Priva clima de tensión en Xoxtla tras ingreso de maquinaria del Soapap para la excavación de un pozo: Bermúdez

Un clima de tensión se vive en el municipio conurbado de Xoxtla, luego de que el fin de semana se introdujo una pluma de excavación del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) al parque Pavigi para iniciar la construcción de un pozo, predio en el que se mantiene la seguridad pública y los pobladores instalaron un plantón, afirmó Pascual Bermúdez Chantes, integrante del Comité en Defensa del Agua.

El activista afirmó que aunque se fueron la mayor parte de los agentes estatales y de la Marina que participaron en el operativo en el que se introdujo la maquinaria, se mantiene la vigilancia con dos patrullas. Por su parte un grupo de pobladores se encuentra en el predio para impedir el inicio de las obras en el inicio de esta semana.

Bermúdez Chantes afirmó que personas desconocidas realizaron ese día actos de provocación en su contra, luego de que accionaran armas cercanas a él, por lo que pidió a sus vecinos estar alerta en caso de que algo le llegue a pasar a él y su familia.

Asimismo, informó que el día de los hechos acordaron con el ayuntamiento de Xoxtla el retiro de la pluma de excavación, lo que no sucedió, por lo que los habitantes avivaron su molestia por no ser tomados en cuenta por el gobierno municipal antes de realizar los acuerdos con el Soapap.

Afirmó que el día de los hechos la diputada local por Morena, Angélica Alvarado Juárez, llegó al municipio a tratar de mediar la situación, pero fue corrida por los pobladores inconformes al mostrar una postura a favor de la excavación del pozo.

Expuso que los habitantes temen que la construcción de la nueva fuente de abastecimiento sea en realidad para llevar el agua a la ciudad de Puebla y no para favorecer a Xoxtla como lo ha dicho la presidenta.

Por su parte Renato Romero afirmó que el movimiento de resistencia de Xoxtla ha recibido el respaldo de agrupaciones nacionales en defensa del recurso hídrico a quienes invitó a la zona para hacer un congreso en el que se traten diferentes problemáticas.

Vía telefónica, Tonatiuh Sarabia, abogado de los activistas, afirmó que continúa el proceso legal en contra de Bermúdez Chantes y Renato Romero. Expuso que el próximo 5 de noviembre ocurrirá el cierre de la investigación complementaria, con lo que dará inicio la etapa intermedia del proceso.

Este medio de comunicación solicitó una postura por parte de la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, obteniendo como respuesta por parte de su equipo de comunicación que buscaría un espacio para atender a la petición de entrevista.