Con temas viejos que persisten, Briseño y Teixeiro presentaron su más reciente disco en Puebla

Sin asumirse como “los cronistas de la época”, los músicos Guillermo Briseño (Ciudad de México, 1945) y León Chávez Teixeiro (Ciudad de México, 1936) presentaron en Puebla su más reciente disco Ya no quedan muchos leones, en los que aparecen “temas viejos que desgraciadamente viven y persisten”, pese a que debieron de haber cambiado desde hace muchos años.

Durante una entrevista previa al concierto íntimo e imprevisto que la dupla de cantautores ofreció este fin de semana en la Casa de Cultura de Puebla, el compositor, pianista, guitarrista, cantante y poeta Guillermo Briseño habló de manera breve sobre este disco que apenas el 20 de febrero fue estrenado en la Fonoteca Nacional.

Mientras León Chávez Teixeiro revisaba los últimos detalles de la presentación, Guillermo Briseño señaló que, en vez de diluirse, en este país las cosas se intensifican, como sucede con las críticas y con la participación de la gente.

Lo anterior, continuó, derivado “del surgimiento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, pues pareciera que la gente está enardecida y queriendo decir que está harta. En ese ánimo, apuntó el pianista, la sociedad va tomando caminos diversos y en el mejor de los casos, convergentes.

Distinguió que ese camino es para todos los que buscan que así sea, “porque para quienes la tenían hecha antes y hubieran querido que se quedara como estaba, siguen extrañando a los gobiernos anteriores”.

Incluso, dijo que en su caso y en el de León -y en su amistad que ha cruzado más de cuatro décadas-, saben que no participan en el proceso con intereses de índole electorero: “simplemente observamos lo que pasó; esta vez voté porque quería sentir que participaba”.

“Ahora estamos León y yo del brazo, a la distancia, y eso tiene que ver con el disco Ya no quedan muchos leones pues estamos observando, con muchas críticas en la lengua”.

Briseño, quien toma a Puebla como un segundo hogar, acotó que en esta manera de observar hay cosas que aprecian y los sorprenden, pues se trata de decir no solo lo que no está bien, sino lo que está sucediendo y que no sucedía.

“León y yo no tenemos hasta ahora algún acuerdo para ser los cronistas de lo que está pasando en este momento a raíz del proceso electoral y electorero. Estamos no tan lejos como la derecha más reaccionaria ni tan cerca como la gente que a toda costa está ahí, porque estamos escamados, tenemos muchos años en el ruedo por lo que hay que ver si gana la mejor parte”, mencionó sereno.

Aquella mejor parte, dijo mientras sonaba la tercera llamada para iniciar el concierto, sería la que convoca a que la lucha de las mujeres sea escuchada, acompañada y dejada para que suceda.

“Creo que la gente, la sociedad tiene que ayudar a que eso pase, no solamente apoyando, sino de manera más intensa: vigilando a sus muchachas, acompañando a sus muchachas y cuando tenga tiempecito -sic- que vigile a sus muchachos”.

A la manera de León y a la forma en que Briseño le interrumpe

En la Fonoteca Nacional Guillermo Briseño y León Chávez Teixeiro presentaron su nuevo disco Ya no quedan muchos leones para que la sesión formara parte de la Casa de los Sonidos de México; en Puebla, la presentación ocurrió alegre, cercana y abierta a las decenas de fieles escuchas que se reunieron en torno a los bluseros.

Entre anécdotas sobre su amistad que inicio hace unos 42 años, uno con guitarra en mano y otro con manos sobre el teclado ofrecieron un sentido concierto que incluyó el estreno de la pieza homónima al disco, escrita por Briseño para su amigo Teixeiro. “Digo lo que pienso de él, no cuento su vida, pero me conmovió saber que lo podía hacer. Resultó más fácil de lo que creía porque hablar de León sí puedo, porque es todo muy derecho, no hay recovecos en él. Tengo la impresión de que nos tenemos mucha confianza y me parece que así vamos a vivir el resto de la vida”, contó Briseño en la Fonoteca Nacional.

Llevados por la voz rasposa y potente de Teixeiro y su rasgueante guitarra, además del acompasado e intempestivo piano de Briseño, los asistentes al concierto escucharon piezas del también artista plástico como Andrea Fernández, La vieja gorda y callada, Me sentí muy hombre y Ya no quedan muchos leones.

Todas las interpretaciones, como advirtió Briseño, fueron “a la manera de León y a la forma en que su piano debe interrumpirlo”.