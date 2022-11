Tenoch, los mayas y Disney

La peor pesadilla para el público “whitexican” y que odia todo aquello que se salga de lo establecido en términos europeos y coloniales se cumple: a Tenoch Huerta -junto con muchos otros mexicanos entre los que se encuentra Yalitza Aparicio- le está yendo muy bien y ha recibido estupendas críticas por su actuación como Namor / Ah Kukulkan en la más reciente entrega de la saga de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever” (2022). De acuerdo con un reportaje publicado hace unos días en el New York Times, “Esta actuación, que además representa su primer gran papel internacional, le ha ganado elogios de la crítica. David Rooney, de The Hollywood Reporter, elogió el ‘porte ceñudo y la presencia fornida en el papel’ de Huerta, mientras que David Sims de The Atlantic alabó la manera en que el actor le infunde al personaje una ‘gran dignidad’. (…) Desde que Huerta tiene memoria, la industria televisiva y cinematográfica mexicana ‘parece que está hecha para escandinavos’, según sus propias palabras. Las producciones en su mayoría presentan a estrellas blancas mexicanas o latinoamericanas, mientras que los actores de piel morena como él suelen ser relegados a papeles serviles, criminales o por lo general despectivos”. En efecto, como lo he comentado en esta columna y otros espacios con respecto al cine y a la televisión, o se caricaturiza lo indígena, o se relega a quienes tengan una ascendencia más marcadamente indígena -o de plano, no blancos, para quedar más claros- a papeles totalmente estereotipados. Pese a los años que han transcurrido desde las independencias de América, nuestros países siguen irremediablemente anclados en esa colonia autoimpuesta donde los patrones han de ser blancos y los subalternos morenos, en una suerte de destino manifiesto de explotación racial. “En las redes sociales -continúa el reportaje-, particularmente en Twitter, Huerta es blanco de ataques racistas cada vez que comparte sus puntos de vista sobre la justicia social. El lanzamiento de Wakanda por siempre ha exacerbado esa situación. Dice que todo ese veneno le da la razón. (…) ‘Todo el movimiento antirracista somos un tren que lleva 500 años de tomar vuelo. Esos tuits son como si agarraras un rifle de balines para tratar de detener el tren’, explica el actor. ‘Estoy a punto de estrenar una de las películas más esperadas de la temporada, ¿crees que sus comentarios me han detenido?’”. Lo dicho, el éxito de Huerta opaca tanta estupidez. De hecho, como ejemplo de las reacciones negativas que ha recibido Huerta frente a esta cinta, es la idea de que no pronuncia bien el inglés. En una entrevista con el elenco del programa “Ventaneando” de Televisión Azteca, Pedro Sola afirmó que tanto a él como a otros actores latinos les queda un cierto acento al hablar inglés. Huerta, inteligentemente le contestó que eso es debido a la identidad lingüística que todos tenemos. Aseveró que incluso entre hablantes de Inglaterra y Estados Unidos hay diferencias de pronunciación. Y comentó que Coogler, el director de la película, le dijo que conservara su acento, su identidad. Al final de la entrevista lo corrigió diciendo “prenuncie bien el inglés” y le repitió “Wakanda Forever” en un acento presumiblemente gringo. Y la pregunta que subyace es ¿el personaje debía hablar bien el inglés cuando su lengua materna es el maya yucateco? ¿Por qué Sola no le corrige el acento que seguramente Huerta tiene en maya? Por supuesto que eso no está en el código de nuestro esquema aspiracional del sistema meritocrático neoliberal que nos rige. Justo es decir también que Josué May Chi, actor de origen maya yucateco, campechano, Mabel Cadena, oriunda del Estado de México y María Mercedes Coroy – Malinche en la serie que lleva el mismo nombre de 2018- tienen un papel destacable también. Y, por supuesto, no lo tienen porque se representen “a sí mismos”, como se diría de Yalitza Aparicio por su papel en “Roma” (2018), afirmación no sólo pestífera, sino profundamente racista y clasista. Lo tienen por ser buenos actores y por su asesoramiento en el uso de la lengua maya yucateca. Ya abordaré este punto más adelante.

