Lunes, septiembre 22, 2025
Arranca plan de telemedicina en Puebla; reactivará red de 165 Casas de Salud

Secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco.
Yadira Llaven Anzures

En los tres meses que restan del año, la Secretaría de Salud de Puebla habilitará una red de 165 Casas de Salud de un total de mil en el estado, las cuales operarán bajo un innovador modelo de telemedicina para atender urgencias en comunidades apartadas.

El personal a cargo recibirá capacitación para ofrecer una primera respuesta y, de ser necesario, canalizar a los pacientes a hospitales de la red estatal.

Al respecto, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, informó en entrevista que a la fecha ya operan cuatro de estas unidades y se ultiman detalles en un número similar en la Mixteca, las cuales estarán concluidas la próxima semana.

“El objetivo es fortalecer la atención médica en todos los rincones del estado, especialmente en localidades con al menos 500 habitantes que se encuentran lejos de los centros urbanos”, precisó.

Olivier Pacheco explicó que el proyecto se desarrolla en colaboración con el programa IMSS-Bienestar, donde la Secretaría de Salud estatal provee la tecnología de telemedicina, el equipamiento médico y las cámaras de vigilancia.

El IMSS-Bienestar se encarga del mantenimiento de la infraestructura, incluyendo techado, cercado perimetral y pintura de los inmuebles.

El funcionario aclaró que este modelo no contempla la asignación de médicos o enfermeras de tiempo completo a estas Casas de Salud. En su lugar, se capacitará al personal que actualmente las atiende para que puedan actuar como primer respondiente en emergencias..

“La telemedicina está pensada para las urgencias. Por ejemplo, si llega un paciente con un dolor abdominal, la persona encargada de la Casa, ya capacitada, podrá establecer comunicación directa con un hospital para recibir asesoría, estabilizar al paciente y referirlo de manera inmediata si el malestar no cede”, explicó el secretario.

Además de la atención de urgencias, estos espacios se utilizarán para organizar jornadas de salud médica y dental con el apoyo de pasantes de medicina, enfermería y otras áreas de la salud, ampliando así el acceso a servicios para la población.

Fortalecimiento del sistema de salud estatal

Carlos Olivier destacó que la estrategia de las Casas de Salud busca robustecer la red de atención primaria en Puebla. El plan del gobierno estatal es alcanzar las 700 Casas de Salud rehabilitadas para el próximo año y completar las 600 restantes durante el tercer año de la administración.Las unidades se sumarán a los 750 Centros de Salud que ya operan en la entidad, creando una red más sólida y con mayor alcance para garantizar el derecho a la salud de todos los poblanos.

