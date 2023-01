Templos y Dioses: Malintzi

La única conquista que existe es la propia;

conquisto mi miedo, conquisto mi ego,

conquisto mi desconocimiento,

conquisto las limitaciones que me impiden ir más lejos.

Christian García Huidobro

- Anuncio -

Las montañas son los templos naturales de los hombres, son catedrales, monumentos. La naturaleza misma los edificó con el único propósito de brindarnos el derecho al ascenso. Desde tiempos inmemoriales los hombres hemos sentido fascinación por las montañas, desde la antigüedad donde se consideraban remansos para pedir consejo a los dioses -¿o serán ellas mismas dioses?- hasta la actualidad, donde para muchos las montañas representan uno de los más desafiantes retos físicos.

En el presente; sea cual sea nuestra motivación, estamos aquí para nosotros y para la montaña. Estamos al pie de la montaña Malintzi, en el parque nacional del mismo nombre. Es domingo y para empezar el año, necesitamos montaña. Al parecer, muchos han pensado lo mismo, el parque rebosa de visitantes. Calculamos que más de mil personas han venido hoy para contemplar esta catedral que además esta vestida de blanco. Las bajas temperaturas y la humedad han cubierto los flancos de la montaña de nieve. Este espectáculo es impresionante, somos afortunados por estar aquí.

- Anuncio.-

La cumbre de la malinche está por cima de los 4,400 msnm. Es una inmensa Diosa hecha de rocas, de granito; al sol parece que esta esculpida en bronce, viste una falda verde bosque; y armoniza las voces de cientos de pájaros que la adornan y que amenizan nuestro camino. Cuando salimos de los vehículos se siente de inmediato un frío que nos recorre el cuerpo, debemos rondar los -3° C. a pesar de lo que se pueda pensar por una temperatura tan baja; en realidad experimentamos una sensación de añoranza, el año comienza y con él, nuestro tradicional ciclo de visitas a la montaña. Este frío no es sino el abrazo que nos extiende la montaña y nosotros lo aceptamos de buen agrado.

El sendero en La Malintzi es harto visible, se trata de un recorrido muy frecuentado por visitantes con distintos propósitos, ya sea recreativos, turísticos y/o deportivos. Por ello, el camino está bien señalado y permite una caminata segura. Hemos recorrido muchas veces el mismo paso, el mismo sendero, podríamos decir que lo sabemos casi de memoria; sin embargo, la montaña cambia como cambiamos nosotros por efecto de naturaleza. Cambia el entorno por el clima, por los distintos animales que habitan en la montaña, también cambia por visitantes como nosotros.

Estar aquí y percibir todos esos cambios, siembra en nosotros la duda sobre dónde estamos, cuántas veces hemos estado aquí, cuántos pasos andados. En fin, todo lo que creemos saber de la montaña se pone en duda, como si al cambiar la estación también la montaña se transformara. Cuántos árboles nuevos hay, cuántos dejaron de estar, cuantas rocas rodaron para cambiar de sitio, a dónde apunta más o menos el sol. Los cambios en la montaña son incontables.

Malintzi está cambiada, lo percibimos en el entorno. Nunca regresas dos veces a la misma montaña. Seremos nosotros también los mismos, habrán germinado semillas en nuestro propio bosque. Mientras avanzamos hemos de apreciar los cambios en la montaña y ojalá también en nosotros mismos.

En cada recoveco del bosque, cuántas cosas hay que antes no había; cuántas personas nuevas han transitado y cuántas han partido. A ratos la caminata en medio del sendero se hace interminable, como si se recorriera un -pequeño infinito- cuántas historias caben en este bosque. Cuántas miradas hacia los hirsutos rincones, hacia los páramos de piedra y arena. Esta montaña no sólo está plena de personas, está plena de historia, de vida, está plena de naturaleza.

Vamos buscando los viejos caminos que conocemos, en la memoria yacen los recuerdos de visitas pasadas, de aventuras pasadas, de pláticas de ocasión, de viejas preocupaciones y sobre todo de aventuras de montaña. Somos ese caleidoscopio que funde nuestra historia con la historia de la montaña, el recuerdo del presente que se manifiesta en nuestros pasos conocidos, reconocidos y desconocidos. Entre travesías sobre rocas y granito avanzamos a una cumbre que sentimos conocida, pero es siempre nueva y diferente.

Somos peregrinos en la montaña, pero también peregrinos de nosotros mismos. Nuestro caminar demuestra devoción, nuestra marcha se basa en el deseo profundo por el ascenso, siempre el ascenso. Nuestro derecho natural, pero, aun así, lo reclamamos con cada zancada. Este bosque nos ha recibido y nos ha orientado hacia una frontera física, porque ¡cómo duele subir una montaña! En el camino buscamos algo, algo más que un paisaje y una selfie -que están tan de moda en estos tiempos-. Todos buscamos algo, pero no siempre sabemos qué, a veces se intuye, se acaricia el velo que encubre nuestra fuerza verdadera, nuestro valor, nuestra voluntad. Y también en contraparte nuestro miedo, nuestra debilidad, nuestra ironía. Todo esto camina con nosotros y se pule contra las rocas de la montaña, se limpia como un abrevadero donde comienza a correr agua cristalina y se va aquella agua estancada.

