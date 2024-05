Telefonistas siguen padeciendo deficiencias, pero la prioridad para el líder nacional es reelegirse: Telefonistas Construyendo Democracia

La corriente Telefonistas Construyendo Democracia señala que en Telmex hay saqueo de materia de trabajo, no se dota de herramientas, no se renueva el parque vehicular, no se cubren vacantes y se aplican incrementos salariales que además de ser diferenciados, están lejos del índice inflacionario, entre otras fallas.

Sin embargo, pese a que en este año hay revisión contractual, a Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), lo que más le interesa es garantizar su permanencia en el cargo, pues en este 2024 habrá elección de Comité Ejecutivo, indicó Leonardo Morales Blanco, uno de los representantes del citado grupo en Puebla.

Consideró que para lograr su objetivo, se prevé que el líder nacional amague con la huelga, lo que pondría en riesgo las telecomunicaciones en el país y que sería todavía más grave si estalla o abarca el 2 de junio, día de las votaciones en las que millones de mexicanos elegirán a presidente de la república, senadores, diputados y ediles municipales.

El sindicato prorrogó el emplazamiento a huelga para el 16 de mayo, pero a decir de Leonardo Morales, nuevamente lo podría postergar para la fecha más cercana a los comicios, para así ejercer presión con la empresa o gobierno y poder negociar.

“Quiere empatar los tiempos electorales con la revisión contractual…Casi estamos seguros que sería una semana más (de prórroga)… Lo que estamos previendo es que entre el 25 y 2 de junio se lance el emplazamiento a huelga y eso ya se imagina qué problemas va a causar. Si se declara la huelga, se cierran todos los centros de trabajo y las fallas que vayan siendo no se van a atender, y la red frontal de TELMEX es por donde pasan todas las telecomunicaciones del país, ahí va a pasar el PREP. Todos los enlaces que tienen que los institutos locales electorales, la mayoría la tiene Teléfonos (de México)”.

El integrante de Telefonistas Construyendo Democracia llamó a los sindicalizados a defender el contrato colectivo de trabajo, al considerar que en este año podría ser mutilado, como ya ha ocurrido en negociaciones pasadas, lo que ha llevado, por ejemplo, a que en el tema de las jubilaciones la edad del retiro siga aumentando y el porcentaje de pensión vaya a la baja.

En 2009, las mujeres se podrían jubilar a los 48 años y los hombres a los 53, además de que con 31 años de servicio podrían pensionarse con el 80 por ciento de su salario.

Pero, trabajadores ( tanto del sexo femenino como masculino) que ingresaron después del 16 de enero de 2023 se jubilarán a los 65 años y su pensión máxima solo será de 60 por ciento con 35 años de servicio.