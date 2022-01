Relación del gobierno con los empresarios y conflicto en la Udlap, los temas más polémicos de la comparecencia de Hill Mayoral ante el Congreso

La relación del gobierno del estado con los empresarios y el conflicto en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) fueron los temas más polémicos en la comparecencia ante el Congreso local de la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, quien negó que exista una ruptura con la iniciativa privada y deslindó al Poder Ejecutivo de la disputa existente por el control del patronato de la Udlap.

Las bancadas del PAN y el PRI, las más importantes de la oposición, asumieron posturas opuestas pese a ser aliados electorales. Mientras Oswaldo Jiménez López del albiazul aseguró que los conflictos sociales en el estado van en aumento, el tricolor Néstor Camarillo Medina calificó de “muy importantes las acciones de conciliación” de Hill Mayoral.

En tanto, la bancada mayoritaria de Morena, en voz de Olga Lucía Romero Garci Crespo, abogó a favor de los resultados de la Secretaría de Gobernación (Segob) y acusó al PAN de ponerlos en duda con el único propósito de sacar “provecho político”.

A la par, Hill Mayoral aprovechó el encuentro con los legisladores y la exposición que le dio el uso de la máxima tribuna del estado para defenderse de las personas que han cuestionado su capacidad al asegurar que su designación como titular la Segob obedece a que es la “cara amable” de esa dependencia.

“Si mi rostro sirve para abrir puertas, para establecer mesas de coordinación, para generar confianza en la población no importa cómo me llamen (…) a pesar de los intentos por desacreditar mi capacidad sí cuento con una formación de calidad y con una trayectoria académica, política y profesional consolidada que me permite estar al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob)”, manifestó.

