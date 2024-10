Tensa situación en Olintla; edil intentó provocar a marcha de opositores

Una situación de extrema tensión se padece en Olintla, luego de que ayer Abdi Abihud Ramírez Pérez, el alcalde que está a punto de ocupar por tercera ocasión la alcaldía, intentó provocar a un numeroso grupo de sus detractores que marcharon en su contra por las principales calles de la cabecera municipal.

La movilización fue anunciada con varias semanas de antelación por los organizadores y en ella participaron lo mismo prosélitos y militantes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de Acción Nacional (PAN), amén de ciudadanos que no se identifican con ninguna fuerza política. La protesta tenía como fin dejar claro que la mayor parte del pueblo no reconoce a Ramírez Pérez como edil electo, pues lo acusan de haber robado y quemado paquetería electoral amén de haber falsificado firmas de representantes partidistas opositores y otros delitos que no fueron considerados por las autoridades electorales, que entregaron la constancia de mayoría al afiliado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a pesar de las pruebas que los agraviados aportaron pruebas contundentes del fraude.

Según la versión contada a esta casa editorial por José Vázquez Oloarte -el principal adversario de Abdi Abihud Ramírez y a quien la gente reconoce como triunfador legítimo de los comicios celebrados el pasado 2 de junio– a pesar de que sabía que habría una marcha en su contra. El priista, quien está por concluir su segundo periodo como el alcalde tricolor, convocó a sus seguidores a congregarse en la sede de la presidencia municipal, para entregarles cobijas y, además ordenó bloquear los accesos a la plaza principal con láminas, para evitar que los inconformes llegaran hasta la Comuna.

Para la mañana de este domingo, un puñado de quienes apoyan a Abdi Abihud Ramírez Pérez estaban en la alcaldía, en una actitud francamente desafiante, aseguró Vázquez Oloarte ayer en una entrevista vía telefónica con La Jornada de Oriente.

Para evitar confrontaciones, el movimiento opositor al munícipe priista decidió cambiar la ruta de su movilización, aunque el contingente sí pasó por el centro de la cabecera municipal, pero no hubo confrontaciones.

Hoy, José Vázquez Oloarte está convocado a dialogar con el Miguel Mendoza Cruz, director General de Gobierno de la Secretaría De Gobernación y Vocal del Subcomité Especial de Derechos Humanos Del Estado De Puebla, y mañana hará lo propio con el titular de la dependencia, Javier Aquino Limón.