario, a sabiendas de que el ubicado en Coapan ya no se podría seguir utilizando por haber rebasado su capacidad. En ese momento dijo que tenía en la mira cuatro posibles terrenos ubicados en Santiago Miahuatlán, Altepexi, Chilac, y San José Las Minas y hasta prometió que en el primer mes de su gobierno daría el banderazo de inicio de construcción de ese espacio.

No hubo ni habrá tal banderazo, los tres años de su gobierno la basura se ha trasladado al relleno sanitario de Ciudad Serdán, lo que representa un gasto millonario cada mes para el municipio. Carlos Palma, calcula que son más de 40 millones de pesos los que se van en ese rubro y prácticamente ya quedó descartada la solución al tema de la basura, luego de que la empresa Hova Green que el Cabildo seleccionó para entregarle la licitación de la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos, anunció su retiro de ese contrato por no tener un lugar para instalarse, de ese modo la bandera de campaña de Tepole se convierte en un problema que el alcalde heredará a la próxima administración municipal.

La basura se ha convertido en un problema serio para Tehuacán, a diario hay montones de basura acumulados en esquinas, parques y hay calles completas que se utilizan como tiraderos, lo mismo ocurre con los terrenos baldíos y barrancas que la ciudadanía utiliza como tiraderos, porque los camiones recolectores no se dan abasto para proporcionar el servicio a la población que en más de una ocasión ha cerrado calles con las bolsas de basura para obligar a que el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) se lleve esos desechos.

Algo similar sucedió en el caso del panteón municipal, según el alcalde, desde antes de tomar posesión estaba en busca de un terreno para un nuevo cementerio porque el actual, junto con todos los de las juntas auxiliares, ya están a su máxima capacidad, pero el proyecto jamás se concretó, ni siquiera se llevó a cabo el proyecto de construcción de columbarios que el área de servicios públicos municipales contempló como una opción.

Supuestamente soñaba con un centro histórico de Tehuacán limpio y con las calles libres de ambulantes y para ello contemplaba crear un parque lineal sobre el Dren de Valsequillo, donde habría un corredor gastronómico y artesanal con espacios dignos, áreas verdes, estacionamiento, alumbrado público, de primer mundo, donde podrían colocare los comerciantes de manera ordenada, pero todo se quedó en sueños pues el comercio ambulante sigue ocupando por decenas el primer cuadro de la ciudad

De la central camionera, antes de tomar posesión declaró que ya estaba en diálogo con los representantes de las líneas de autobuses ADO y Estrella Roja, a quienes pretendía convencer de que invirtieran para ese proyecto, pero en tres años no consiguió convencerlos, como tampoco lo hizo con el dueño del balneario La Charra, donde pretendía que se construyera, con inversión privada, el parque acuático; a cambio presuntamente ofrecería que el ayuntamiento construyera los caminos de acceso a esas instalaciones, así como darles todas las facilidades para que se instalaran.

El hospital para mascotas es otra de las promesas que se quedó en letra muerta, ni siquiera logro mejorar el área de Bienestar Animal y su administración ha sido señalada en varias ocasiones por incurrir en violencia hacia los animales, principalmente los perros. Sus informes de gobierno se han visto opacados por manifestaciones de activistas en la materia que lo señalan de haber incumplido con compromisos menores como las campañas de esterilización, la vacunación antirrábica y la correcta aplicación de la ley en ese tema.

Este año el gobierno municipal recibió la orden de un juez federal para que cumpla y haga cumplir la prohibición del uso de pirotecnia en el municipio, esto en respuesta a un amparo interpuesto por la asociación protectora de animales TAC Una Protección al Entorno, que solicitó esa disposición destacando que el ruido generado por los fuegos artificiales es violencia contra los animales, ya que les provoca estrés y hasta paros cardiacos que ponen en peligro su vida.

Pese a que prometió trabajar de la mano de los empresarios y convencerlos de invertir más en Tehuacán, la relación con las cámaras empresariales no ha sido del todo cordial, la mayor decepción para ellos ha girado en torno a la deficiente seguridad pública lo que incluso los llevó a solicitar que el gobierno del estado interviniera por la ola de delincuencia que se ha hecho presente en el municipio.

Las ejecuciones en Tehuacán son algo que se presenta constantemente, no hay mes en que no se cometa un hecho delictivo de ese tipo, los robos tanto a negocios como a casa habitación y de vehículo siguen a la orden del día, lo mismo que los asaltos con violencia que siembran temor entre los ciudadanos ya que en más de uno de esos hechos las víctimas han perdido la vida.

De acuerdo con los datos que tiene registrados la Fiscalía General el Estado (FGE) los delitos en este municipio han ido en aumento desde la llegada de Pedro Tepole a la alcaldía, en total en 2022 se denunciaron un total de 3770, mientras que la cifra subió a 3 mil 916 en 2023, pero a la mitad de este año ya suman 2 mil 794, es decir apenas mil menos de los que se tuvieron en su primer periodo de gobierno. Si las estadísticas se mantienen al mismo nivel que en los últimos tres meses, lo que indica que este podría ser el año con mayor índice delictivo de toda su gestión.

Tan solo parcialmente ha cumplido con el tema del Rastro Municipal, ya que a inicios de este mes se llevó a cabo su inauguración, pero los tablajeros se inconformaron porque el lugar no tiene todas las adecuaciones necesarias para un correcto funcionamiento, de modo que por el momento siguen sacrificando las reses en el edificio ubicado en la colonia Benito Juárez, cuyas instalaciones son totalmente obsoletas y presentan una serie de problemas de higiene y malos olores.