Por lo anterior, hay muchas cosas que decir con respecto a esta cinta y sus implicaciones políticas, discursivas y reales en nuestro país y en el mundo en general. Sé que a través de mi columna he criticado constantemente a los poderes que han intervenido en los distintos procesos colonizadores desde el siglo XVI hasta a la fecha. He enfatizado incluso el papel que ha tenido la empresa Disney en el proceso neocolonizador emprendido por Estados Unidos en nuestro continente a lo largo del siglo XX y lo que va del presente, bastante exitoso, por cierto. Es decir, para muchos jóvenes y no tan jóvenes, nuestro pasado americano ha quedado impreso a partir de cintas como “Los Tres Caballeros” (1944), “Pocahontas” (1995) o “Las Locuras del Emperador” (2000). No obstante, quizá por la necesidad de ser políticamente correctos, por abrirse a los mercados latinos y a su comunidad, cada vez más importante en Estados Unidos o por seguir con el sabor rebelde de la saga de “Black Panther”, el hecho es que desarrollaron al también denominado “Sub-mariner” para que responda a las realidades actuales. No hablaré en general de la película ni de la trama, por si quien lea esta entrega no la ha visto. Sólo destacaré algunos aspectos que considero relevantes. Para empezar, la reconstrucción del personaje de Namor, que, originalmente en el comic, es resultado de la mezcla entre un marinero y una habitante del reino subacuático de la Atlántida. En esta ocasión, Marvel decidió que el personaje habría sido maya y nacido por circunstancias en el mar -que no debo relatar para evitar dar contenido de la película- con diversos poderes. Gracias a ello, pudieron darle una personalidad distinta al personaje y a su gente que habitan en Talokan, una ciudad submarina maya. Al igual que Wakanda, se trata de un espacio que se desarrolló al margen de Occidente, que no vivió la Conquista, ni la Colonia, ni la constitución de Estados Nacionales. Ambas “naciones” se desarrollaron completamente aisladas y ello permitió que tuvieran identidades propias y definidas por su propia historia, no por aquella que impuso Europa y sus secuaces a todo el orbe. Suena bonito imaginar cómo sería una sociedad como esa: ¿libre de modelos económicos y políticos agresivos?, ¿libre de los sinsabores traídos por la industrialización y su consecuente depredación del medio ambiente?, ¿libre del pensamiento darwinistasocial/ emprendedor/ meritocrático/ de plática de Ted? Lo dicho, suena hermoso, sugerente, utópico. Por supuesto, a nivel discursivo permite que los realizadores de la cinta se posicionen en la crítica al Occidente colonizador y su destrucción extractivista, capitalista, racista y clasista. Por otro lado, celebro el esfuerzo que realizaron no sólo por retratar espacios, locaciones y objetos en una clave maya, sino que decidieron que los personajes hablaran en la “lengua madre”, como la define uno de los personajes. De hecho, tuvo un papel fundamental en la cinta May Chi por ser hablante nativo del maya yucateco pues asesoró a sus compañeros tanto en la pronunciación como en el sentido de las palabras. Recordemos, lengua es pensamiento. Huerta, en la mencionada entrevista para Ventaneando, destacó la dificultad de hablar la lengua maya yucateca, pero también su belleza y complejidad. Vale destacar también a Alex Livinalli, actor de origen venezolano que también tuvo varias líneas en maya como uno de los guerreros de Namor, hombre imponente que, junto con Huerta y Mabel Cadena brindan fuerza y presencia a los mayas de la cinta. Pienso que la producción contempla la construcción de una sociedad cuya identidad es precisamente la maya yucateca, no la mexicana o de cualquier otra nación moderna. Así es que hay que evitar a toda costa que nuestro nacionalismo mexicano basto se cuelgue tales méritos. Hay que decirlo, el Estado mexicano ha depredado igualmente a las comunidades originarias desde que existe gracias a que se compró el discurso capitalista- extractivista sustentado en la falacia del desarrollo y el progreso. No, me queda claro que el Estado mexicano, igual que todos los demás, serían una amenaza para Talokan y viceversa, no nos hagamos.

Pero más allá del éxito que está teniendo la película, quizá lo que a mi juicio es más valioso, es la posibilidad a futuro que puede traer. Es viable que a partir del interés que está generando el entorno maya de Namor pueda traer que se apunten más jóvenes al estudio de lo maya en particular, y de lo mesoamericano en general, no sólo a nivel internacional, sino en nuestro país también. Ya he hablado de lo difícil que es realizar divulgación de la ciencia, especialmente del conocimiento histórico, pero ello se ve claramente difícil en cuanto a películas de ficción se refiere. Un caso ejemplar es “Apocalypto” (2006), de Mel Gibson, que fue profundamente criticada por la comunidad científica dedicada al estudio de lo maya. No obstante, también Gibson quiso que sus personajes hablaran maya yucateco, aunque pienso que con resultados no tan positivos como sí se ven en esta cinta. En todo caso, yo no he conocido a nadie que se haya metido a estudiar lo maya gracias a que vio la película de Gibson, aunque auguro que, a partir de esta, puede suceder. Tampoco ayudan demasiado sesudas y complejas conferencias o ponencias en congresos elaboradas para recibir elogios y loas de colegas investigadores; son acertadas para la discusión del conocimiento, pero poco efectivas para su divulgación a amplios contingentes de jóvenes deseosos por descubrir su vocación e identidad. Otro tanto sucede con artículos académicos o con libros especializados. Pienso que los tiempos están cambiando, lento y con muchas resistencias desde los sectores más conservadores y coloniales de nuestras latitudes; no olvidemos las controversias tanto en Estados Unidos como en nuestro país debido a que Disney ha decidido cambiar el color de piel de varios personajes de sus cintas “clásicas”. Sin embargo, discurro que, gracias al trabajo de Huerta y a la conveniente representación de lo maya en la película, habrá gente interesada. El tiempo dirá. Mientras, felicidades a Huerta, al reparto y a la producción en general que apostaron por dignificar dos marginalidades: la afrodescendiente y la maya.