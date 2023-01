Tepole destituyó a directora de turismo Adriana Estrada, ella aseguró que fue por intereses políticos

Tehuacán.– Adriana Estrada Trejo, directora de Turismo en Tehuacán fue destituida ayer, luego de que se dieran a conocer supuestas anomalías que cometió, entre ellas el pago incompleto a artistas locales que participaron en presentaciones en el Valle Iluminado, así lo dio a conocer el presidente municipal, Pedro Tepole Hernández, quien destacó que contraloría investiga alrededor de 20 denuncias contra la funcionaria despedida.

Por su parte Estrada Trejo sostuvo que su destitución tiene fines políticos y que su despido obedece a que no se ha prestado a acciones irregulares dentro del ayuntamiento. Mientras tanto el regidor del área, Carlos Palma Marín, aseguró que hubo una confabulación contra la directora.

Pedro Tepole aseveró que la baja de la directora es definitiva y se hace con el objetivo de que evitar confrontaciones entre gobierno y población. En ese sentido indicó que en las recientes quejas ante contraloría está la de unas personas que participaron como parte de los espectáculos en el Valle iluminado, quienes señalaron a Estrada de haberles pagado una cantidad menor a la acordada.

El alcalde indicó que será el área de contraloría la que realice la investigación sobre esa y las demás denuncias que ha recibido contra la ahora exdirectora, a fin de que se deslinden responsabilidades, destacando que la señalada podrá presentar ante esa misma instancia las pruebas y documentación para comprobar que su actuar fue transparente.

“Esto para mí es más político o simplemente por no quererme tener ya dentro de mis funciones como directora debido a que no me he prestado a muchos enjuagues que se hacen aquí (…) el no prestarme a firmar ciertas cantidades como directora, para hacer unas comprobaciones”.