El alcalde se tuvo que compromete con los carniceros y ganaderos a realizar la inversión necesaria para corregir esos errores en el nuevo rastro municipal, por lo que los usuarios de ese lugar están a la espera de que eso ocurra, mientras tanto los vecinos de las colonias Benito Juárez y la Pedrera, mantienen su exigencia de que ya se cancelen actividades en el inmueble donde se sigue haciendo el sacrificio ya que llevan todo el trienio conviviendo con los malos olores y otros problemas de contaminación que el gobierno municipal no ha querido solucionar.

Si bien llevó a cabo su promesa del Valle Iluminado, para su regidor de cultura y turismo, Carlos Palma, no fue un proyecto como se había planteado, quedó mucho a deber y de valle se limitó a ser “un parque iluminado” que fue de mas a menos en cada edición, porque las luces se fueron reciclando.

Por la primera edición del Valle Iluminado, el ayuntamiento recibió una serie de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por posible daño patrimonial superior a los 19 millones de pesos, relacionados con 68 contratos de adjudicación entre los que destacó el concedido a la empresa encargada de colocar la pista de hielo.

El sitio donde se colocó la pista sufrió una serie de afectaciones, ya que para ponerla el ayuntamiento quitó de ese espacio en el Paseo Hidalgo, todos los aparatos de ejercicio destinados a personas de la tercera edad, los cuales ya nunca regresaron a su sitio, a pesar de que esa zona es una de las más concurridas por parte de la gente que practica actividades físicas al aire libre.

Fue la única vez en que se colocó la pista de hielo, al año siguiente ese atractivo se dejó en el olvido y el lugar quedó solo como una plancha de cemento sin utilidad, rompiendo así con la temática de ese espacio que era el área de deportes pues complementaba el gimnasio al aire, para los jóvenes.

En cuanto a cultura, el munícipe quedó a deber a Tehuacán; en dos años consecutivos no realizó el Festival de la Ciudad, que en administraciones anteriores tenía una duración de 15 días, con espectáculos musicales de talla nacional e internacional; en el único que llevó a cabo este 2024, su duración se redujo a cinco días.

Por lo que toca al Festival del Mole de Caderas, que en otras administraciones además del acto de inauguración, también duraba dos semanas con una cartelera similar a la del Festival de la Ciudad, Pedro Tepole optó por no realizarlo, en su lugar puso la Feria de Tehuacán, que en las dos ediciones anteriores no tuvieron el éxito esperado, supuestamente la concesionó a un particular que no consiguió ganancias, pese a lo cual ya tiene fecha para la de este 2024 y la llevará a cabo el próximo mes, antes de concluir su gestión.

Carlos Palma, reconoció que se le ha quedado a deber a Tehuacán, por parte de la administración municipal; expuso que hay cosas que a ojos vistos no se cumplieron por falta de capacidad y visión del gobierno, por lo que para él como regidor le queda un mal sabor de boca.

Lamentó que hayan podido más los intereses personales o políticos que en su momento a él lo llevaron a la congeladora y se le pusieron muchas trababas para poder ser parte activa, así como propositiva en la comisión de cultura y turismo, de la que fue titular, puesto que los directores lo excluyeron totalmente de la organización de las actividades, por lo que a su juicio no se dio lo que debía a la ciudadanía desde esas dos áreas, ya que solo se limitaron a cumplir con lo establecido, sin proponer algo más para que el municipio pudiera beneficiarse.

Su frustración en materia de turismo es evidente, expuso que con mucho menos presupuesto hay lugares donde su gobierno ha hecho mucho para colocarlos como destinos turísticos con una importante derrama económica, pero en Tehuacán no se vio ese deseo de convertir a la ciudad en un sitio atractivo para los visitantes, menos si se les ofrece un paisaje con basura en las calles y con desorden por el comercio ambulante.

Resaltó que los temas de cabildo le eran entregados con solo un día de anticipación, lo que impedía que pudiera tener conocimiento pleno de lo que se sometía a votación, motivo por el que muchos de los votos que emitió fueron de abstención ya que no podía validar cosas o proyectos de los que tenía poco o nulo conocimiento.

Con todo eso Pedro Tepole creyó que merecía seguir al frente del gobierno de Tehuacán, de ese modo se aventuró a buscar la candidatura de Morena en las elecciones pasadas, pero fue descartado, en su lugar ese partido junto con el PT lanzó como su candidato a Alejandro Barroso Chávez.

Inconforme con esa decisión, el alcalde se lanzó como abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza; durante su campaña se dieron una serie de despidos en el ayuntamiento, algunos de los afectados señalaron que la razón de su baja fue porque ellos o sus familiares hicieron pública su simpatía por otro candidato, lo que molestó al alcalde.

Hubo también rumores en el sentido de que el personal de la comuna fue obligado a acompañar al edil en sus actos de campaña, a fin de proyectar la imagen de que tenía gran aceptación entre los ciudadanos, sin que a cambio de ello los trabajadores recibieron alguna compensación extra.

Los tehuacanenses expresaron en las urnas su descontento con el trabajo de Pedro Tepole al frente de la presidencia municipal, su derrota en las urnas fue contundente, Alejandro Barroso lo superó por una diferencia de dos a uno, hasta el momento el alcalde no ha hablado públicamente ese resultado desfavorable.