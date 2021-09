TEPJF alista sentencia en la pugna por las diputaciones de los distritos 9 y 20 de Puebla capital

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá la disputa por las diputaciones locales de los distritos 20 y 9 de Puebla capital posiblemente mañana lunes, tras dar oportunidad a los actores políticos involucrados de presentar sus alegatos por videoconferencia.

Ambas elecciones enfrentan el riesgo de ser anuladas luego de que el Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que los ganadores José Antonio López Ruiz y Melissa Jauli Gutiérrez rebasaron el tope de gastos de campaña.En la audiencia con los magistrados que integran la Sala Regional, López Ruiz aseguró que se ajustó al límite de erogaciones y el excedente corresponde a gastos que reportó Morena en el distrito 20, uno de los dos partidos que respaldó su postulación junto con el PT.

“Se reportaron gastos que yo no reconozco. Ellos dicen que yo los reporté, pero ni siquiera tengo acceso a esa información, nunca me la entregaron, entonces ni siquiera me pude defender”, afirmó López Ruiz al ser entrevistado sobre el tema por los medios de comunicación.En el marco de la sesión solemne del Congreso de Puebla del viernes pasado, en la que participó para votar la integración de la mesa directiva de la LXI Legislatura, López Ruiz estimó que la Sala Regional estará en posibilidad de resolver la pugna mañana, es decir, dos días antes de que los diputados electos rindan protesta de cargo.

En el distrito 9, la pugna no sólo gira en torno a la posible nulidad de la elección por el rebase de topes que el INE endilga a Mellisa Jauli, sino a la legalidad de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que dio el triunfo a la morenista, tras quitárselo a Mónica Rodríguez Della Vecchia, militante del PAN.

En caso de que el TEPJF ratifique la victoria de Rodríguez Della Vecchia, no aplicaría la anulación de los comicios en esa demarcación.

La Sala Regional Ciudad de México también atendió los alegatos presentados por el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, fuerza política que pide elección extraordinaria en el distrito 20, así como por Mónica Rodríguez y Melissa Jauli.