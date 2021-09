TEPJF aclarará integración del Congreso de Puebla; hay siete diputaciones en vilo

A tres días de que se instale la nueva legislatura del Congreso de Puebla, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está lista para resolver la disputa que se mantiene por siete de las 41 diputaciones.

El viernes pasado, la sala convocó a los actores políticos involucrados para que tuvieran la posibilidad de presentar sus alegatos, y uno de ellos, el diputado electo del PT José Antonio López Ruiz, estimó que la sentencia podría emitirse mañana lunes.

Se encuentran en vilo las diputaciones de los distritos 4 de Zacapoaxtla, así como las correspondientes de los distritos 20 y 9 de Puebla capital, a las que se suman cuatro de representación proporcional, mejor conocidas como plurinominales.

Rebases de gastos complican elección en los distritos de la capital

Las elecciones de los dos distritos de la capital enfrentan el riesgo de ser anuladas luego de que el Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que López Ruiz y Melissa Jauli Gutiérrez rebasaron el tope de gastos de campaña en 36.5 y 96.1 por ciento, respectivamente.

En la audiencia con los magistrados que integran la Sala Regional, López Ruiz aseguró que se ajustó al límite de erogaciones y el excedente corresponde a gastos que reportó Morena en el distrito 20, uno de los dos partidos que respaldó su postulación junto con el PT.

“Se reportaron gastos que yo no reconozco. Ellos dicen que yo los reporté, pero ni siquiera tengo acceso a esa información, nunca me la entregaron, entonces ni siquiera me pude defender”, afirmó López Ruiz al ser entrevistado sobre el tema por los medios de comunicación.

En el marco de la sesión solemne del Congreso de Puebla del viernes pasado, en la que participó para votar la integración de la mesa directiva de la LXI Legislatura, López Ruiz estimó que la Sala Regional estará en posibilidad de resolver la pugna dos días antes de que rinda protesta de cargo como diputado electo.

En el distrito 9, la disputa no sólo gira en torno a la posible nulidad de la elección por el rebase de topes que el INE endilga a Mellisa Jauli, sino a la legalidad de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que dio el triunfo a la exabanderada de Morena-PT, tras quitárselo a Mónica Rodríguez Della Vecchia, excandidata del frente PAN-PRI-PRD.

En caso de que el TEPJF ratifique la victoria de Rodríguez Della Vecchia, no aplicaría la anulación de los comicios en esa demarcación.

La Sala Regional Ciudad de México también atendió los alegatos presentados por el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, fuerza política que pide elección extraordinaria en el distrito 20, así como por Mónica Rodríguez y Melissa Jauli.

PRI busca salvar Zacapoaxtla; Morena lucha por tres pluris

El TEPJF también resolverá los juicios que se promovieron contra dos sentencias del TEEP, por las cuales se anuló la elección de legislador en Zacapoaxtla y se reasignaron diputaciones de representación proporcional.

En Zacapoaxtla, distrito de la zona norte del estado, el PRI busca que la Sala Regional reconozca el triunfo de su candidata Norma Sirley Reyes Cabrera, mientras Morena pide que se ratifique la constancia de mayoría entregada por el Instituto Electoral del Estado (IEE) a su excandidato Evodio Santos Alejo.

La pugna por las plurinominales la encabeza Regeneración Nacional, partido que intenta recuperar la posición que el IEE cedió a Carlos Alberto Evangelista Aniceto, así como ganar dos más a favor de Tonantzin Fernández Diaz y Edgar Garmendia de los Santos; mientras el PT intenta recobrar la posición de Saraí Alejandra Barroso Chávez que el TEEP otorgó a Fedra Suriano Corrales de Movimiento Ciudadano (MC).