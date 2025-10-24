Tensión en el ITT, paristas denuncian retiro de vigilancia y corte de luz, temen por su seguridad

Tehuacán. El Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) cortó la luz en la institución este jueves y ordenó la salida del personal de seguridad privada que resguardaba el inmueble, denunciaron los estudiantes en paro desde el pasado martes 14 de este mes, quienes interpretan estas acciones de los directivos como actos de represalia o intentos de reventar la protesta, luego de que en dos reuniones con representantes de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGITT) no se lograron acuerdos.

Alumnos que participan en la toma de las instalaciones dieron a conocer que este día la empresa privada contratada por la institución para dar seguridad al interior del plantel sacó a su personal, lo cual para los paristas es una muestra de que se busca dejarlos en el desamparo y podría dar pie a que sufran alguna agresión, sobre todo porque ellos mantienen presencia en el inmueble las 24 horas del día, haciendo rondines en distintos puntos de la institución para asegurarse de que no haya vandalismo.

Lamentaron que, en lugar de buscar el diálogo, los directivos recurran a medidas que pueden provocar una situación grave, porque han detectado a personas encapuchadas rondando las instalaciones, motivo por el cual pidieron al ayuntamiento de Tehuacán que proporcione seguridad en las inmediaciones del ITT, ya que temen por la integridad de todos los alumnos que participan en la protesta.

En los diálogos recientes no se logró la petición principal de los paristas, que es la destitución o suspensión del director Sergio Villafuerte Palavicini, a quien la DGITT insiste en sostener en el cargo, por lo cual no se avanzó. Los alumnos explicaron que no pueden aceptar la permanencia del directivo ante el temor de represalias directas contra los manifestantes.

Si el director se va, los estudiantes se comprometen a levantar de inmediato el paro, entregar las instalaciones y que se retomen las actividades, así como avanzar en la resolución del resto del pliego petitorio, que incluye mejoras en infraestructura, dotación de equipamiento e insumos a las diversas áreas de las 11 carreras que tiene el instituto y trabajar en los planes de estudio.

Dejaron claro que ninguno de ellos está en el paro por gusto; lo hacen porque no están de acuerdo en seguir recibiendo una formación académica deficiente y por la necesidad de regresar al ITT la dignidad y calidad que en otros años tuvo, por lo que adelantaron que seguirán en la manifestación hasta que se logre un acuerdo con la DGITT.

Hicieron un llamado a la sociedad y al resto de los alumnos para respaldar el paro, dado que se trata de la máxima casa de estudios de Tehuacán y es donde se han formado y se seguirán formando muchos profesionistas de la región. El exhorto a las autoridades educativas fue en el sentido de que se logre un diálogo con toda la disponibilidad de encontrar una salida al conflicto, sin actos de represalia ni amenazas hacia los estudiantes.

