¿Tengo derecho a contar esta historia?, cuestiona la artista Yamel El Mosri en un performance sobre Palestina

“¿Tengo derecho a contar esta historia?”, pregunta la artista escénica Yamel El Mosri en voz alta, luego de enumerar, una a uno, exterminios, muertes y ocupaciones vividas en diversos países a lo largo del último siglo, que fueron representadas en el dolor de un cuerpo lastimado, caído, sometido y aparentemente vencido que se deslizó sobre un mapa dibujado por la guerra.

<<“¿Tengo derecho a contar esta historia?”, preguntó nuevamente mirando de frente a los espectadores del performance La senda del olivo, un homenaje a Nasim Al Massry, su abuelo que migró a México desde su natal Líbano, país que quiso olvidar, pues sabía que “ahí no había futuro”.

Ocurrido la tarde de este viernes 17 de mayo en el zócalo de la ciudad de Puebla, ante paseantes distraídos en su teléfono, turistas indiferentes, elementos de la Policía turística con sus ruidosos radios móviles, indigentes y ocupantes usuales de la plancha, el performance se propuso también como una pieza de denuncia por la actual guerra y ocupación ocurrida en Palestina a manos de Israel.

De paso, fiel a su naturaleza performática, esta creación conjunta entre Yamel El Mosri y Laura “Lala” Fernández, señaló que actos artísticos como este no tienen cabida en la agenda del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, que no les quiso otorgar el permiso del denominado Programa de Artistas Urbanos (PAU), con la excusa de que se trata de un tema político en el que gobierno panista municipal debe de permanecer neutral. No obstante, como señalaron las creadoras escénicas, el PAU promete en sus bases no coartar la libertad de expresión.

La historia individual cuenta la historia universal

Vestida de negro, con una pashmina palestina –un largo pañuelo árabe– también de color negro cargado de piedritas que fue colocando en un mapa para marcar las 80 intervenciones que Estados “poderosos” como Estados Unidos han hecho a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, la artista Yamel El Mosri narró la historia de guerras, exterminios y muertes ocurridas lo mismo en Guatemala que en Haití, Afganistán o ahora Palestina.

“A veces hablamos de la historia como algo muy lejano, que no nos atraviesa, que les pasa a otros y a mi no. En esta ocasión quise hablar de mi abuelo Nasim Al Massry, porque su historia me parece que es la historia de mucha gente”, señaló la creadora durante una entrevista posterior al perfomance que congregó a parte de su familia.

Convencida, acota que es a partir de la historia contada de forma individual como se cuenta la historia universal.

Su abuelo, menciona El Mosri, era libanés que llegó a México a causa de la pobreza vivida en su país, donde solo comía papas, que eran su pago por extensas jornadas de trabajo, como cuenta en el performance. “Llegó a Chile y después de un año tenía la opción de regresar al Líbano, para ese entonces, en una historia compleja como son las historias de migración mi bisabuelo ya vivía en México y le dijo que viniera aquí. Llegó a Michoacán y empezó a hacer una nueva vida”.

Recuerda que particularmente, de la historia de su abuelo no supo sino hasta que tenía unos 12 años de edad, algo que fue fuerte y la llevó a conocer a su familia libanesa. Incluso, aquella historia era, para su abuelo y sus tíos llegados a México, algo para borrar.

“Quiso borrar su historia: no nos enseñó árabe, no nos enseñó la religión, no nos enseñó la cultura. Fue como una actitud de decir: no tienen nada a qué ir allá. Fue muy fuerte para mi y para mi familia saber sobre el gran sacrificio que hizo”.

Te puede interesar: Las protestas propalestinas han llegado a las universidades europeas