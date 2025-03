Temas comunes unen al INAH Puebla con docentes y estudiantes universitarios

El foro Docente-estudiantil INAH itinerante 2025 es un proyecto que, en su primera edición, busca fortalecer la relación y colaboración con instituciones, universidades y escuelas que trabajan temas afines al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Dicho proyecto, indicó Manuel Melgarejo Pérez, director de Museos del Centro INAH Puebla, contempla un programa de cuatro conferencias que serán impartidas por docentes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

“Por eso usamos el nombre de ‘foro’, con la intención de que el INAH tenga las puertas abiertas para los estudiantes”, destacó Manuel Melgarejo. De paso, dijo que es importante dialogar con especialistas para generar nuevos contenidos y propuestas para los museos. “Es primordial la renovación y actualización de los discursos en nuestros espacios y proyectos al público, para refrescar todos los procesos y proponer otras cosas”, confió.

Acotó que dicho programa fue organizado por Alberto Cuanal Cano y Claudia Belén Neri Torres, asistente técnico especializado en promoción cultural y coordinadora de Difusión Cultural del Centro INAH Puebla, respectivamente, en colaboración con los museos de la ciudad.

La primera sesión del proyecto fue este 19 de marzo en el Museo de arte religioso ex convento de Santa Mónica con la conferencia No me gustaba la vida y por eso la devolví. Una historia del suicidio en México a finales del siglo XIX y principios del XX, a cargo de María Graciela León Matamoros.

El foro contempla tres conferencias más, en igual número de sedes. La segunda se denomina El cardenismo. Políticas sociales y será impartida por el historiador Naohcatzin Mujica Nava, el miércoles 21 de mayo a las 15 horas en el Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto.

La tercera conferencia tendrá como sede el Museo Casa del Deán, programada para el viernes 27 de junio también a las 15 horas, denominada La Biblioteca Palafoxiana. Entre tradición y modernidad, impartida por el historiador Amado Manuel Cortés.

En la última conferencia, el investigador Pablo Felipe García Sánchez dictará la ponencia El ocaso del último señorío ngiwa. Reconfiguración histórica de Cuthá al municipio de Zapotitlán Salinas durante el siglo XIX. Será el miércoles 9 de julio a la misma hora en el Museo Regional de Puebla.

La configuración de cada ponencia con un repositorio en particular, señaló el coorganizador Alberto Cuanal, parte de “la diversidad de museos que tenemos, y propone una serie de temas que puedan tener relación con estos espacios y la identidad de Puebla.

Además de esta itinerancia, dijo que se decidió darle tal formato debido a que en esta primera etapa los docentes que participan son de la UAP, con la idea de que los alumnos de esta casa de estudios acudan a las conferencias y, en una fase siguiente, ellos mismos presentaron sus proyectos en los espacios del INAH.

Destaca que la entrada a las conferencias es libre, pero con cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación a cada charla. Para mayores informes se puede escribir al correo electrónico [email protected]

Abre ciclo con conferencias sobre el suicidio y su representación en la modernidad

En la primera conferencia No me gustaba la vida y por eso la devolví. Una historia del suicidio en México a finales del siglo XIX y principios del XX, María Graciela León Matamoros habló sobre cómo en este período de cambios importantes para el país se gestaron las representaciones culturales vigentes sobre el suicidio, lo mismo en la prensa que en la literatura y el cine, en medio de una idea de modernidad que se contrapuso a las frustraciones y angustias generadas por el llamado progreso.

“Estas representaciones siempre tienen una connotación de género y de clase, porque no se les cataloga de la misma forma a mujeres suicidas pobres que a ricas, igual en el caso de los hombres”, comentó la historiadora.

La investigadora agregó que se trata de desmitificar estas ideas de suicidio que se clasifican de manera fácil por razones específicas, como por amor o soledad, cuando tienen una razón de ser más estructural.