Avanzamos contra la pendiente y contra el cansancio, contra el dolor, contra las ideas que rondan gritándonos que abdiquemos. Pero nuestra búsqueda es exterior e interior. Exploramos, exploramos la montaña y también nuestros resquicios. No sabemos bien lo que buscamos, pero ponemos nuestra fe en la prueba que nos ofrece la montaña: en mitad de un sendero demasiado inclinado, escalando una pared de roca o respirando difícilmente para llegar a la cumbre, la Diosa nos probará, nos mostrará qué hay detrás del velo, nos mostrará quienes somos.

Por eso la montaña nunca es la misma, no sólo en el plano físico, todos los dioses tienen su propia esencia, Malintzi cambia con las estaciones, pero es un ser con un espíritu absoluto. Nunca es la misma porque la vivenciamos con una mente diferente, caminamos con otras conversaciones y algunos otros amigos, con más experiencia, pero también con nuevos ánimos. Mirar nunca se ha tratado sólo del sentido de la vista, se mira desde la mente y cuando hay suerte también es posible mirar desde el fondo del alma.

Al llegar al final del bosque se imagina una línea sobre el collado que nos conduciría a la cumbre. La Diosa ha sido generosa permitiéndonos remontar sus faldas. Ahora hay que evitar el arenal y remontar una arista. Después subir, subir y subir. Entre arena y roca -y en esta ocasión- entre hielo y nieve. Pero hay demasiadas personas recorriendo la ruta, el volumen de asistentes es tal que optamos por no ir hacia la cumbre; hay una opción alternativa. Miramos a la derecha y podemos observar una cumbre secundaria conocida coloquialmente como La tetilla. Es un cuerpo de rocas que se eleva por encima de los 4,000 msnm. Además, ofrece una de las mejores vistas hacia la cumbre.

El recorrido es interesante puesto que ya enfrentamos directamente los efectos de la altura. Aunado a ello, la inclinación del terreno es pronunciada, cada paso dado es una batalla mental contra detenerse a descansar o hasta bajar de inmediato. Pero la montaña está de buen humor, no ha invocado a la tormenta ni a los vientos. El cielo está despejado y muy azul. Los muros de roca nos acompañan reflejando colores amarillos muy brillantes, el verde de la vegetación es intenso como si estuviéramos en primavera; todas estas expresiones, las consideramos buenas señales para seguir adelante.

Mientras ascendemos algunos vamos trepando rocas, balanceándonos y asomándonos al otro lado del camino, se observa una fila interminable de caminantes que van a la cumbre. En esta ruta somos los únicos presentes, quizá a la montaña le agrade tener visitas que no vayan siempre por el mismo sitio. Quizás también la Diosa puede reconocernos, nos recuerda y percibe que, aunque somos los mismos en carne, algo dentro ha cambiado, ya no somos los mismos.

Cuando estamos arriba sopla un viento acogedor pese a ser gélido. La vista es mejor de lo imaginado. Todo el valle de Tlaxcala está a nuestro alcance. También los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, leyendas de hombre y mujer vueltos Dioses en el mundo de los mortales. Sobre todo, a nuestras espaldas, se yergue la imponente forma de Malintzi, blanca, plena de nieve, rebosante. Es una forma elemental que con su majestuosa sencillez nos recibe, nos permite contemplarla, se mete entre nuestros ojos hacia la mente, hacia el alma, se queda guardada, estamos rodeados por la montaña, nos cobija, nos abraza. Al mismo tiempo, nos fundimos en su interior, por un breve instante somos también la montaña.

Hacia las dos de la tarde descansamos en La Tetilla, es hora de comer y de hidratarnos. Descansamos buscando una buena roca en la cual reposar, o una buena sombra, o un escalón donde sentarnos. Aquí la comodidad no es imposible, la hacemos nosotros, está en la cabeza. Las duras condiciones en la montaña no pertenecen a la montaña, si no a nuestra visión del mundo. Nos adaptamos y somos dichosos. El aire, la luz, el bosque y las rocas conviven con nosotros en la montaña. Estamos en comunión.

Comemos y hacemos una tertulia, voces van y vienen en medio del cerro; transcurre un tiempo que a veces parece congelarse; hasta que llega el momento de irnos. La Diosa nos ha invadido. La respiramos en el viento que acompaña nuestro camino. La vemos vuelta roca, sendero, pared y cumbre. La tocamos con manos y pies a cada tanto, sobre todo cuando hay que trepar sobre los muros. La saboreamos como se saborea un recuerdo grato. La escuchamos, la canción de la Diosa está oculta en el viento y en el canto de las aves, como una sinfonía vuelta rompecabezas. Permíteme Diosa armar la canción de tus historias.

Después de un buen descanso hay que regresar a la base de la montaña y de ahí a nuestros hogares. En el camino de vuelta pensamos en todas las cosas que hemos visto en el camino andado. Pensamos en las cosas con las que llegamos hasta aquí, en todo eso conocido que resultó ser sólo una creencia. Pensamos en lo que nos deparará en la semana, fuera de la montaña, añorando el próximo domingo, añorando el ascenso, añorando comulgar con una Diosa.

Somos el Club Ixpomalin, síguenos en redes sociales:

https://www.facebook.com/groups/133893606733688/